Андрюс Кубилюс. Беларусь: некоторые комментарии по международным вопросам

Наше внимание остается прикованным к делам Беларуси. Внутри Беларуси у этих процессов своя динамика: люди на улицах продолжают защищать свою победу 9 августа, а Лукашенко меняет тактику, пытаясь подавить отдельные протесты или места протестов; задерживает отдельных протестующих, журналистов и руководителей забастовочных комитетов гораздо более "вежливо", чем раньше; пытается запугать определенные группы в обществе: студентов, учителей, рабочих на бастующих заводах; еще активнее ищет поддержки Путина.

Однако вся эта «самооборона» Лукашенко (даже с автоматом в руках) всё равно не меняет полностью тех кардинальных изменений, которые уже произошли в Беларуси: ничто не изменит того, что Лукашенко 9-ого августа проиграл выборы. Проиграл сильно и очень мучительно. И он сам это прекрасно знает. Он просто боится повторных новых прозрачных выборов, потому что знает, что если они состоятся и он решит в них участвовать, то проиграет еще больше.

В этом суть «белорусского кризиса». Белорусский народ никогда этого не забудет, и международное сообщество, которое тоже все больше задумывается о «белорусском кризисе», не может этого забыть.

Многие вопросы, связанные с «белорусским кризисом», обсуждаются в международном сообществе, в том числе и у нас, литовцев: санкции, поддержка пострадавших, освобождение политзаключенных, расследование преступлений ОМОНа, оказание финансовой поддержки Беларуси. Однако в этом множестве различных больших и малых проблем нельзя забывать о двух важных вещах: 1) Лукашенко проиграл выборы; 2) новые выборы должны быть проведены немедленно, а не «когда-нибудь позже».

Далее я попытаюсь изложить некоторые положения, которым Литва вместе со своими западными партнерами должна следовать в тех международных организациях, к которым принадлежит Литва и которые могут эффективно помочь народу Беларуси отстоять свою победу в демократической революции. Это те положения, которых Литва должна придерживаться прежде всего в структурах Евросоюза и ОБСЕ. Это, конечно, не какие-то всеобъемлющие положения какой-либо системной стратегии, но это положения, которые, я считаю, будут актуальными для международного сообщества, Литвы и белорусского общества в ближайшие несколько месяцев.

Пятое ноября и Лукашенко

Беларусь живет по действующей «Конституции Лукашенко». Конституция предусматривает, что срок полномочий Президента составляет 5 лет. Текущий президентский срок Лукашенко истекает 5 ноября, как и начался 5 ноября 2015 года, когда Лукашенко принес присягу во время своей инаугурации. Не стоит спорить о том, были ли выборы 2015 года законными (поскольку такие дебаты только отвлекут внимание от ключевых вопросов), но стоит прояснить, что Лукашенко в настоящее время является президентом, который с точки зрения международного права проиграл выборы 9 августа и чей срок полномочий истекает 5 ноября.

После 5 ноября в Беларуси еще некоторое время не будет Президента. Статья 81 действующей Конституции Беларуси называет такую ​​ситуацию «вакансией должности Президента» («Если должность Президента оказалась вакантной») и предусматривает, что в этом случае внеочередные выборы Президента должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 70 дней после открытия вакансии.

После 5 ноября Лукашенко будет обычным гражданином Беларуси, которого можно будет называть «бывшим президентом Беларуси». Если Лукашенко попытается организовать незаконную и фиктивную «новую инаугурацию» до 5 ноября и будет пытаться оставаться на посту президента после 5 ноября, это будет не более чем незаконная узурпация власти, возможно, даже с применением военной силы. С точки зрения международного права и национального законодательства Беларуси это следует рассматривать как вооруженный переворот.

Литве сейчас стоит осознать, что после 5 ноября «президента Лукашенко» с точки зрения международного права не будет. Будет либо «бывший президент», либо «Лукашенко после государственного переворота». А это значит, что любой диалог или переговоры с Лукашенко больше не будут возможны: они либо потеряют смысл, либо будут незаконными. Кроме того, существование "Лукашенко, после государственного переворота" будет иметь ряд других международных последствий (дипломаты, соглашения, контракты и т. д.), которые Литва и международное сообщество должны начать рассматривать уже сейчас.

Согласно статье 89 Конституции Беларуси, в случае вакансии должности Президента его полномочия (..) переходят к Премьер-министру (до проведения новых выборов). После 5 ноября международному сообществу придется вести переговоры с премьер-министром Беларуси о том, как обеспечить проведение действительно демократических и прозрачных новых президентских выборов не позднее, чем через 70 дней после 5 ноября.

Брюссель, Берлин, Вашингтон - и Москва

В вопросах «белорусского кризиса» международное сообщество четко делится на два лагеря: западные демократии (включая Литву) демонстрируют солидарность с белорусским обществом, победившим в демократической революции, а Путин не скрывает своей поддержки режиму Лукашенко. В то же время поддержка Лукашенко Путиным становится единственным фактором, из за которого Лукашенко все еще удерживает свой пост. Сам Путин, как диктатор подобный Лукашенко, имеет множество причин для такого поведения, но в любом случае долгая поддержка Путиным «токсичного» Лукашенко может сделать самого Путина «токсичным» в глазах белорусов.

Нам, западным лидерам или самим белорусам неудивительно, что Путин держит ключи от двери ухода Лукашенко. Сам Лукашенко стал полным вассалом Кремля за 26 лет своего правления. Поэтому не стоит удивляться тому, что западные лидеры обращаются к хозяину Лукашенко, Путину, и ведут переговоры с ним, а не с Лукашенко, по вопросу отвода Лукашенко. Также совершенно очевидно, что Путин пытается провести свои «красные линии» на таких переговорах с Западом о геополитическом будущем Беларуси после Лукашенко.

Западное сообщество и его лидеры, солидарные с народом Беларуси, должны придерживаться четких правил в таких переговорах с Путиным: можно договориться, как Путин убедит побежденного Лукашенко уйти в отставку мирным путем, но геополитическое будущее Беларуси будет решено и согласовано самой новой демократической Беларусью, а не какими-нибудь соглашениями между Западом и Путиным, достигнутыми без участия законных представителей Беларуси.

После последних заявлений Путина о том, какую «резервную» поддержку ОМОН Кремль готов оказать режиму Лукашенко, Запад также должен быть готов к тому, что все больше и больше критических плакатов в адрес Путина начнут появляться не только на улицах Хабаровска, но и на улицах Минска. А плакаты, наверное, спросят: «Господин Путин, с кем вы: с Лукашенко или с народом Беларуси?».

Я уже писал, что революционные изменения в Беларуси становятся «ловушкой» для Путина. И у Путина нет хорошего выхода из этих ловушек. Запад должен быть готов к тому, что позиция Путина по Беларуси повлияет на радикальное изменение ориентации белорусского общества: вполне возможны - быстрое разочарование позицией России и растущее взаимопонимание с Западом. Таким образом, чем дольше Путин будет демонстрировать свою «дружбу» с токсичным режимом Лукашенко, тем меньше у Кремля в будущем будет возможностей для гибридного влияния на политические процессы в Беларуси и разные выборы после Лукашенко. Пример Украины показывает, что после 2014 года именно Путина нужно «благодарить» за объединение Украины в прозападном геополитическом выборе, и только поэтому Кремль все еще не может вернуть себе какие-либо значительные гибридные рычаги влияния, чтобы серьезно повлиять на украинскую политику.

Литва со своей стороны уже сегодня должна сформулировать четкую позицию для западных партнеров, изложенную выше: после 5 ноября Лукашенко останется обычным «бывшим президентом» или он станет «Лукашенко после государственного переворота». В любом случае вести с ним диалог или вести переговоры не будет либо смысла, либо права.

Роль ОБСЕ

На Западе растет признание того, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) лучше всего подходит для принятия мер по разрешению нынешнего «кризиса в Беларуси». В первую очередь потому, что в него входят и Запад, и Восток: от Вильнюса, Берлина и Вашингтона до Москвы и Минска. И это единственная политическая организация на европейском континенте, членом которой является Беларусь.

Степень, в какой нынешняя ОБСЕ качественно готова участвовать в разрешении «белорусского кризиса», остается предметом дальнейших дискуссий. Однако хорошо известно, что по крайней мере организация БДИПЧ в составе ОБСЕ, ответственная за наблюдение за выборами, может эффективно выполнять свою работу.

Однако легко предположить, что Россия как член ОБСЕ попытается использовать роль ОБСЕ в пользу режима Лукашенко, то есть оттянуть время. Поэтому Запад, в том числе и Литва вместе со Светланой Тихановской, представляющей демократическое общество Беларуси, и ею созданным Координационным советом, должны сформулировать четкую позицию: роль ОБСЕ в разрешении «белорусского кризиса» нужна только для прозрачных и демократических выборов, всю организацию которых должно взять на себя БДИПЧ: от создания новых комиссий до эффективного мониторинга голосования. Однако было бы ошибкой вступать в бессрочный переговорный процесс под лидерством ОБСЕ, в котором обсуждались бы какие-либо нечеткие процессы переходных периодов или перехода власти от Лукашенко к новой демократии. Потому что это может просто стать новым «Минским процессом», в котором, как и в случае с войной против Украины, Кремль будет выдвигать все новые и новые условия, но не будет предпринимать никаких действий, которые зависят только от Кремля.

Нет! - плану Лукашенко-Лаврова: новая конституция в начале, вместо новых выборов

Один из вопросов, на который незамедлительно должны ответить, в частности Светлана Тихановская и ее Координационный совет, - это их взгляд на план, объявленный Лукашенко и продвигаемый Лавровым и Путиным, - что Лукашенко сначала разработает новую Конституцию для Беларуси, и только после того, как новая Конституция будет принята, будут проводиться все новые выборы. Лукашенко не скрывает, что подобная акция может продолжаться и в течение нескольких ближайших лет. Совершенно очевидно, что Кремль будет стремиться превратить этот план проволочек в план действий ОБСЕ.

Литва должна четко заявить о своей позиции, что такой план совершенно неприемлем. Не Лукашенко, проигравший выборы, будет принимать решения по новому проекту Конституции. Координационный совет, сформированный Tихановской, сделал аналогичное заявление: сначала сразу же должны состояться новые прозрачные выборы, за которыми последует всенародный референдум с предложением возврата к демократической Конституции Беларуси, действовавшей до 1994 года.

Стоит четко и громко повторять эти положения снова и снова, чтобы они также достигли кабинетов западных лидеров, которые должны быть должным образом подготовлены к тому, чтобы противостоять «конституционным ловушкам» Лукашенко-Лаврова на переговорах с Путиным, у которых одна цель - просто отсрочить время.

Литва и ЕС: план Маршалла для демократической Беларуси

Литва вместе с Польшей объективно признаны самыми активными сторонниками демократических преобразований в Беларуси среди членов ЕС. Такую оценку своими заявлениями и действиями заслужили президент, министр иностранных дел Литвы, весь Сейм Литвы. То же самое касается журналиста и общественного деятеля Андрюса Тапинаса (организатора «Пути свободы») и 50 тысяч неравнодушных литовцев, объединившихся в живую цепь солидарности на Пути Свободы.

Но такая оценка - это не только признание, но и огромная ответственность. Ответственность, которая требует от нас не только способности заботиться о сохранении того лидерства, которое нам нравится, но и способности стратегически планировать будущее как минимум на несколько лет и чётко видеть, какие самые сложные задачи будут стоять перед новой, демократической Беларусью. И уже сейчас нужно серьезно и эффективно начать подготовку, как свою, так и ЕС в целом, для того, чтобы помочь новой Беларуси принять эти вызовы.

Я уже писал, что одним из самых сложных вызовов будут дела белорусской экономики, которая полностью зависит от России (а значит, и от Кремля). Я не буду повторять все рассуждения о том, почему в ближайшем будущем самое главное - помочь белорусской экономике стать более диверсифицированной и в то же время менее зависимой от России. Однако для достижения этой цели Европейский Союз должен будет предоставить не только поддержку в размере 50 миллионов евро (о чем сейчас много говорят), но и гораздо более крупный пакет поддержки в размере 3,5-4 миллиардов евро, который также можно было бы назвать Планом Маршалла для демократической Беларуси.

Литва вместе с Польшей должна выступить с инициативой, чтобы ЕС начал готовить такой План Маршалла уже сейчас. Известие о таком Плане помогло бы и сегодня: оно противостояло бы пропагандистскому запугиванию режима Лукашенко, что новые выборы и реальная демократия в Беларуси будут чрезвычайно пагубными для белорусской экономики. Евросоюзу не следует бояться представить четкий контраст: если Кремль обещает одолжить один миллиард для поддержки режима Лукашенко, то ЕС готов поддержать демократическую экономику Беларуси миллиардами по плану Маршалла.

Однако для того, чтобы возглавить реализацию такой инициативы в ЕС, Литва уже сегодня должна предоставить не только моральную или политическую поддержку демократии в Беларуси, но и четко продемонстрировать свою солидарность реальными финансовыми обязательствами. Польша объявила, что выделит 50 миллионов злотых на поддержку демократии в Беларуси (около 12 миллионов евро), а Литва всё еще ничего не сказала о подобных обязательствах. Довольно сложно понять, почему в то время, когда правительство в этом году тратит миллиарды налево и направо, Литва не находит хотя бы одного или двух миллионов для поддержки демократии в Беларуси, а только выступает с красивыми политическими заявлениями. Убежден, что Сейм абсолютным большинством голосов поддержит такое предложение правительства.

Судьба белорусской демократии решается на улицах Минска. Убежден, что победа демократии будет защищена. Мой оптимизм проистекает не только из веры и восхищения новой гражданской белорусской нацией, но и из четкого понимания того, что изменения в Беларуси вызваны объективными историческими процессами: с одной_стороны - дальнейшим распадом Советской / Российской империи и ее постимперских сфер влияния; с другой стороны - концом эры постсоветских авторитарных лидеров. Перемены, которые происходят в Беларуси, являются объективно неизбежными, они основаны на естественных законах истории и никем не будут остановлены. Может, проливая кровь мирных людей, кто-то попытается отсрочить такие исторические процессы, но остановить их не удастся.

Задача Литвы - не только напрямую помочь и проявить солидарность с демократической Беларусью. Задача Литвы - быть наиболее эффективным адвокатом и лоббистом демократической Беларуси в демократическом западном сообществе, где еще слишком мало понимания исторических процессов, происходящих на постсоветском пространстве, и слишком много желания не раздражать «дикого» Путина, который травит своих оппонентов.

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