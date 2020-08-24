Андрей Соколов. В чем провинились литовские дети?

Весна 2020 года показала, что дети могут учиться дистанционно, а учителя могут учить. На момент объявления карантина, учителя были совершенно не готовы к дистанционке, но к концу года кое-как научились. Далее были месяцы летних каникул, за которые можно было наладить полноценное дистанционное обучение на весь срок эпидемии. Но вместо этого работники образования были заняты лишь одним вопросом – как опять загнать детей в школу.

Интересно, чем так провинились дети перед учителями и министерством образования, что должны сидеть в школе "от звонка до звонка"? Какой суд и за что назначил им такое наказание?

Посмотрим на эпидемиологическую ситуацию.

Весной 2020 года, при меньшем количестве случаев КОВИДА, чем сейчас, в школах был объявлен карантин. И это было сделано совершенно правильно. Но что же изменилось за лето? Вирус стал менее опасен? Менее заразен? Или может быть, заразившись от одноклассников или учителя, дети теперь не могут заразить своих родителей и пожилых родственников? Стало меньше случаев КОВИДа в августе меньше, ем было в мае? Будет ли меньше в сентябре? Конечно, нет. Все осталось по-прежнему. И вирус не склонен выполнять требования министерства образования.

Как отмена карантина и увеличение опасности для детей и их родственников коррелирует с утверждениями президента и премьер-министра о том, что главное – это обеспечить безопасность?

Безопасность – это карантин и дистанционное обучение. Отмена карантина – отмена безопасности. И не только для школьников. Для всех.

Разберем меры, вводимые в школах с 1 сентября.

"В этом году каждый класс должен учиться в одном помещении".

И ходить по отдельным коридорам в класс и домой? И у каждого класса будет отдельный туалет? Физкультура отменяется или на время физкультуры парты будут из класса выносить?

И что будет, когда один из 25 учеников придет в класс с бессимптомным течением КОВИД? Сколько детей он заразит? Сколько родителей и пожилых родственников заразят его одноклассники? Стоит ли отказ от карантина и дистанционного обучения того, чтобы сознательно и намеренно создавать такой потенциальный очаг распространения инфекции?

"Важно, чтобы рядом располагались кабинеты для детей примерно одного возраста, чтобы избежать контакта между детьми разного возраста".

Данное правило не имеет никакого эпидемиологического смысла. Вирус не спрашивает свидетельство о рождении.

"В отдельных кабинетах могут проводить только специализированные уроки, для проведения которых требуется, например, лаборатория".

Стоп. А как же на счет "один класс – один кабинет"? Или одно или другое. Как в старом анекдоте: "Вы или трусы наденьте, или крестик снимите". Если класс передвигается по школе из одного помещения в другое, то положение "каждый класс должен учиться в одном помещении" превращается в пшик, в фикцию, в очковтирательство.

"Требуется сделать так, чтобы ученики разных классов не контактировали между собой".

Как? Каждый класс будет приходить в школу на час позже предыдущего? Последний класс тогда начнет учиться поздно ночью. Или это заведомо невыполнимое требование, т.е. очередная фикция, лишь бы отменить карантин и согнать детей в школу, ведь учителям неудобно учить детей дистанционно – родители сразу видят, кто и как учит и у них возникает вопрос "за что мы платим налоги этим учителям, если они не умеют учить?"

"Некоторые уроки рекомендуется проводить на улице, если это позволяет температура воздуха".

Ну… через 1-2 месяца точно "позволять не будет", а значит эта рекомендация такая же фикция, как и предыдущие.

"Питание может организовываться в классах. Для этого надо использовать одноразовую посуду".

Прекрасно! Произведем еще больше мусора! А еще поставим ведро в углу класса, чтоб уж точно как в тюрьме. Есть камера, есть параша.

"Можно организовать питание и в столовой, важно при этом отделить места для учеников разных классов".

И вся школа, дружной гурьбой, двинется в сторону столовой, заражая друг друга.

"Рядом могут обедать дети из тех кабинетов, которые находятся в одной части коридора", что сведет на ноль пункт "один класс – одно помещение".

"В столовой важно обеспечить возможность взять столовые приборы, не прикасаясь к другим приборам".

Это, простите, как? Авторы рекомендаций сами пробовали так жить? Они вообще понимают, что такое дети и как они все берут?

"Если дети приносят еду из дома, они могут есть ее в классе или в столовой вместе со своими одноклассниками".

Так все-таки "один класс – одно помещение" или все собираются в столовой и заражают друг друга?

"При этом важно соблюдать требования гигиены".

Т.е. у нас еще не все взрослые научились мыть руки и носить маски, но мы считаем, что дети с этим справятся?

"Взрослые работники школ должны надевать маски и другие средства защиты, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м."

То есть всегда. И в классе, на уроке, кстати, тоже.

Но… "Маски могут не надевать те люди, которые не могут их носить по состоянию здоровья", т.е. носить обязательно, но если не очень хочется, то можно не носить.

И все это ради того, чтобы, в конце концов, когда неминуемо с учетом вышеизложенных псевдо-мер "в школе установлен случай коронавируса, об этом немедленно информируют Национальный центр общественного здравоохранения. Немедленно выясняют круг общения, контактам назначают 14-дневную изоляцию". После чего начинается, наконец, нормальное и разумное, с учетом мировой пандемии, - "вводят удаленное обучение".

Итак, ради советского пережитка – линейки на 1 сентября, а так же ради комфорта учителей и директоров школ, карантин, не смотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, всплеск заболеваемости в Литве и других странах, - отменяется. Вопреки логике, вопреки основам эпидемиологии, вопреки словам президента и премьер-министра об обеспечении безопасности детей и жителей Литвы. Учителям так удобнее. Им комфортно в школе прошлого века, в школе индустриальной эпохи. Осваивать новое, принципы дистанционного обучения, готовить школьников к жизни в пост-индустриальную, информационную эпоху, учителя не хотят. И наплевать на безопасность и на не отмененное чрезвычайное положение в стране.

А можно ли было бы сохранить карантин в школах и продолжить дистанционное обучение?

Весной множество детей было обеспечено бесплатными планшетами для дистанционного обучения. Значит, проблема с дистанционным доступом к информации и учителю решена.

В стране 220 тысяч безработных. Т.е. людей, которые на работу не ходят. А значит, могут быть дома с детьми.

А еще есть бабушки и дедушки. Есть родители, работающие удаленно.

И есть дети старше 12 лет, которые по закону могут находиться без присмотра дома. Да и приглядеть за младшими – тоже.

В стране 600 тыс детей, включая младенцев и школьников старше 12-ти лет.

И вывод очевиден. Более половины, а то и три четверти школьников могут находиться дома под присмотром старших, не рисковать своим здоровьем и здоровьем и жизнью своих родных и получать обучение дистанционно.

И вопрос должен быть поставлен не о том, как согнать детей в школу. Дети не стадо! А о том, как обеспечить безопасное очное или дистанционное обучение тем детям, которые на данный момент не могут по каким-то причинам пока учиться дистанционно.

Хочется напомнить чиновникам, готовившим рекомендации "для галочки", а не для того, чтобы обезопасит жителей Литвы, что при эпидемии гриппа в школах объявляют карантин, а коронавирусная эпидемия никуда не делась, она продолжается. И особенность коронавирусной эпидемии – это не только в несколько раз большая заразность и смертность, чем при гриппе. Особенность текущей эпидемии в том, что большинство заболевших не берут больничный и не прекращают заражать окружающих. Опасность коронавируса в том, что большинство инфицированных не чувствуют, что заболели и продолжают общаться с окружающими и заражать их.

Именно поэтому 1 сентября надо не загонять детей на советскую линейку и в классы, а обеспечить им качественное дистанционное обучение. Ведь именно за качественное обучение платят налоги жители Литвы. А не за красивые глазки скидываются на зарплаты чиновникам, директорам и учителям.

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