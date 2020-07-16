Марюс Ивашкявичюс. Такой Витис - и есть Ленин

Давайте договоримся: это не вопрос ценностей, это эстетический вопрос. И вся эта дилемма это не: Витис (Погоня) или Пляж, а Витис или Что-то, о чем мы не знаем, чего не испытали, не дали художникам нормально испробовать.

Почему мне не нравится Погоня? Мне очень нравится Погоня. Я всегда интересовался и восхищался историей ВКЛ, черпал вдохновение в ее драмах и не думал, что придет время, когда меня заставят восстать против его главного символа – флага.

Поставить Погоню на Лукишкской площади - эта идея была бы великолепно отражающей свое время 100 лет назад. К сожалению, тогда Вильнюса у нас не было.

Ставить его сегодня – это попытка взять реванш за утраченное время. Но это не станет знаком современного государства. Такие памятники сегодня ставят лишь развивающиеся страны (в которых нарушено развитие или которым мешают развиваться). Если мы хотим это подчеркнуть, показать миру, как нам нанесли травму, тогда да – ставим Погоню. В Каунасе уже стоит.

В Вильнюсе, понятное дело, поставим больше, а потом так растиражируем, чтобы на площадях всех городков стояла своя Погоня. Иными словами, на всех навязанных нам в советское время лениных ответим Погоней.

Своими танками на постаменте. Что они там будут означать? Что мы действительно любим Литву, и публично демонстрируем эту любовь. К сожалению, ничем больше не можем похвастаться. Или по крайней мере не придумали.

Я понимаю, что политикам после себя хочется оставить какой-то знак, что-то материальное, чтобы в старости они могли привести внуков и сказать: "Вот, что Я поставил. Это Я родоначальник эпохи Погони".

А что будет, если этот внук уже будет обладать развитым вкусом и пониманием, что современно, а что уже изжило себя, что к месту, а что – нет.

Это, кстати, очень человеческое желание, все мы честолюбивы и мечтаем что-нибудь оставить после себя.

Только надо прибавить к этому еще и амбиции. Хотеть оставить что-то, что восхитит весь мир, включая того же внука.

Демократия - это такой механизм, в котором много дискутируют, иногда годами, пока одни заставляют своими аргументами отступить других, тогда и принимается решение.

Памятник на Лукишкской площади не является какой-то срочной вещью, без которой правительство перестанет функционировать. Если обществу не понравился один победитель конкурса, можно объявить еще один конкурс, но нельзя постфактум с помощью закона менять условия конкурса, чтобы проигравший стал победителем.

И еще один совет политикам: не загоняйте художников в тесные рамки (конкурс Погони), если хотите, чтобы приняли участие лучшие. Идея должна быть широкой, тогда и мотивация участвовать в осуществлении вашего желания оставить знак после себя будет иной.

И главное: на Лукишкской площади у нас появилось бы произведение искусства, а не конъюнктурная работа, подобная сотням пусть и другой "ориентации", лежащим в Грутском парке.

Конечно, может быть и так, что победит в конкурсе Погоня. Но тогда она не будет навязана "свыше" в соответствии со старой советской традицией, а завоюет себе место на площади и в наших сердцах в честной борьбе. Ведь, к сожалению, в перспективе каждая обязательная вещь может стать объектом насмешки. Я, лично, очень не хотел бы, чтобы из-за очередных выборов, которые незначительны в историческом контексте так опошлили символ ВКЛ – Витиса (Погоню).

Он действительно достоин больше, чем стать Лениным наизнанку.

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