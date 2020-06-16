"Я ваш приговор". Повторит ли Петр Порошенко судьбу Юлии Тимошенко

Дебаты на Олимпийском стадионе в Киеве накануне выборов президента Украины в 2019-м запомнились многими неожиданными поворотами. Один из них - фраза Владимира Зеленского, сказанная в адрес соперника: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". Толковать ее можно по-разному.

С одной стороны, вся президентская кампания ЗеКоманды строилась на антитезе "старым политикам", обещаниях полной модернизации и внедрения новой системы народовластия. И в этом смысле слово "приговор» звучало как некий афоризм по отношению к существующей политической системе, которую воплощал Петр Порошенко.

В более узком понимании – это была угроза будущим уголовным преследованием. Перед выборами рейтинг Порошенко просто "осыпался" на фоне коррупционного скандала в Укрборонопроме (государственный холдинг, объединяющий оборонные предприятия страны). Хотя сам тогдашний президент не был непосредственным фигурантом того скандала, в его адрес сыпались многочисленные обвинения: мол, рыба гниет с головы, злоупотребления в "оборонке" произошли не без ведома главы государства и вообще "власть зарабатывает на войне". Последним тезисом Зеленский перед выборами оперировал особенно охотно.

С момента избрания Владимира Зеленского президентом прошло более года. Скандал с Укроборонпромом практически затих: бывший топ-менеджер холдинга, давний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский сидит по домашним арестом и перспективы его уголовного дела весьма туманны. А что касается приговора Перу Порошенко – в последнее время наметилась тенденция перехода от афоризмов к конкретным статьям Уголовного кодекса.

Во время послемайданных реформ в Украине появился новый правоохранительный орган – Государственное бюро расследований (ГБР), в компетенции которого – дела против высокопоставленных чиновников. Именно этот орган стал проявлять интерес к персоне Петра Порошенко почти сразу после избрания Зеленского президентом. Поначалу это было что-то вроде "беспокоящего огня": вызовы в качестве свидетеля, мало чего существенного. Но зато была создана медийная картинка: грехи прежней власти не забыли, будут "копать".

ГБР задумывался как независимый орган, удаленный от политического влияния, которое постоянно испытывала на себе Генпрокуратура. При Порошенко эта структура только оформилась, полноценная ее работа началась уже при Зеленском. И с огромным "скрипом" и скандалами. Прежний глава ГБР Роман Труба стал жертвой информационных "сливов". Если верить этим материалам, он был лишь "проводником" политической воли тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана и одиозного Андрея Портнова, видного чиновника времен Януковича. Нового шефа Бюро так и не назначили (пока его заменяет в.и.о.), а первым заместителем стал Александр Бабиков – один из адвокатов Виктора Януковича.

Деятельность ГБР – объект повышенного внимания СМИ: то бойцы Бюро выламывают двери в музей Ивана Гончара, чтобы вручить повестку Петру Порошенко (он как раз в то время был на выставке картин в этом музее), то на официальном youtbube-канале ГБР появляется ролик, в котором используются фрагменты из шоу "95 квартал", а сторонников предыдущего президента открыто называют "порохоботами" (презрительное прозвище в адрес этой категории населения).

Детективы ГБР называют огромный список вызовов на допрос, которые проигнорировал Порошенко. Его адвокаты настаивают на том, что сами вызовы были оформлены неправильно, а сам экс-президент иронизирует, что его должны приглашать повесткой, а не "видосиками с сайта".

Что касается непосредственно обвинений в адрес Порошенко, их на сегодняшний день два, и оба они оформлены в виде подозрений в совершении преступлений. Первое: назначение первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По версии ГБР, Семочко был назначен с нарушением процедуры, его должность дублировала аналогичную и таким образом выплата ему заработной платы принесла государству убытков на суму порядка 1,5 млн грн. (50 тыс евро). Сам Сергей Семочко во время президентства Порошенко запомнился не как разведчик, а как герой еще одного скандала: журналистское расследование Дениса Бигуса показало, что родственники силовика владеют элитной недвижимостью на 8 млн долларов и имеют российские паспорта.

Второе обвинение Порошенко также касается кадровых назначений: по версии ГБР, Порошенко намеревался захватить власть и из этих мотивов блокировал конкурс по назначению членом Высшего совета правосудия (орган судейского самоуправления). Инициатором этого дела является уже упомянутый выше Андрей Портнов.

Порошенко с легкой руки Михаила Саакашвили получил прозвище "барыга", то есть ненасытный олигарх, который наживается на войне (российская пропаганда тоже не раз использовала этот образ). Названные выше обвинения не столь серьезны, как те, которые звучат в его адрес от разного рода оппонентов. Вполне возможно, что будут и новые дела: пророссийские силы заинтересованы в том, чтобы Порошенко обвинили в государственной измене (причиной стала публикация разговоров, которые якобы вели Порошенко и Джо Байден) или привлекли к ответственности за захват россиянами украинских катеров в Керченском приливе в ноябре 2018-го. ГБР может включить этакий "мультипликатор" дел против Порошенко - желающих подавать иски и обвинять пятого президента предостаточно.

Владимир Зеленский в вопросе возбуждения уголовных дел против политиков занял выигрышную позицию: мол, есть суд и правоохранительные органы, они разберутся, я не имею права вмешиваться. То же самое говорил Виктор Янукович во время процесса над Юлией Тимошенко. Свое настоящее отношение к своему предшественнику Зеленский высказал в своем недавнем интервью "Украинской правде": "Он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал (ноги) об меня, мою семью, все эти ботофермы… Они меня только обижали, и в этом была вся их неправда".

Порошенко и в день выборов говорил о том,что готов помогать команде Зеленского, и совсем недавно обратился к президенту со словами "я вам не враг". Но действующий президент видит в своем предшественнике именно врага и конкурента(несмотря на существенный разрыв в рейтинге), в том же интервью "Украинской правде" Зеленский сказал о том, что Порошенко ведет себя так, будто бы до сих пор является президентом. Из таких личных оценок можно предположить, что нынешний украинский лидер точно не против отправить за решетку предшественника и готов дать "зеленый свет" делам против Порошенко.

Интерес Зеленского прост и примитивен: выполнить свою угрозу о "приговоре" (часть электората это безусловно оценит) и устранить лидера оппозиции. На самом деле наибольший бенефициар дел против Порошенко – пророссийские силы. Им удобен любой сценарий: приговор и тюремный срок для "лидера хунты" они воспримут как сигнал к дальнейшему реваншу. В случае же если арест оппозиционного лидера вызовет массовые протесты и дестабилизацию в Украине, это может стать поводом вспомнить призабытую просьбу "Путин, введи войска".

Несмотря на то, что нынешняя власть имеет все шансы наступить на те же грабли, что и в свое время Виктор Янукович, когда началось преследование Юлии Тимошенко, сегодня есть некоторые шансы избежать этого сценария. Одной из сильных сторон Порошенко всегда была внешняя политика, он и сегодня имеет не мало друзей на Западе. Так в его защиту уже высказались экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший посол Канады в Украине Роман Ващук, они назвали преследование Порошенко политической местью.

Если обвинения против пятого президента Украины обретут черт конкретных судебных процессов с перспективой вынесения приговора, связанного с лишением свободы, то в его поддержку выскажутся не только прежние, а и ныне действующие политики, как это было в деле Тимошенко. Разница лишь в том, что зависимый от России Янукович мог себе позволить проигнорировать мнение Запада. Ситуация Зеленского иная: он дорожит мнением Запада. Свидетельством тому может быть принятый недавно Радой так называемый "антиколомойский закон" - документ, который сделал невозможным пересмотр национализации Привтбанка, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому – олигарху, которого до недавних пор считали наиболее приближенным к Зеленскому.

Следовательно, если президент Украины услышит от европейских и американских партнеров предостережения относительно политических репрессий, он скорее всего откажется от буквального воплощения фразы "я – ваш приговор".

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