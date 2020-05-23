Год президентства. Кому подражает Зеленский и почему пересматривает предвыборные обещания

В своих взаимоотношениях с прессой Владимир Зеленский немного напоминает Дональда Трампа. Как минимум в уверенности в том, что он «сам себе СМИ». Достаточно быть активным в соцсетях и люди тебя услышат, а все эти профессиональные «мейнстримные» журналисты только и думают о том, как бы дискредитировать всeнародного любимца – так думает американский лидер и его украинский коллега.

Правда, если Трамп сам открыто мог сказать репортеру CNN «You are fake news», то у Зеленского роль «тролля» для медиа выполнял глава Офиса президента Андрей Богдан, который и сам был горазд запускать фейки. Но Богдан побыл в фаворе чуть более полугода и ушел в отставку, да и популярность Зеленского в соцсетях начала заметно падать: как показало исследование Института массовой информации, количество просмотров его видеороликов в 2020-м упало в 3-4 раза по сравнению с периодом избирательной кампании и началом его президентства.

20 мая – ровно год, как прошла инаугурация Владимира Зеленского. В честь этого была устроена вполне традиционная пресс-конференция. Не обошлось, правда, и без скандала: ряд общенациональных СМИ, известных своей критикой президента с патриотических проверопейских позиций, аккредитацию не получили: якобы не хватило места, учитывая санитарные нормы с условиях карантина (пресс-конференция проходила в парке, на свежем воздухе). Таким образом роль «оппозиционных медиа» в этом мероприятии сыграли пророссийские телеканалы из медиа-холдинга Виктора Медведчука. Они оказались более удобными спаринг-партнерами, ведь Зеленский мог их перебить ремаркой, мол, вас же финансирует Россия.

Сама по себе пресс-конференция не стала каким-то суперсобытием и длилась два с половиной часа. Его предыдущая встреча с журналистами была в октябре прошлого года, тогда был установлен мировой рекорд: пресс-марафон длился 14 часов, таким образом он заткнул за пояс таких «краснобаев» как Фидель Кастро, Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые общались с прессой по 7 часов подряд.

Подражать Лукашенко украинский президент пытался в самом начале своего правления, когда хамил чиновникам. Теперь уже вроде как не с руки: кругом назначенные им кадры, говорить про саботаж на местах не приходится. Перечить президенту могут разве что мэры городов – они избраны, а не назначены сверху. Градоначальники нередко проявляют свою строптивость: достаточно вспомнить городского главу Черкасс, который по собственному почину вывел областной центр из общенационального карантина раньше установленного правительством срока. Местные выборы назначены на октябрь этого года и президентская команда пытается выбить почву из-под ног у региональных элит: Кабмин, мотивируя режимом экономии, сократил субвенции местным бюджетам из общенационального.

Сейчас Зеленский пытается играть роль Франклина Рузвельта. Вместе с премьером Денисом Шмыгалем они обещают масштабное строительство дорог. Расчет идет на то, что инфраструктурные проекты выведут страну из кризиса. Они, действительно, необходимы и потенциально могут создать немалое количество рабочих мест. Но те зарплаты, о которых говорить Денис Шмыгаль (порядка 200 евро) вряд ли вдохновят гастарбайтеров, что вернулись из Европы в Украину во время пандемии. Есть в этой игре в «новый курс» и политический подтекст: «хороший президент» будет строить дороги, а «плохие» местные власти, ограниченные в финансах, вряд ли покажут избирателям историю успеха.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский говорил, что для него худшим результатом его работы станут слова избирателей о том, что он такой же как Порошенко. Такая аналогия на самом деле мало кому приходит на ум. А вот сравнения с Виктором Януковичем напрашиваются нередко. Особенно когда речь идет о преследовании политических оппонентов.

Когда Петра Порошенко вызывают на допросы в Государственное бюро расследований, возбуждают дела против представителей оппозиционных партий, отправляют за решетку ветеранов и волонтеров по очень похожим на сфабрикованные обвинениям (как в деле про убийство журналиста Павла Шеремета), возникают вполне резонные ассоциации с процессами над Тимошенко и Луценко в 2012-м. И тогда, и сейчас президент говорил: «это дело правоохранительных органов и суда, я не вмешиваюсь».

Есть, впрочем, одно существенное отличие. Янукович действительно сам расправлялся с политическими соперниками при посредством «карманного» правосудия. При Зеленском иски против Порошенко и его команды подают как правило реваншистские силы: пророссийские политики или бывшие функционеры режима Януковича,а президент им просто не мешает. Даже немного подыгрывает. Как раз накануне пресс-конференции пророссийские политики через доступные им каналы опубликовали записи, на которых якобы Петр Порошенко обсуждает с вице-президентом Джо Байденом (речь идет о событиях 2016-го) политические и кадровые решения. Эти записи, по мнению тех, кто их публикует, являются доказательством государственной измены и вмешательства США в дела Украины. Отношения к этому Зеленского такое: мол, у прежней власти много грехов и это лишь один из них. Хотя не так давно сам нынешний президент оказался в центре подобного скандала, когда «слили» его переговоры с Дональдом Трампом.

Что касается предвыборных обещаний Зеленского, то с ними случились вполне прогнозируемые метаморфозы. Быстрое прекращение войны на Донбассе – миф, у России есть свои требования, и она от них не отступит, принять их означает получить социальный взрыв внутри страны. Зеленский на пресс-конференции сам признал, что «просто перестать стрелять» на самом деле сложно. Весной 2019-го он бравировал тем, что идет в президенты только на один срок, а теперь говорит о том, что ему этого недостаточно, и он будет баллотироваться повторно, сегодняшний рейтинг пророчит ему победу. Было много разговоров о народовластии и референдумах, но как только встал вопрос о рынке земли и возможного его всенародного обсуждения, президент и команда категорически отказались от этой идеи. Было много шума о диджитализации и «стране в смартфоне», но попытка заменить классическую перепись населения «цифровой» обернулась какими-то малоубедительными подсчетами «на глазок». Пафосные слова о борьбе с коррупцией тоже не привели к каким-то громким процессам: чиновникам если и выдвигают какие-то обвинения, в суде эти дела разваливаются. Риторика самых страстных последователей Зеленского в 2019-му сводилась к фразе «дайте ему год», теперь они говорят: «при Порошенко было не лучше».

Пандемия для Зеленского стала своего рада «палочкой-выручалочкой». Сейчас ей можно объяснить замедление экономики, которое наблюдалось еще в конце 2019-го. Она же вызвала длительную паузу в переговорах в Минске и в нормандском формате. Карантин поставил на паузу и работу парламента (он собирался несколько раз по экстренным вопросам). А там у президента наметились проблемы: его партия все реже голосует единым фронтом, в ней оформилась «группа Коломойского», которая, по сути, превратилась во внутреннюю оппозицию. При других обстоятельствах президент мог бы инициировать роспуск Рады, но во время пандемии такое решение точно не будет ни своевременным, ни популярным. Зеленскому остается принять реальность такой, как она есть, и пользоваться временным затишьем, чтобы не принимать каких-то судьбоносных решений. Первый год «пронесло», но это скорее везение. Впереди четыре года, отведенные Конституцией, и еще пять в мечтах о втором сроке.

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