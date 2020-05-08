Гинтарас Чюжас: прекратите разжигать рознь среди водителей!

Пока в Европейском парламенте продолжаются процедуры принятия весьма неоднозначного Пакета мобильности, некоторые политики начали утверждать, что этот документ позволит сохранить рабочие места тем гражданам Литвы, которых вытесняют водители-иммигранты, согласные работать за гораздо меньшую зарплату.

Как председатель Балтийского транспортного профсоюза Solidarumas («Солидарность»), в котором также состоит много иностранных водителей, трудоустроенных на литовских предприятиях, я обеспокоен такими заявлениями, поскольку они могут привести к противопоставлению и розни между литовскими и иностранными гражданами.

В публичных социальных сетях и СМИ мы видим и лично получаем множество неприятных реплик от граждан Литвы, выражающих недовольство засильем работников из третьих стран в литовском транспортном секторе. Авторы этих высказываний считают, что иностранные водители отнимают у них работу, в результате чего литовские граждане вынуждены отправляться на заработки за рубеж.

Мы хотим обратить внимание на статистические данные, согласно которым число литовских граждан, работающих на местных транспортных предприятиях, вот уже несколько лет практически не меняется и составляет около 20 тыс. человек. А водителей из третьих стран принимают на работу на фоне расширения литовского транспортного сектора, т. е. в целях удовлетворения растущей потребности в водителях тягачей.

Эту статистику найти несложно, она общедоступна. Как мы видим, эти цифры не слишком соотносятся со скандальными заявлениями, направленными на привлечение внимания.

Иностранные работники тяжело трудятся и вносят свой вклад в развитие нашей экономики, они платят налоги нашему государству, хотя на лечение едут домой, в свою страну, где потом будут получать свои пенсии и социальные пособия. Таким образом, литовские налоги этих работников идут исключительно на пенсии и обязательное медицинское страхование граждан Литвы. Поэтому нам следует быть более терпимыми к этим людям.

Между тем их обвиняют чуть ли не в краже работы у граждан Литвы, убеждая нас, что так предприятия наживаются за счет дешевой рабочей силы, хотя в нашем государстве просто нет необходимого количества работников, а размер заработной платы регламентируется законодательством.

Да, возможно, зарплата водителя в Литве не такая высокая, как в Германии или Франции, как у учителей, врачей, членов Сейма и представителей множества других профессий. Однако мы должны единогласно выступить за «европеизацию» заработной платы вместо обвинений в «краже» рабочих мест.

Говоря о размере заработной платы, не следует умалять заслуги иностранных работников, которые вносят свой вклад в благосостояние нашей страны – ошибкой будет считать, что это из-за них наши зарплаты ниже, чем в более богатых странах.

Тем более что вряд ли у нас самих есть моральное право бросаться такими обвинениями в адрес украинцев, белорусов и других иностранцев, работающих в Литве, тем временем как сотни тысяч литовцев уехали за рубеж в поисках более высоких зарплат.

Я не могу говорить от лица всех литовских транспортных предприятий, но, по моим сведениям, в большинстве из них заработная плата водителя не зависит от его гражданства. Точно как на какой-нибудь норвежской рыбной фабрике, где литовцы и норвежцы работают за одну и ту же зарплату. Разве что норвежцы не слишком охотно берутся за такую работу, в связи с чем она достается литовцам и другим иммигрантам. Такая же ситуация складывается и с водителями дальних рейсов – в Литве не так уж и много людей, которые согласны проводить большую часть года, мотаясь по дорогам за рулем тягача, тем более, что в Литве есть и другие вакансии.

Я, как председатель Балтийского транспортного профсоюза Solidarumas, надеюсь, что Пакет мобильности, который сейчас рассматривается в Европейском парламенте, и грядущие выборы не станут предлогом для разжигания розни между водителями-гражданами разных стран.

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