Р. Яковлевский. Парадный сюжет в двух частях союзного государства

Насколько известно, юбилейный военный парад 9 мая в СНГ состоится только в Минске. Так решил руководитель не только суверенной Беларуси. Если кто забыл, то ее бессменный руководитель также остается и таковым еще в так называемом союзном государстве РБ & РФ. Та вот, в российской его части 9 мая парада не будет. Так решил Путин.

По разному в двух частях СГ относятся и к распространению коронавируса. Москва запретила выезжать за границу. Даже в союзную Беларусь. Видимо, и поэтому российские солдаты будут отсутствовать . Впрочем, как и китайские. Невозможно представить, что, по словам Лукашенко, на предстоящем военном параде будут присутствовать все представители дипкорпуса в Минске. Особенно стран-союзников антигитлеровской коалиции. Что касается российских союзников по СГ, то, скорее всего, состав посольства РФ в РБ будет на параде в полном составе.

По поводу минского военного парада Лукашенко как-то выразил свою уверенность, что президента России на нем не будет. Так и получилось. А вот с московскими парламентариями возникли сомнения. Их озвучил известный в Беларуси российский политик.

Так член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил сомнения, что парад на 9 мая в Беларуси может состояться. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», также отметив, что вряд ли из российских парламентариев решится нарушить режим изоляции и поедет на парад в Минск.

«У меня нет уверенности, что парад в Минске состоится, потому что к этому времени ситуация с распространением коронавируса может осложниться. При таком большом скоплении народа это очень опасно. Что касается депутатов, в этой ситуации можно ожидать политиканства. Но я не уверен. Такие же большие сомнения у меня и по поводу сенаторов, что кто-то из них нарушит принятые решения государственными органами по изоляции и распространения коронавируса. Вряд ли кто-то из разумных людей пойдет на это и примет такое решение», — сказал он.

Вот такой забавный парадный сюжет получается в союзном государстве, которое вроде как есть, а на самом деле ведь нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!