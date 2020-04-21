Людас Дапкус. Два удара и одна оплеуха Владимиру Путину

В мире, который занят борьбой с коронавирусом, очень легко пропустить некоторые события, которые бы прогремели при нормальном течении жизни. Некоторые из таких событий происходят совсем рядом, по другую сторону нашей восточной границы. Кое что из происходящего обязательно повлияет на процессы внутри Литвы и поэтому достойно внимания и глубокого анализа.

Сначала про оплеуху, которую кремлевский режим получил на прошлой неделе. 14 апреля в Киеве Служба Безопасности Украины (СБУ) провела беспрецедентную операцию. Собрав данные, проверив факты и получив доказательства, был задержан генерал Валерий Шайтанов. Один из высших должностных лиц СБУ, как оказалось, был двойным агентом и работал на другую службу – ФСБ (Федеральную Службу Безопасности России)

Работал давно и верно. Собрано достаточно доказательств, что по приказу ФСБ В. Шайтанов организовал покушение на ветерана боевых действий на Востоке Украины, чеченского активиста Адама Осмаева. Во время покушения в 2017 году погибла жена Осмаева, а сам он был ранен. В деле Шайтанова содержится и много других эпизодов позорной службы стране, которая воюет с Украиной.

Генералу будут предъявлены обвинения в измене Родине и терроризме. Режим Кремля лишился важного и влиятельного агента в Украине, которую и дальше пытается контролировать любыми способами. Этот эпизод лишь подтверждает предположение, что, начиная с 2014 года, российские разведывательные органы занимаются активной инфильтрацией агентов в силовые структуры Украины. Случай В. Шайтанова исключителен тем, что это военнослужащий высокого ранга, но ни у кого нет сомнений – в огороде осталось еще много кротов.

В этой истории есть несколько интересных деталей. Генерала завербовал полковник ФСБ Игорь Егоров, которого В. Шайтанов знал еще до начала боевых действий на Востоке Украины. Российский разведчик часто посещал Киев, где происходили совместные встречи служб безопасности, посвященные борьбе с терроризмом. На одной из таких встреч и был найден общий язык. С тех пор генерал напрямую передавал секретную информацию из Киева в Москву, включая планируемые на Донбассе операции, вербовал новых агентов ФСБ в украинской разведке. Целью новых агентов были заказные убийства и организация террористических актов. В резиденции агента был найден тайник, содержимого которого было достаточно для вооружения серьезного отряда бойцов.

Ukrainos Nepriklausomybės paminklas Kijeve Foto: Shutterstock

В паутине, которую так долго плела ФСБ, образовалась огромная брешь, а потянув за ниточки можно распутать еще больше загадок. Эта операция подтвердила давние подозрения, что российская разведка постоянно ищет (и находит) потенциальных агентов в силовых структурах республик бывшего СССР, а те, в свою очередь, обеспечивают инфильтрацию враждебной стороны в чрезвычайно важных государственных органах. СБУ признает, что разоблачить предателя помогла значительная помощь со стороны иностранных партнеров. Секретные разговоры с сотрудниками ФСБ были записаны во время встреч в нескольких столицах государств ЕС, а информация, собранная разведывательными службами НАТО, позволила создать полную картину происходящего.

Как и предполагалось, реакция России свелась к отрицанию. Генерал – не агент, заказных убийств не было, а вся эта история – «передел сфер влияния в Украине после президентских выборов». У кремлевской пропагандистской машины еще будет время на выпуск пара, потому что следствие будет долгим, а сам судебный процесс – громким. В ближайшее время Кремлю придется выдумать не одну ложь, чтобы прикрыть свою деятельность в стране, которую пытаются сломить и необъявленной войной, и другими грязными методами воздействия. Однако эта история, как бы она и не была неприятна Кремлю, все равно мелочь по сравнению с другими проблемами.

Владимир Путин встретил 2020 год с далеко идущими планами. Самый важный – навечно остаться у власти, а дальше уже идет усиление мирового влияния России, особенно на Ближнем Востоке через поддержание конфликтов в Сирии и Ливии. Все выглядело как бы и неплохо – Дума одобрила идею новых каденций, осталось лишь организовать игрушечный референдум, но один за другим случились два болезненных события. Первое – нефтяная война, целью которой планировалась подножка Саудовской Аравии и болезненный удар США. Москва долго готовилась к конфронтации с государствами OPEC+ – копила резервы, переоценивая свои силы и, естественно, даже не думая о черном лебеде, который парит над миром – о новом вирусе. Но об этом немного позже.

OPEC+ является организацией добывающих и экспортирующих нефть государств, которая работает как картель. Договорившись, сколько баррелей нефти будет добыто за день, картель может регулировать предложение и цены на мировом рынке. США не входит в этот дружеский круг, а добываемая Америкой сланцевая нефть уже давно волнует Кремль, так что нефтяная война стала бы хорошим поводом проучить и несговорчивых арабов, и вечных противников из-за океана. Основой всего этого покера была жесткая позиция в переговорах по объему добычи нефти. Россия и раньше не особо серьезно следовала достигнутым соглашениям, добывая больше, чем получала квот. И это сходило с рук, учитывая большой опыт России участия в нечистых играх.

Вот только в этот раз было все по-другому. Когда в начале марта провалились переговоры России и Саудовской Аравии, последние не только не уменьшили добычу нефти, но и наоборот, выбросили на рынок дополнительные два миллиона баррелей нефти дешевой нефти. За один день цена нефти упала на 30%, но и дальше продолжала скольжение вниз невиданными темпами. Российский рубль за ночь упал на 10% по отношению к доллару, и это было только начало. Для того, чтобы экономика России функционировала на текущем уровне, страна должна продавать нефть по 40 долларов за баррель в худшем случае.

И хотя вначале Путин пытался изображать из себя крутого парня и продолжал схватку, надеясь на капитуляцию арабов, но, когда российская нефть Urals упала в цене до 10 долларов за баррель, был вынужден поджать хвост и согласиться с уменьшением добычи с целью спасти хоть что-то. Условия соглашения были настолько провальными, что владелец LUKOil миллиардер Леонид Федун сравнил договоренность с Брест-Литовским миром 1918 года, когда большевики были вынуждены подписать «унизительный» договор.

Однако и это сильно опоздавшее соглашение с OPEC+ мало что изменило. В момент подписания соглашения мир уже был абсолютно другим, нежели до нефтяной войны. Если Кремль и дальше планировал наполнять бюджет деньгами от добычи нефти, то сейчас эту идею можно забыть очень надолго. Самолеты не летают, поезда и автомобили не движутся, фабрики остановились, а ожидания потребителей напоминают времена Великой Депрессии. Никому не нужна Ваша нефть, даже за полцены, и даже за треть цены не нужна. Сейчас Россия в лучшем случае сможет спасти лишь часть своей нефтедобывающей промышленности. Другим производителям нефти тоже нелегко, однако они – более богатые страны, имеющие и другие источники дохода, а в случае с США – имеющие возможность просто закрыть небольшие скважины до лучших времен. Российские нефтедобывающие монстры не могут сделать точно так же из-за сложных технологических процессов. То, что происходит сейчас, будет иметь влияние в ближайшие десятилетия, цены на нефть и газ вернутся к максимумам очень нескоро, если вообще когда-нибудь достигнут их.

Можно забыть о давно планировавшихся новых скважинах в Арктике и свыкнуться с мыслью, что нет денег на финансирование марионеточных режимов и повстанцев в других странах. Рынки потеряны и нужно будет очень постараться снова их занять, потому что после пандемии в мире все быстрее станут развиваться альтернативные источники энергии. И все это – самое большое унижение России с 2000 года, когда к власти пришел Владимир Путин.

Однако пропажа основного источника пополнения бюджета – это еще не все беды режима. Хозяин Кремля, долго и бравурно издевавшийся над пандемией, наконец-таки понял, что в реальности происходит в его стране. Пропавшая гордая осанка и отрицание явного лучше всего отражает тот мир иллюзий, в котором живет этот правитель, впрочем, как и другие такие же оторванные от своих народов диктаторы. Короткое прохладное обращение к гражданам по телевидению, показательный визит в больницу, отсутствие сопереживания и призывов к сплочению в трудное время, помощи медикам. Это человек, уже давно находящийся в изоляции от своего народа. Ему карантин – ничего нового и необычного.

Очевидно, что Президент не хочет иметь ничего общего с ликвидацией этого кризиса, оставляя черную работу губернаторам и мэрам. Однако от желаний подчиненных мало что зависит. Костяшки домино начали падать впечатляющими темпами, а на прошедшей неделе даже официальные источники признали опасность достижения уровня в 33% безработицы – это значительно выше критического уровня, за которым невозможно нормальное функционирование экономики.

Что все это значит для великана, балансирующего на глиняных ногах? Могут ли все эти удары и оплеухи поменять Кремлевский режим? Как будет вести себя ослабевший режим по отношению к своим соседям и остальному миру?

Для начала надо понять, что никакой альтернативы Путину нет и не появится в ближайшее время. Он уже не такой популярный , как раньше, но его заместители и вовсе не вызывают доверия. Преданного, но недавно изгнанного из коридоров власти Дмитрия Медведева поддерживают 5%, нынешнего Премьер-Министра Михаила Мишустина – 3%, председателя Думы и мэра Москвы – всего по 2% избирателей. Исключением является ближайший сподвижник Президента – министр обороны Сергей Шойгу (19%). Россиянам традиционно нравятся мужчины с погонами, однако этот генерал не имеет никаких политических амбиций. Ну или умело скрывает их от всех, чтобы в подходящий момент сбросить альфа-самца.

Наш опасный сосед, вступающий в период давно невиданных сложностей, в будущем будет еще более агрессивным и сложно прогнозируемым. В период развала частного бизнеса, усиления тоталитарного режима, с наступлением застоя, кремлевскому правителю будут нужны показательные акции для усмирения и успокоения народа. Местных целей для таких акций уже и не осталось, и поэтому можно ожидать новых выпадов в сторону Запада, который снова будет обвинен во всех проблемах России. Пропаганда будет активизироваться, увеличится число кибернетических нападений и манипуляций в информационном пространстве ЕС, которое станет особенно уязвимым в эпоху экономического провала, вызванного пандемией, усиливающегося раскола в обществе и появления новых лидеров.

Сейчас и в будущем, всем гражданам Литвы, борющимся со своими собственными вызовами, нужно внимательно следить за процессами на Востоке, чтобы они не застали Литву врасплох, как это уже не раз случалось в истории нашего государства.

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