Дмитрий Хмельницкий. Русские партии под кремлевским колпаком.

В советские времена Кремль мог влиять на ситуацию в иностранных государствах, только вербуя агентов в их политических, деловых и культурных кругах. Делалось это с большим искусством и эффективностью. История советских спецслужб полна имен агентов, принадлежавших к самым высокопоставленным кругам общества в своих государствах. Ситуация не изменилась и сегодня, разве что усилились масштабы и широта охвата вербовочной деятельности.

Массовая миграция бывших советских граждан за границу открыла перед спецслужбами совершенно грандиозные перспективы. В частности — организацию подставных «русских» партий из мигрантов, пытающихся попасть в парламенты иностранных государств и в Европарламент. Таких попыток было сделано несколько.

Первая «общеевропейская» попытка была сделана еще в 2004 году, когда возник Европейский русский альянс (ЕРА) — «общественная организация, объединяющая русских общественных деятелей, журналистов и политиков стран Европейского Союза». В Альянс входят представители 20 европейских государств. Первое рабочее название этой организации было «Русская партия Европы».

Учредительная конференция Альянса прошла в 2005 году в Праге. Одновременно четыре существующие русские партии ЕС создали Федерацию русских партий Европы (Объединение «За права человека в единой Латвии», «Союз русских Литвы», «Русская партия Эстонии», «Партия в защиту русофонии Франции»).

Создать русско-европейскую партию в итоге не удалось ввиду малой поддержки эмигрантской средой. В итоге ЕРА сохранился в виде общественного движения — с 2007 года им руководит депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Германию в этом движении представляет Лариса Юрченко, председатель Общегерманского координационного совета российских соотечественников.

Все рассыпанные по миру «Координационные советы соотечественников», как и сам Европейский альянс — ответвления российских спецслужб, имитирующих общественную деятельность.

В Германии в 2013 году была создана собственная партия русских эмигрантов «Единство» (Die Einheit), которую возглавил Дмитрий Ремпель, в прошлом активист СДПГ. Источники финансирования партии неизвестны. В течение 2015-2016 годов Ремпель лихорадочно создавал отделения партии в разных землях ФРГ.

Заявленные политические цели партии выглядят абсурдно: «Единственная партия в Германии, которая концентрирует общественные усилия по реализации гарантий, прав и интересов переселенцев». В 2016 году Ремпель прославился заявлением в интервью Крымскому телевидению, что, оказывается, полмиллиона «русских немцев» готовы вернуться из Германии в Россию.

На парламентских выборах 2017 года партия «Единство» получила 373 голоса и после этого практически прекратила напоминать о себе. В Германии гораздо более эффективным методом действий для Москвы оказался подкуп существующих больших парламентских праворадикальных и левых партий.

В Бундестаге сегодня есть два русских депутата – оба из праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Откровенно пророссийски ведет себя и партия «Левых» («Die Linke», бывшая гэдээровская СЕПГ).

Русская партия Кипра

Очередной спектакль по созданию кремлевской «русской партии» разыгрывается сейчас на Кипре.

Кипр – маленькая страна, с населением около миллиона человек. По разным оценкам, от 50 до 70 тысяч мигрантов из стран бывшего СССР и России составляют довольно значительную долю населения. В недавнем прошлом Кипр – оффшорная зона, куда из России стекались огромные деньги и их владельцы.

Лояльность путинской России абсолютного большинства русских киприотов – несомненна. И несомненно также, что очень значительную часть осевших на Кипре российских бизнесменов составляют сотрудники и агенты спецслужб. Не говоря уже о кадровом составе российского посольства и сотрудников официальных российских организаций, общая численность которых достигает 300 человек. Помимо перечисленных, лояльность к Кремлю демонстрируют и представители 60 общественных организаций российских соотечественников, работающих на небольшом Кипре.

Кипр – член Евросоюза, что открывает перед кремлевскими спецслужбами дополнительные соблазнительные перспективы.

Новая русская партия на Кипре была создана 2017 году и называется «Я – гражданин» – «Эго о Политис» (ЕОП).

Официальная программа партии — борьба с коррупцией, с бездействием чиновников, за экологию. Учитывая методы работы партии, о которых ниже, тема «борьбы с коррупцией» выглядит особенно экзотически.

Основали партию ЕОП ресторатор Алексей Волобоев и бизнесмен Иван Михневич. Президентом был избран Волобоев. А в декабре 2018 года его сменил кипрский дирижер Йоргос Кунтурис.

Рядовых членов у партии нет, есть только Центральный комитет и Политбюро, состоящие из шести персон.

Президент партии и ЦК Йоргос Кунтурис — греко-киприот, художественный руководитель и главный дирижер детского симфонического оркестра Кипра, а также член экспертного совета Российского центра науки и культуры в Никосии. Он окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, а также её аспирантуру.

Вице-президент ЦК партии ЕОП Иван Михневич – белорусский бизнесмен, мультимиллионер, сооснователь компании Wargaming, специалист IT. Выходец из Минска.

Секретарь ЦК партии Адамос Катсантонис – бывший член Компартии Кипра, председатель общества дружбы Кипр-Северная Корея, «друг Ким Чен Ына». Катсантонис единственный член политбюро, кто не говорит по-русски.

В марте 2019 года Катсантонис сменил на посту секретаря ЦК Димитриса Михалакакоса, который занял пост пресс-секретаря партии. Греко-киприот Димитрис — журналист, учился в Ленинграде, бывший член компартии.

Член ЦК и Политбюро ЕОП Дмитрий Якушев – уроженец Мариуполя, правая рука олигарха Дмитрия Босова – «угольного короля России».

Член ЦК и Политбюро ЕОП Игорь Годовников — владелец турагентства Prometheus и одноименного агентства недвижимости.

Первый президент EOП, а ныне член ЦК и Политбюро Алексей Волобоев — бизнесмен, живущий на Кипре более 15 лет, основатель кипрской радиостанции «Русская волна». Говорит о себе, что до переезда на Кипр занимался нефтяным бизнесом, однако эта информация ничем не подтверждена.

Реальных руководителей партии на Кипре двое – Михневич и Волобоев. При этом за текущую деятельность отвечает Алексей Волобоев. По информации источника, знакомого с работой партии, он полностью подконтролен российскому посольству на Кипре, бывает на всех его мероприятиях и пользуется полным доверием дипломатического ведомства.

В частности, Волобоева в посольстве знакомили с секретными дипломатическими документами, такими как стенограммы переговоров между главой МИДа РФ Сергеем Лавровым и министром иностранным дел Кипра Никосом Христодулидисом, которые прошли в феврале 2019 года в Москве. Волобоев занимает открыто пропутинскую позицию и, по информации того же источника, согласовывает все заявления партии с российским посольством.

Смена президентов в ЕОП, очевидно, связана с изменением официальной концепции партии. С самого начала она рекламировала себя как партия «русских», таковой и остается в глазах окружающих до сих пор. Но теперь она притворяется обычной кипрской партией. Как заявил Михневич в одном интервью, «нам предстоит стать полноценной кипрской партией, в которой представлены все этнические группы страны, и, в первую очередь, греко-киприоты».

Назначение на пост президента ЕОП греко-киприота должно было послужить таким маскировочным целям. В ЦК и Политбюро ЕОП действительно представлены греко-киприоты, но – «свои». То есть, либо с полученным в России образованием, а следовательно и с соответствующими связями, либо с коммунистическим прошлым. Что тоже указывает на те же связи.

Идеологическая направленность партийного руководства ЕОП полностью прокремлевская. Михневич и Волобоев считают, что «Крым российский по праву, проведенный там референдум является образцом для всего мира, российских войск на востоке Украины нет, Боинг сбили украинцы по указанию американцев чтобы подставить Россию, а в Киеве сидят фашисты».

Политические цели партии неопределенные. Формально – за все хорошее против всего плохого. Фактически – это проект российских спецслужб, цель которого иметь в парламенте подконтрольную им партию для того, чтобы влиять на политическую ситуацию Кипра, для дестабилизации политической системы, приведения к власти послушных России парламентариев и, лояльного Кремлю президента. Стратегическая цель – вырвать Кипр из Евросоюза.

Со слов нашего источника, получившего доступ к партийным документам, задачи, которые стоят перед российскими спецслужбами на Кипре выглядят примерно таким образом: «В зависимости от обстоятельств и текущей ситуации подготовить и создать кризис на Кипре.

Возможные варианты:

финансовый— варианты уточняются;

банковский — вывести один или два банка с Кипра либо обанкротить их;

экономический — с помощью активных мероприятий и массированной информационной обработки резко сократить поток туристов;

политический (наиболее предпочтительный) — с помощью активных мероприятий и масштабной информационной обработки организовать массовые выступления местных жителей против действующих властей с целью проведения досрочных выборов.



Инициировать в парламенте принятие законов о выводе британских военных баз с Кипра и выходе из состава Евросоюза. На заключительном этапе организовать массовые демонстрации протеста возле британских военных баз с элементами насилия».

Создание ЕОП — это часть реализации общего плана по политической дестабилизации в отношении Кипра.

Деятельность партии

Как политическая партия ЕОП ничем не занимается: у нее нет членов и сторонников, она не ведет агитацию, не устраивает публичных партийных мероприятий, не распространяет агитационные материалы. Иногда выпускаются политические заявления или предложения партии с единственной целью – напомнить о себе.

К примеру, однажды ЕОП предложила министру обороны создать российское подразделение в составе национальной гвардии Кипра из русских киприотов под командованием русскоязычных офицеров и проводить регулярные сборы. Недавно партия выступила в поддержку свергнутого диктатора Боливии.

Последний пресс-релиз на партийном сайте в разделе «новости» было выпущен в начале мая 2019 года. Однако ЕОП контролирует почти все русские СМИ (кроме тех, которые подконтрольны посольству) и проводит в них пропутинскую пропаганду.

Надежды на прохождение партии в парламент Кипра связаны исключительно с подкупом избирателей. В основном расчет идет на две группы электората — русскоязычных граждан, получивших гражданство Кипра и понтийских греков, эмигрировавших из СССР в Грецию в 90-е годы и переселившихся на Кипр. Грекоязычные киприоты в расчет практически не принимаются.

Основной инструмент работы с русскими киприотами – промывание мозгов через социальные сети. В том числе идет активная стимуляция ксенофобии в этой среде. С этой целью намерено раздуваются самые мельчайшие бытовые конфликты между русскими мигрантами и киприотами.

Русским внушается, что их на Кипре притесняют, что они должны защищаться, бороться за свои права и иметь для этого свое представительство в парламенте. Борьба с мифической русофобией очень важный аспект московской пропаганды. Она консолидирует русских мигрантов вокруг путинского режима. При этом естественное для людей с демократическими взглядами отвращение к самому режиму объясняется пропагандистами нелюбовью ко всем русским.

Этот мотив эксплуатируется российской пропагандой во всех западных странах, меняются только объекты ненависти. В Германии, например, московская пропаганда натравливает русских мигрантов на беженцев из мусульманских стран, турок и арабов Во Франции – на арабов и африканцев и так далее.

Очень откровенно на эту тему высказался пропутинский, православный, монархический и шовинистический телеканал «Царьград» в статье, посвященной созданию ЕОП:

«Как известно, русские — самый большой разделенный народ, о чем говорил и президент Владимир Путин. Наши соотечественники вынуждены существовать в иностранных государствах, зачастую относящихся к русским как людям второго сорта, в малых общинах, которые думают исключительно о том, как бы выжить в такой гнетущей обстановке. Люди забывают максиму Суворова: «Мы – русские! Какой восторг!», и начинают терять свою идентичность, ассимилируясь с доминирующей в стране их проживания нацией. В этом смысле Кипр демонстрирует совершенно фантастический успех нашей диаспоры, которая не только выживает, но и борется за свои политические права… Пример Волобоева в очередной раз доказывает, что именно элита – люди, которые владеют собственностью и имеют образование, должны развивать в себе чувство идентичности и прививать его более широким слоям населения».

Еще более внятно «Царьград» высказался о реальных целях партии:

«Писать панегирики демократии будет, пожалуй, только человек, не особо хорошо осведомленный об изъянах этой системы. Однако иногда от нее можно получить пользу. Именно благодаря такому дефекту как плюрализм, русские смогли успешно зарегистрировать свою партию и заявить о своих правах во всеуслышание. Таким образом, они смогли использовать лазейку внутри системы для того, чтобы заставить ее работать на себя. Безусловно, подобное проявление политической смекалки является исключительно похвальным».

Демонстрируя восторг по поводу создания «русской партии», канал «Царьград» не выражает даже малейшего сомнения в ее антидемократических целях. Такие партии создаются только для того, чтобы разрушать демократию:

«Партия «Я — гражданин» демонстрирует потрясающий пример для всех русских диаспор. Практически во всем мире на сегодняшний момент демократия является доминирующей формой правления, что позволяет использовать ее платформу для того, чтобы заявить о себе. Будем надеяться, что пример русских киприотов выполнит функцию эдакого ледоруба, который повлечет за собой эффект домино, и подобные партии начнут возникать практически повсеместно, ну или хотя бы там, где есть внушительное число русских».

Пикантность этого заявления в том, что твердое мнение о несомненно подрывном и антидемократическом характере партии ЕОП исходит от «своих». И с этим трудно не согласиться.

Тактические шаги

Одной из важных тактических задач, которую нужно было решить руководителями ЕОП — скупка русскоязычных групп в кипрском сегменте Facebook, чтобы накануне парламентских выборов в 2021 году в русском Facebook не ощущалось присутствия никакой иной кипрской партии, кроме ЕОП. Далее надлежало манипулировать этими группами с помощью онлайн-троллей. По нашей информации, к весне 2019 все русские группы уже были скуплены, также активно скупались местные грекоязычные группы.

Параллельно разрабатывались схемы покупки голосов. Один из вариантов – покупка так называемых «бригадиров», которые получают деньги, если на их избирательных участках определенное количество людей проголосует за ЕОП.

Другой, уже реализуемый вариант покупки голосов выглядит так. Люди из администрации президента РФ по просьбе Волобоева обратились к миллиардеру из понтийских греков Ивану Савидису, живущему в Греции, с просьбой оказать содействие ЕОП на парламентских выборах 2021 года. Савидис предложил собрать перед выборами лидеров общины понтийских греков на Кипре, где он даст им настоятельные рекомендации убедить рядовых членов общины проголосовать за ЕОП.

Понтийские греки, эмигрировавшие из СССР, русскоязычные (как минимум, старшее поколение) все смотрят российское телевидение и в целом легко поддаются влиянию российской пропаганды. Кроме того, во время выборов в органы власти РФ на Кипре они консолидировано голосуют за «рекомендованных» кандидатов.

По законодательству, на выборах каждая кипрская партия должна выставить 56 кандидатов (по количеству членов парламента). В одном из интервью Алексей Волобоев озвучил, что цель партии ЕОП на парламентских выборах в 2021 году «собрать около 30 000 голосов наших избирателей и получить четыре места в парламенте Кипра».

Поскольку никакой осмысленной программы, которая могла бы привлечь избирателей у партии нет, то кандидаты подбираются не среди единомышленников, а среди людей, которые могли бы на выборах повлиять на личный круг – членов семей, коллег, друзей, пациентов (если кандидат – врач), членов этнических и религиозных общин и так далее. Таких кандидатов для участия в выборах можно привлечь только материальными стимулами. Согласно информированным источникам, для покупки голосов, на выборах 2021 года уже зарезервированы 500 000 (по другим сведениям 2 миллиона) евро.

Единственный офис партии находится в Никосии и полностью контролируется российскими спецслужбами. Скажем, поменять пароли на офисных компьютерах можно только через Москву. Реально это означает, что вся система безопасности управляется из России.

Осенью 2018 года из Кремля в помощь ЕОП была прислана команда политтехнологов, ранее известная как «Агентство эффективных коммуникаций Инсайд» под руководством Андрея Пономарева. Координатор этой группы Виктор Пержан пробыл на Кипре почти всю осень. Ранее Пержан засветился в Приднестровье, на востоке Украины и в Крыму.

Финансирование

В интервью кипрскому изданию Алексей Волобоев рассказал, что, решив заняться политикой, он вышел из всех своих бизнес-проектов как на Кипре, так и в России. И теперь он не бизнесмен, а чистый политик.

Из этого можно было бы сделать вывод, что он сам финансирует свою политическую деятельность. Учитывая, однако, что ЕОП в действительности никакая не партия, то и деятельность Волобоева, естественно, совершенно не политическая и называется она совсем иначе. А московские агентуры влияния, какой бы маскировкой они ни пользовались, за собственный счет не работают. Поэтому здесь встает интереснейший вопрос о финансировании ЕОП.

Согласно официальной информации с сайта ЕОП и со слов источника, знающего Михневича, финансирование партии происходит по такой схеме. По закону каждый гражданин Кипра имеет право пожертвовать любой политической партии в год не более 50 000 евро. Поэтому Иван Михневич и его жена Айгуль каждый год официально жертвуют на нужды ЕОП по 50 тысяч евро каждый.

Один из неофициальных путей финансирования, это когда Волобоев готовит письмо российскому послу с просьбой о материальной поддержке. Посол ставит на письме резолюцию на имя какого-либо российского бизнесмена, живущего или бывающего на Кипре, с просьбой удовлетворить прошение основателя партии.

В других случаях Волобоев связывается с кураторами в администрации президента РФ, которая также дает указание какому-либо из русских бизнесменов на Кипре выделить официальные или неофициальные средства на поддержку русской партии.

Крепкие связи с соотечественниками

Есть еще один важный аспект деятельности руководства партии. Как минимум один раз (02.10.2019) на политсовете партии ЕОП присутствовала руководитель российского центра науки и культуры (РЦНК) Алина Радченко.

Тут необходимо небольшое отступление. Русские культурные центры, которые функционируют более, чем в 60 странах, принадлежат организации, под названием «Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству» или просто Россотрудничество.

Россотрудничество создано в 2008 году, но является преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), существовавшего до 1958 года, а потом еще несколько раз менявшего название. В СССР связи с заграницей традиционно входили в компетенцию госбезопасности и в России в этом смысле ничего не изменилось, поэтому Россотрудничество можно с полным основанием считать ведомственным отростком спецслужб. Помимо чисто пропагандисткой и вербовочной работы в эмигрантской среде, в задачи Россотрудничества входит отбор иностранных студентов для бесплатной учебы в России.

«Особое внимание Агентством уделяется гражданам иностранных государств, желающим получить российское образование. Ежегодно квота на обучение иностранных граждан составляет 15 тысяч. Квота на образование зарекомендовала себя как один из эффективных инструментов российской « мягкой силы» на этом направлении международного гуманитарного сотрудничества», — говорится в отчете Россотрудничества. — В 2016 году Российскую Федерацию посетила одна тысяча иностранных молодых лидеров из 100 государств».

Кипр тоже получает определенную часть квот. Как раз на заседании политсовета ЕОП в присутствии директора русского культурного центра, помимо обсуждения пропагандисткой акции по празднованию «Дня Победы» 9 мая, как раз говорилось об участии президента ЕОП Кунтуриса в комиссии по отбору будущих студентов-киприотов для бесплатной учебы в России.

Президент ЕОП Кунтурис — член экспертного клуба при РЦНК в Никосии, состоящего из кипрских политических и культурных деятелей – «друзей России». Список этот начинается владыкой Исайей, митрополитом Тамасским и Оринийским и Михалисом Азовидисом, помощником главы палаты представителей Кипра.

Митрополит Исайа в 1997 году закончил Московскую духовную семинарию, а в 2003-м защитил в Московской духовной академии кандидатскую диссертацию. Публично высказывает поддержку России и действиям российских властей.

Примерно в таких же интимных отношениях с РФ и ее спецслужбами находятся и остальные члены экспертного совета, среди которых находятся, например, Анастасиос Кузалис, президент кипрской ассоциации выпускников российских и советских вузов и Харис Трассу, президент общества дружбы и культурных связей «Кипр-Россия». Оба закончили в свое время в Москве Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и занимают на Кипре видное положение.

Как сказано на сайте центра, «экспертный клуб — это неформальная структура без органов управления. Миссия экспертного клуба заключается в консолидации кипрских деятелей, проходивших обучение в России, владеющих русским языком, открытых к сотрудничеству с РЦНК и русскоязычной общиной Кипра, с целью обмена опытом и мнениями как по вопросам текущей деятельности, так и по различным крупным проектам и инициативам».

Иными словами, экспертный клуб при РЦНК состоит из агентов влияния России на Кипре, в чьи функции входит воздействие на политику властей Кипра и отбор кандидатов в потенциальные агенты влияния.

Фиктивная активность

На примере партии ЕОП хорошо виден механизм создания Москвой фейковых общественных организаций. Конечно, это никакая не партия, а в чистом виде операция спецслужб. Там всё – одна имитация. Имитация партийной идеологии, имитация партийных программ, имитация партийной деятельности, имитация общественного резонанса. Сами актеры, разыгрывающие этот спектакль, имитируют политиков.

В реальности нет ни партии, ни ее членов, ни партийного руководства, нет общественных движений, которые могли бы оформиться в такую партию. А есть группа наемных персонажей, решающих поставленные Москвой оперативные задачи и оттуда же оплачиваемых.

Примерно так же функционируют и все другие бесчисленные псевдообщественные организации, созданные Москвой по всему миру – «координационные советы соотечественников», «общества дружбы с Россией», всевозможные культурные, научные, литературные, политические, спортивные и студенческие организации и фонды. Они прорастают во всех странах мира, особенно деятельно там, где относительно много мигрантов из СССР и России, и имитируют в этой среде общественную активность.

Задача у них троякая. Во-первых, окучивать эмигрантскую среду, пропагандировать путинский режим и вербовать его сторонников. Во-вторых – и главных! – проникать в общественную и политическую жизнь иностранных государств, дестабилизировать их, вербовать агентов и влиять в выгодном для путинского правительства направлении. Третья задача – прямой военный и промышленный шпионаж. И то, и другое, и третье, – оперативные задачи российских спецслужб.

Вся эта сложная, разветвленная система фантомных общественных образований существует только за счет финансирования из Москвы. И можно не сомневаться, что она будет полностью парализована в тот момент, когда финансирование прекратится.