Посленормандское похмелье. Как в Украине восприняли результаты переговоров в Париже

В общественном мнении Украины 9 декабря должно было стать неким "судным днем". Патриотическая оппозиция предупреждала о возможной сдаче национальных интересов и организовала на улице Банковой (там размещается Офис президента Украины) круглосуточное дежурство активистов по лозунгом "Нет капитуляции".

Пророссийские силы, настроения которых можно мониторить по нарративам телеканалов близких к Виктору Медведчуку (сегодня фигура №1 в лагере ориентированных на Москву политсил) замерли в ожидании перелома ситуации в свою пользу. В команде Зеленского позволяли себе традиционно противоречивые высказывания, но в целом пытались излучать оптимизм и веру в дипломатический гений своего лидера.

Когда же объявили результат переговоров, текст коммюнике четырехсторонней встречи, стало ясно, что судьбоносных свершений в Париже не случилось и в сухом остатке стороны "договорились договариваться дальше". Социального взрыва, о котором говорили, как о возможном сценарии после "нормандских переговоров", не случилось. Зеленский не дал для этого повода: не пошел на уступки Путину в вопросе контроля над границей, в газовых переговорах и в целом прошел в кильватере внешней политики Порошенко. С той лишь разницей, что больший акцент нынешний президент сделал на обмене пленными: программа минимум – 72 политзаключенных вернут в Украину до Нового года, оптимисты говорят о 200-300 или даже варианте "всех на всех". И это хороша новость.

Патриотическая оппозиция восприняла вести из Парижа со сдержанным оптимизмом. В ее интерпретации поведение Зеленского во Франции было обусловлено теми "красными линиями", которые очертило (и озвучило в публичном пространстве) Движение сопротивления оккупации. Президент Украины, действительно, не "заступил" за эти линии, но в его окружении говорят о том, что он сделал это без подсказок со стороны.

Довольно твердая позиция Владимира Зеленского на переговорах ожидаемо поставила под вопрос целесообразность дальнейшего проведения акций "Нет капитуляции", можно было бы говорить о падении политического напряжения внутри страны, но… внешнеполитическую "разрядку" затмил внутриполитический скандал.

12 декабря министр внутренних дел и генпрокурор в присутствии президента объявили о раскрытии резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета (он был известен своей работой в России и Беларуси, в последние годы перед гибелью в 2016-м Павел трудился в Украине). В числе подозреваемых и организаторов (о заказчике правоохранительные органы пообещали сообщить позже) были названы известные ветераны и волонтеры: например, проходящий службу в войсках Сил специальных операций Андрей Антоненко (Риффмастер), кардиохирург Юлия Кузьменко, всего речь идет о пятерых подозреваемых.

В патриотических кругах это сообщение стало настоящей "бомбой": дело многим показалось "состряпанным" на скорую руку и направленным на дискредитацию ветеранского движения. Показательно, что даже редакция "Украинской правды" (топового онлайн-издания, с которым сотрудничал Павел Шеремет) отреагировала довольно сдержано и даже высказала сомнения относительно того, что следствие безошибочно определило подозреваемых. Так или иначе градус противостояния возрос: теперь говорят уже не столько об уступках на Донбассе, сколько о преследовании ветеранов и волонтеров. Очевидно, что без уличных протестов не обойдется.

Побочным эффектом встречи в нормандской формате стало появление журналистов одиозного российского телеканала "Звезда" в Киеве. Дело в том, что во время брифинга в Париже Владимир Зеленский сказал российским журналистам "приезжайте, посмотрите, что у нас не дискриминируют русскоязычных". Похоже, что пропагандисты "Звезды" приняли этот "челлендж", хотя, как уверяют в Службе безопасности Украины, они прибыли под видом частных лиц. Как бы там ни было, новых прецедентов не случилось: и съемочную группу НТВ, намеревавшуюся посетить Украину через границу не пропустили.

По данным источников "Українського Тижня", коммюнике, подготовленное накануне встречи в Париже и подписанное де-факто, заметно отличаются. "Черновик" готовили, по всей вероятности в Москве, и в нем, по всей вероятности был пункт, о том, что границу с Россией в зоне, которая сейчас является оккупированной, Киев возьмет под контроль после проведения выборов на Донбассе. Так же стороны должны были договориться о транзите российского газа через территорию Украины (в этом маршруте, как альтернативе "Северному потоку-2" заинтересована не в последнюю очередь Франция). Ценой договоренности должен был стать отказ Киева от Стокгольмского арбитража против "Газпрома" (цена вопроса - $4,6 млрд. компенсации в пользу Украины). Но Зеленский не пошел на уступки по этим двум пунктам, чем немало "насолил" Кремлю.

Сама Москва в своих оценках сдержана и даже "в целом позитивно" оценила встречу. Чего не скажешь о пророссийских политиках внутри Украины. Их устами озвучены тезисы, что, мол "гора родила мышь", и полноценное установление мира на Донбассе отдаляется. Довольно нервной была реакция и в "ЛНР-ДНР", где даже стали ставить под сомнение возможность обмена пленными. Риторика пророссийских сил проста: Зеленский не способен гарантировать устойчивый мир на Донбассе, альтернативой ему должны стать Медведчук и Ко – ввиду падения (порядка 10%) рейтинга Зеленского, такая риторика потенциально может принести "голубям мира" (на российских условиях) некие электоральные бонусы. Поскольку эти силы – единственные, кто готов принять условие Путина – вести прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик.

Одним из наиболее спорных вопросов мирного урегулирования (наряду с контролем над границей) является закон о статусе Донбасса. Путин и его марионетки вполне открыто говорят о некоем особом статусе для региона и в перспективе федерализации Украины. До последнего времени сложно было понять, на какие компромиссы в этих вопросах готов идти Владимир Зеленский. Однако и тут сюрпризов не случилось: 1 января 2020 года заканчивается действие временного закона о специфике самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Альтернативу этому, принятому еще на заре правления Петра Порошенко, закону, создавать не стали, а с подачи партии "Слуга народа" просто пролонгировали еще на один год. То же касается и изменений Конституции: если их и будут делать, то относительно децентрализации власти в стране в целом (речь идет прежде всего о вопросах экономического плана), без каких-либо преференций для Донбасса. Такая логика событий подсказывает, что официальный Киев планирует в случае реинтеграции оккупированных территорий, провести единые местные выборы по всей стране (очередные назначены на осень 2020 года). Россию вряд ли удовлетворит такой сценарий.

Ближайшая встреча в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе назначена на 18 декабря. По версии украинской стороны, тема №1 – обмен пленными. В целом же долгожданная и многообещающая встреча в Париже не дала представления о том, насколько близко завершение войны на Донбассе. Главное условие Минских соглашений – тотальное прекращение огня, так и не достигнуто. Боевики продолжают обстрелы, 14 декабря на фронте погиб еще один военный.

Несмотря на готовящееся разведение войск еще в трех населенных пунктах (скорее всего речь пойдет о более "тихой" Луганщине), конфликт в целом далек от завершения. Россия продолжает раздавать свои паспорта жителям "ЛНР-ДНР", предложение Киева ввести в переговорную группу переселенцев с оккупированного Донбасса не находит отзыва у противников. Следующий раунд нормандских переговоров назначен на март следующего года, единственная "история успеха", которая может случиться до нее – обмен пленными. Прагматики именно такую возможность отмечают главным достижением переговоров во Франции, все остальные пункты – под большим знаком вопроса.