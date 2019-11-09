Роман Яковлевский. Сенсация от еврокомиссара Хана

Евросоюз будет готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью (так называемые "Приоритеты партнерства") только в случае достижения договоренности касательно Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), строящейся в Островце.

Об этом заявил нынешний еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 7 ноября.

Основной темой заседания стало будущее расширения Евросоюза, однако евродепутаты спросили Хана и об отношениях с Беларусью. "Наша цель — завершить, наконец, работу над „Приоритетами партнерства“. В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце", — заявил еврокомиссар. И это заявление можно считать сенсацией для перспектив развития отношений Брюсселя с Минском, где очень ласково принимали Хана, подпитывавшего надежды у белорусских собеседников поскорее завершить процесс подписания "Приоритеты партнерства" до смены состава руководства ЕС. Не получилось.

Своим сенсационным заявлением уходящий с поста еврокомиссар Хан лишь подтвердил, что атомная тема стала уже общеевропейской, а не двусторонней между Минском и Вильнюсом. Очевидно, что это заслуга литовской дипломатии, которую активно по- прежнему координирует глава МИД Л.Линкявичюс, доказывающей, что не от размера зависит политический вес страны в ЕС.

Зато после сенсационного заявления еврокомиссара Хана возникла негативная тень над усилиями белорусского коллеги Линкявичюса. Его могут в Минске сделать "козлом отпущения" за провал сроков подписания "приоритетов партнерства" с ЕС. А в отношениях с Кремлем использовать и как пропагандистский инструмент в борьбе с инакомыслием. Там ведь считают главу белорусского МИД "прозападным националистом".

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Министр энергетики Литвы заявил, что Литва примет все меры, чтобы энергия с БелАЭС не попала на рынок всех стран Балтии.

Брюссель и Минск ведут переговоры о документе под названием "Приоритеты партнерства". В Евросоюзе заявляют, что это соглашение, призванное создать новые рамки для взаимодействия, знаменуют "новый этап" в отношениях с Беларусью.

Строительство АЭС в Беларуси вызывает недовольство в Литве. В Минске все претензии отвергают.

Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. На днях президент Литвы Гитанас Науседа попросил председательствующую в ЕС Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС. Насколько известно, на 25 ноября планируется визит в Минск главы МИД Финляндии.