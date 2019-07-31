Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят

Самое страшное и неприятное событие во внутриполитической жизни России при Путине случилось … не в России, а в Украине. "Оранжевая революция" 2004 года с её антикоррупционным и антиавторитарным настроем навсегда испугала Кремль. Новое подтверждение этому – жестокий силовой разгон мирной демонстрации 27 июля в Москве.

Накануне неё анонимные кремлевские источники буквально завалили негосударственные СМИ, такие как "Медуза" и телеканал "Дождь", комментариями в стиле: "Не позволим устроить «майдан» в Москве! Не дадим слабины перед лицом «оранжевой опасности»! Не разрешим расшатать власть!"

Тысячи москвичей вышли протестовать против недопуска независимых кандидатов-критиков Кремля на выборы в Московскую городскую думу. Результат – почти полторы тысячи задержанных, почти все "забаненные" Мосгоризбиркомом (а по сути – Кремлем) оппозиционные кандидаты – под арестом, кто на десять суток, кто, как например, Алексей Навальный, на месяц. Прокуратура готовится предъявить десятки обвинений протестующим по жесткой уголовной статье об организации массовых беспорядков. Беспричинно и жестоко избитых полицией никто не считал.

Никто не ожидал, что Москва станет эпицентром политического кризиса, который всё больше начинает напоминать события протестной зимы 2011-2012 года, кульминацией которых стал разгон демонстрации оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Избиение граждан и реальные тюремные сроки активистам тогда шокировали общество. В этот раз все будет еще хуже, считают эксперты. Показательную жестокость полиции и Росгвардии в минувшую субботу поддержат прокуроры и карманные судьи – приговоры по возникающему "делу 27 июля" будут намного суровее тех, которые вынесли в свое время протестовавшим в 2012 году на Болотной.

С позиций обычной логики объяснить такое поведение Кремля сложно, даже если учитывать давно переставшее быть секретом стремление путинской верхушки ни в коем случае не давать повода усомниться в силе и решительности режима. Как справедливо заметил политолог Дмитрий Травин, в Санкт-Петербурге несколько оппозиционных депутатов, включая весьма известных в городе, да и в России, Бориса Вишневского и Максима Резника, давным-давно заседают в Законодательном собрании города, и это ни в малейшей мере не помешало власти творить в городе всё, что она хочет. Конечно, позиция депутата высшего законодательного органа столицы даёт оппозиционному политику трибуну, возможность тревожить мэра Сергея Собянина неприятными запросами про коррупцию и нарушение гражданских прав и пытаться контролировать бюджет Москвы, составляющий 2,3 триллиона рублей (более 33 миллиардов евро). Но три, или даже пять таких депутатов, как Илья Яшин или Любовь Соболь, Кремлю было бы легко изолировать с помощью послушного большинства.

Травин считает, что показательное избиение демонстрантов – признак того, что в Кремле в столкновении партии умеренных (по меркам путинcкой России) бюрократов-прагматиков и партии силовиков-радикалов побеждает последняя. Она выступает за максимальное "закручивание гаек" и, фактически, политическое уничтожение любых, даже самых умеренных оппонентов путинской политики.

Я думаю, что внутри российской правящей верхушки намного больше соревнующихся друг с другом кланов. Но их внутренние различия для внешнего мира, для обычных граждан, не особенно важны. Потому что и "силовики", и "технократы" за красной кремлевской стеной разделяют главную идею самого Путина – идею сохранения нынешней системы любой ценой. А именно так называемый властный транзит, попросту говоря, создание политических и юридических условий для сохранения власти Путина и его окружения и является основным содержанием четвертого путинского президентского срока, который официально заканчивается в 2024 году. Показная брутальность в отношении демонстрантов лично для меня признак того, что переход к новой системе, скорее всего, намного раньше – в 2021 году, когда должны пройти очередные выборы в Государственную думу, или даже раньше, в 2020-м.

Российское руководство не может позволить себе ждать четыре с половиной года в условиях, когда на фоне повышения пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость его популярность, как и популярность самого Путина, неуклонно снижаются. Усталость от одних и тех же лиц в телевизоре растёт даже у самых верных зрителей канала "Россия" и Первого, а в жизнь вошло поколение двадцатилетних, которые не помнят не то что СССР, но даже "лихих 90-х", всю жизнь живут при Путине и совершенно не смотрят телевизор. Эйфория от захвата Крыма давно прошла, и, согласно данным Левада-центра, всё больше жителей России задаётся вопросом о том, сколько стоят не только Крым, но и донбасская война с Украиной, и поддержка режимов Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле.

Не сомневаюсь: переход к новой системе будет осуществлен довольно скоро. Возможно, методом "присоединения" Белоруссии или признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это даст Путину возможность "избраться" президентом новой страны - Российской Конфедерации, с новой конституцией и парламентом. Но возможно вместо этого Кремль пойдёт на изменение действующей конституции и перераспределение полномочий между президентом и премьером. При любом из этих вариантов, режиму нужна максимально благоприятная атмосфера для осуществления планов транзита власти и максимальная нейтрализация протестной активности.

Запугивание граждан и независимых СМИ выглядит для Путина наиболее эффективным инструментом нейтрализации оппозиции. Недаром с подавлением московских протестов совпало открытие нового дела против Михаила Ходорковского и других бывших совладельцев нефтяного гиганта ЮКОС. Живущий в эмиграции Ходорковский остаётся влиятельной в России фигурой. Он создал популярный портал "МБХ Медиа", занимающийся, в том числе, неприятными для властей расследованиями. Бывший олигарх также выражал поддержку оппозиционерам, и это тоже не нравится Кремлю.

Новая атака на Ходорковского, вызов на допрос главного редактора независимого телеканала "Дождь", активно освещавшего протесты, вкупе с задержаниями и посадками, шлёт политически активному меньшинству сигнал: "Не надейтесь и сидите тихо!"

Сработает ли этот подход в российской столице и какие ещё меры готов применить Кремль, мы узнаем уже в августе, когда оппозиция надеется провести новую акцию протеста в Москве.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert