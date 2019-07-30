Владимир Скрипов. "Свободные зоны": диалектика развития

В следующем году исполнится четверть века, как Сейм Литвы принял Закон об основах свободных экономических зон (СЭЗ). Как развивался в стране процесс "зонификации" и насколько он оправдал связанные с ним ожидания, пойдет речь в этой статье.

Напомню, что согласно закону от 1995 года СЭЗ – это территория, призванная привлечь инвестиции и скооперировать бизнес за счет оснащения ее на государственные или частные средства инженерными и транспортными коммуникациями и "морковок" в виде налоговых льгот. Речь идет об избавлении от налога с прибыли в первые 6 лет и послабления на 50% в последующие 10, освобождения от НДС и на недвижимость, а также на дивиденды.

Вслед за тем в середине нулевых появился другой "свободный" статус - промышленные парки (ПП). Льготы в нем существенно скромней – лишь на уровне компетенции местной власти (освобождение или снижение налога на землю, на недвижимость, цена аренды участков или помещений и т.п.).

Наконец, уже в нынешнем десятилетии возникла третья форма кооперации, созвучная понятию "научно-производственный кластер". Их именуют также "индустриальный парк", инновационная зона и др., но суть одна – стремление соединить науку, новые технологии с производством и продажами. Они льготами не обладают, но вопрос иногда решается путем присвоения им статуса ПП.

В общем, государство само вначале инвестирует средства, вкладывая в инфраструктуру, а также отказываясь от части налоговых поступлений, дабы заманить инвесторов в надежде, что затраты окупятся в будущем.

Если взглянуть на процесс "зонификации" в ретроспективе, то выглядит он не только, как количественно-географическое распространие, но и как передвижение статусов – от низшего к высшему. Поначалу были созданы две СЭЗ – Клайпедская (2002) и Каунасская (2004), а затем развитие пошло по линии ПП, и на сегодня имеется 7 СЭЗ, 5 ПП и пяток инновационных кластеров в разной степени формирования и развития.

Naujas biurų pastatas Kauno LEZ Foto: Bendrovės archyvas

При этом пять СЭЗ – в Акмяне, Кедайняй, Мариямполе, Паневежис и Шяуляй – просто перешли в "высшую лигу" из ПП. А у Шяуляй есть и то, и другое: после того, как территория его ПП была полностью заселена, самоуправление выделило еще 218 га для СЭЗ. В последнее время появились примеры перенесения льгот и на кластеры.

Примечательно, что в 2012 Госконтроль провел аудит деятельности СЭЗ, и выводы его были весьма нелестными. Говорилось о том, что территории осваиваются вяло, хаотично, заявленные инвестиции оборачиваются пшиком, площади пустуют, а местные власти и Министерство хозяйства плохо контролируют и регулируют их деятельность. С тех пор прошло семь лет. Как изменилась и выглядит ситуация сегодня? Попробуем в этом разобраться.

Единство и борьба противоречий

Процесс распространения зон в корне противоречив. Ведь уже на уровне здравого смысла понятно, что у больших городов больше привлекательности для инвесторов хотя бы в силу большего разноообразия и уровня квалификации рабочей силы. Противоречия усугубляют и различия в уровнях льгот между статусами СЭЗ и ПП, которое ставит их в неравные условия конкуренции. Разумеется, важное значение имеет и отношение местных властей, профессионализм и активность операторов и другие организационные факторы.

Все это делает картину неоднородной. Хотя на макроуровне эффект от "зонификации" впечатляет. И вполне можно говорить об инвестиционном буме. По данным Банка Литвы, с 2014 по 2018 прирост прямых иностранных инвестиций составил около 18% и по накопительному итогу достиг 15,6 млрд. евро. Для сравнения: весь ВВП республики – около 42 млрд. евро (2017).

Эксперт из Брюсселя - EY European Investment Monitor- констатирует, что в масштабе Балтии в 2016 году Литва по инвестиционной привлекательности в 5-6 раз обгоняла соседок: было запущено 44 проекта с выходом на 2606 новых рабочих мест, в то время как в Латвии -38/585, в Эстонии 19/598. Итого 2017 год – еще ярче: 61 инвестиция с выходом на 8,9 тыс. рабочих мест в течение трех лет.

Высокие оценки раздают эксперты и роли в этом СЭЗ. В частности, такой, как приложение Global Free Zones of the Year к изданию FDI Magazin, который в отчете за 2017 год включил Клайпедскую СЭЗ в список лучших в мире, а в отчете за 2018 год отмечает, что по числу рабочих мест и прибавочной стоимости проектов, связанных с прямыми иностранными инвестициями(ПИИ), Литва переместилась с 32-го на третье место в мире после Ирландии и Сингапура.

Не менее оптимистично звучит и заявление министра хозяйства Виргиниюса Синкявичюса, которых в одном из интервью объявил, что все государственные инвестиции в СЭЗ уже окупились, а в ближайшие 15 лет планируемая финансовая выгода будет в 6 раз превышать инвестиции.

Но не все так радужно при ближайшем рассмотрении - даже при сравнении безусловных лидеров "свободного пространства" – Каунаса и Клайпеды.

Имея самые крупные территории (534 и 412 га соотвественно), а также самые длинные стажи развития, их СЭЗ сильно различаются успешностью успеха. Для сравнения: если в Клайпеде площади заняты уже наполовину, то в Каунасе - только примерно на 10%. Если по данным на конец прошлого года Клайпедская СЭЗ, в которой действует около 120 иностранных компании, генерирует около 2,5% ВВП страны, то Каунас лишь около 0,3%. Если в Клайпеде создано около 4,5 тыс. рабочих мест, то в Каунасе – порядка 1,5 тыс.

Šiukšlių deginimo stoties statybos Kauno LEZ Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Впрочем, ситуация быстро меняется. В последние два года в Каунас пришла "могучая тройка" инвесторов - Hella, Hollister Inc и Continental, которые способны резко улучшить картинку. Ибо пришельцев такого уровня в Литве не было уже лет 15-20.

Американская компания Hollister специализируется на медицинском оборудовании и начала строить завод по его производству для начала на 30-40 и на 300 - в перспективе развития до 2025. Объем инвестиции - 50 млн. евро. Немецкий производитель автодеталей Hella привлекает 30 млн. евро в предприятие на 250 рабочих мест. А другой германский производитель – Continental вкладывает 95 млн. евро в производство радарных датчиков ближнего и дальнего радиусов действия для автоматического торможения и поддержки сенсоров системы адаптивной скорости. Завод на тысячу мест должен вступить в строй уже в этом году.

На фоне больших – куда удивительней успех провинциального городка Таураге с населением менее 30 тыс. жителей, где на территории ПП, не имеющей льготных разносолов СЭЗ, за чуть более десяти лет существования удалось создать свыше 800 рабочих мест с привлечением таких мировых знаменитостей, как Ansell, Trelleborg, Jupiter Dfch, Elka, Egersund, Nofir, Mega Teknik.

Феномен Таурагского ПП примечателен тем, что он – проект частного, по существу – семейного бизнеса ( ЗАО Švytis). Его владелец Антанас Станкус начал с того, что заразил идеей реновации помещений бывшей керамической фабрики ее прежних заказчиков. И общими усилиями они произвели в ней ремонт по высшему разряду, что позволило инвесторам переносить свои производства с большой скоростью. Что очень ценится.

Затем последовали и другие строительства. Важно и то, что местные власти оказали заинтересованную и активную поддержку. В частности, мэр района Сигитас Мичюлис организовал рассылку писем, агитируя таурагцев возвращаться домой из-за границы. А предприниматели запустили проект "Назад в Литву", устраивая за рубежом конференции для бизнесменов, на которых расказывают о преимуществах бизнеса в Литве и в Таураге – в частности.

Грустным контрастом Таураге служит другой пример с маленьким ПП в Рамигале (Паневежский район). Судя по едким сообщениям СМИ, территория эта площадью 12,4 га не заселяется, зато засевается картошкой, которую на ее полях культивируют окрестные жители.

"Подумали и решили – пусть растет. Участки все равно пустуют", - встал на их защиту в одном из интервью тамошний сенюнас Валдас Чирв. Единственный участок арендовала местная девелоптментская компания, которая взяла на себя роль оператора. Но ее попытки найти заинтересованных лиц тщетны.

Единственный арендатор, представляющий австрийский капитал и обещавший построить фабрику для производства подстилок для домашних животных, вскоре сбежал, оставив долги. Стоит ли этому удивляться, если в 40 км – Паневежская СЭЗ со всеми ее льготными преимуществами,отмечает директор администрации муниципалитета Эугениюс Лунскис.

Впрочем, не скажешь, что и в Паневежисе дела идут прекрасно. В 2015 году там обосновался норвежский производитель спортивной и защитной одежды Devold. Но но он всего лишь поменял адрес внутри города, переселившись с одной улицы на другую ради льгот. Другой инвестор пока лишь разворачивается. Речь идет о в IMG group, которая в мае этого года заселилась здесь в офис первого в Европе Центра производства и распространения, который объявил о своем намерении инвестировать 10 млн евро в фабрику мягкой мебели высокого класса на 125 рабочих мест.

Намерениями и ожиданиями пока в основном живет и Алитусский ПП. Кстати, он столкнулся с теми же проблемами, что и в свое время Каунас: из 42 участков территории 12 оказались частными. И теперь городская администрация бьется, пытаясь из своих скудных средств их выкупить.

Вот и подумаешь, что в каждой шутке есть резон, когда слышишь, а не стоит ли вообще всю маленькую Литву превратить в одну большую СЭЗ!

Вильнюс передумал

Тому, что в Вильнюсе долгое время не было не то, что СЭЗ, но даже ПП, объяснение простое: он и так всех опережает по концентрации науки, услуг и производств. "СЭЗ есть в тех городах, которым требуется помощь в привлечении инвестиций. ...Вильнюс без нее вполне обойдется, так как и без того развивается прекрасными темпами, и это радует", - утверждал еще пару лет назад директор администрации городского самоуправления Повилас Подярскис. Если сомнения и выражались, то говорилось обычно о недостатке рабочих мест в пригородах, в Вильнюсском районе.

Однако, подспудно желания и проекты на эту тему прорастали. При этом чаще всего испульс исходил со стороны ученой интеллегенции столицы, зараженной всемирным поветрием "совокупления науки и производства" посредством "силиконовых долин". Под эту сурдинку, в частности, еще в начале этого десятилетия родилась идея использовать бывший советский военный полигон близ Неменчинского шоссе у деревни Висмалюкай для превращения его в полигон науки и новых технологий. А в 2013 даже начались некие строительные работы с прицелом на Центр прикладных исследований в области фотоэлектроники. Говорилось также о работах в сферах биомедицины и биотехнологий.

Другой импульс возник в районе Пагиряй, где на железнодорожной станции Вайдотай в 2015 году был запущен интермодальный терминал логистики. Уже во время его презентации звучали речи с призывами превратить окрестную территорию размером в 460 га в промзону. А в Пагиряй обосновалось ЗАО Exvero, которое объявило о создании Парка производства и логистики на участке в 9 га, которые предполагалось разбить на пять участков для строительства складских и промышленных объектов.

Оба этих, де факто уже функционировавших проекта, вспомнили и обсудили в августе 2017 года премьер Саулюс Сквернялис и нынешний столичный мэр Ремигиюс Шимашюс. В частности, рассматривался вариант превращения Пагиряйского парка в СЭЗ. В распространенном потом заявлении премьера говорилось об уникальности проекта, которая заключалась в том, что он создается на территории двух самоуправлений – города и района. Агентству Investuok Lietuvoje было поручено изучить этот вопрос.

Однако, жизнь расставила свои акценты. Во-первых, проект все же решили запустить по линии ПП, назвав его Вильнюсским региональным ПП. Во вторых, благие намерения запустить его в этом году провалились. Ни одного участка из общей площади в 36 га, о которых было объявлено, продать не удалось. Следующая попытка, если только состоится, отложена.

Foto: Įmonės archyvas

Более успешно продвигается второй – Висмалюкский проект. В январе 2018 года правительство предоставило зоне статус ПП, а в марте министр Синкявичюс своим приказом назвал ее Парком инвестиционной промышленности и утвердил план развития, согласно которому до 2036 года будет осваиваться территория в 26 га, а затем – до 36 га. Сюда планируется привлечь около 20 предприятий и до 2022 года создать 6 кластеров на 1000 рабочих мест, поселить два научно-исследовательских учреждения, построить инкубаторы бизнеса площадью 2000 кв. м. и этими силами создать 2-3 ноу-хау. В том же году правительство признало его как объект государственной важности.

Помимо этого в 18 км от Вильнюса и в 2,5 км от Лентвариса вот уже несколько лет без фанфар и самотеком развивается другой грандиозный проект – Индустриальный парк "Вильнюс". Но об этом уже как-нибудь потом.