Владимир Скрипов. Что случилось в Молдове?

Последние полтора месяца отмечены зигзагами и динамикой перемен в Молдове, каких страна еще не знала. Июнь был отмечен заголовками СМИ "политический кризис", "двоевластие", "революция" и прочей экзотикой. А Госдеп США отреагировал на приход правительства во главе с Майей Санду даже специальным заявлением.

Так что ж такого экстраординарного произошло в этой маленькой стране между Украиной и Румынией? И так ли это на самом деле?

Сложная разборка

Как и всякий политический процесс, он имеет свою накопительную часть. И некую точку бифуркации. Проще говоря, момент, когда возникает неопределенность: сохранится ли хаос? Или система перейдет в новое качество?

Такой отправной точкой стали февральские парламентские выборы, итоги которых не выявили явного победителя. Среди основных кандидатов на 101 место голоса растеклись по трем почти одинаковым ручейкам: Партия социалистов (ПС) действующего президента Игоря Додона получила 35 мандатов, Демократическая партия (ДП) олигарха Влада Плахотнюка - 30, блок правых партий ACUM – 26.

На поиск выхода из тупика Конституция страны отводит 90 дней. И в этой ситуации случилось невероятное: в коалицию объединились два политических антипода – "пророссийская" ПС и проевропейский блок ACUM. В результате к власти пришли две дамы: парламент возглавила социалистка Зинаида Гречаная, а кабинет министров – одна из лидеров блока Майя Санду.

Такое стало возможно в ситуации, когда на кону ребром встал вопрос: превратится ли Молдова окончательно в княжество олигарха Влада Плахотнюка? И это в ситуации, когда в стране у руля оставалось его правительство во главе с Павлом Филипом и посаженные на кормление на местах чиновники, категорически не желающие терять власть. И готовые ради этого пойти на все.

Что было и продемонстрировано, когда подкаблучный Конституционный суд (КС) в ответ на протест ДП отстранил от власти президента Додона и назначил на его место в качестве и.о. Филипа, который тут же объявил о роспуске парламента и назначил новые выборы. Так почти на неделю – до 14 июня – в стране возникло двоевластие.

Но номер не прошел по уникальной причине: из-за того, что против Крестного отца Молдовы единым фронтов выступили и Запад, и Россия. Они сразу же признали кабинет Санду, о чем ему популярно разъяснил американский посол в Кишиневе. А российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал действия ДП "откровенно преступными". Поэтому, взвесив шансы, Плахотнюк 8 июня – в день, когда было сформировано правительство Санду, предпочел улизнуть из страны. Его подельники, оставшись без пахана, сопротивлялись недолго. И уже 15 июня правительство Санду на своем первом заседании разогнало проплахотнюковский КС и аннулировало его решения. А прежнее правительство ушло в отставку еще 14-го.

Who is Плахотнюк?

Должно быть, ухо 53-летнего Владимира Плахотнюка ласкает титул "молдавского Абрамовича". Как и всякий олигарх такого масштаба, в бизнесе он всеяден: нефть, банки, страхование, роскошная недвижимость, СМИ... трудно найти сферу, где бы он не присутствовал. Ну, и имидж мецената для отмашки – благотворительный фонд "Эдельвейс" для поддержки различных общественных проектов его имени.

Соответственно статусу он словно орденами увешан заведенными на него уголовными расследованиями. Причем, характерно, что почти все они связаны с Россией и возбуждены в ней. Еще в 2007 Интерпол взял его под наблюдение по подозрению в связях с "Солнцевской" группировкой. А в самой России открыто три дела –одно в 2017 о покушении на российского банкира Германа Горбунцова, а два – буквально вот-вот (в феврале и июне с.г.) по куда более тяжким обвинениям – о краже 37 млн. рублей из российских банков и о руководстве крупным молдавско-испанским наркокартелем, заодно приторговывавшим и на сутенерстве, заказных убийствах, рейдерских захватах и хищениях из молдавских банков.

Примечательно, что столь веские козыри с российской стороны были выложены под очевидным политическим соусом: Плахотнюк стал особенно неугоден в канун выборов, когда пророссийская ПС лоб в лоб столкнулась с ДП. И после того, как проигравший Плахотнюк улизнул от правосудия, скрывшись доподлинно неизвестно куда, по одной из версий – якобы в США.

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В самой Молдове, где олигархическое влияние Плахотнюка определилось еще на стадии избрания Владимира Воронина в начале нулевых, никаких шансов для его юридического преследования, разумеется, не было. А то, что оно нагнеталось с российской стороны, легко списывалось на "политическую" струну. Единственной слабой попыткой на эту тему было обращение в Генпрокуратуру нынешнего премьера Санду. Д и то по слабенькому эпизоду – о сокрытии имущества в виде зарубежных вилл на 30 млн. евро. И только после его бегства в июне с.г. новый глава МИД Андрей Нэстасе обратился от имени Высшего совета безопасности к международным следственным органам, в ФСБ за поддержкой в расследованиях.

Два чужака в одном тазу

Плахотнюка не даром сравнивают с Порошенко. В сущности, это два сапога – пара, для которых политика и власть – лишь инструменты бизнеса. И которые оба возбудили в отношении себя такое всеобщее неприятие, когда стали возможны любые союзы и коалиции ради их устранения.

Разница лишь в том, что в Украине – по меньшей мере на ближайшую перспективу – волна, которая смела, была более монолитной, чем в Молдове, где в одном тазу оказались столь несовместимые символы власти, как Додон и Санду.

Вначале пару слов о Додоне. В свои 44 года он сделал блестящую карьеру, в которой уместилось три высших экономических образования, опыт работы по специальности в качестве министра и вице-премьера, роль самого молодого партийного лидера, и, наконец, пост президента, который был им занят осенью 2016 г. О характере его политических взглядов говорит уже тот факт, что политическую карьеру он начал в кабинете коммуниста Воронина, а из их парламентской фракции к социалистам переметнулся лишь в 2011 году.

Что касается его внешнеполитической ориентации, то есть масса признаков, закрепивших за ним репутацию русофила. Это и регулярные визиты в Москву, в том числе и на празднование Дня победы, и инициатива о приобретении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, и неприятие европейской ориентации, агрессивной настолько, что приказал снять флаг ЕС во время своей инаугурации. Однако сам он свою "пророссийскую" симпатию отрицает, поправляя, что на самом деле является сторонником нейтралитета. И не более того. Моя „пророссийскость“ — клише, которое пытаются внедрить в сознание граждан мои политические оппоненты", - заявил он в интервью Deutsche Welle.

Стоит отметить, что с управлением страной у него как-то не очень клеится. Указы и распоряжения часто бойкотируются. Например, ему не удалось аннулировать соглашение Молдовы с ЕС об ассоциативном членстве, пробить список из четырех референдумов, да и самого его КС уже шесть раз временно отстранял от власти за отказы утверждать тех или иных министров или законы. Даже военные отказываются подчиняться, не смотря на то, что он Главнокомандующий. Например, они проигнорировали его запрет об участии в сентябре 2017 г. в военных учениях во Львовской области. Особенно резкий конфликт с ними случился из-за отказа назначить министром обороны Евгения Стурзу.

Премьер Майя Санду на три года старше его и позиционирует себя как либерала и сторонницу европейской ориентации. Соответственно и образование у нее изысканнее – закончила в том числе и Гарвардский институт управления им. Джона Кеннеди, после чего два года проработала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. А с Додоном впервые столкнулась как с начальником во время работы в министерстве экономики и торговли в 2006 г., а второй раз – уже в лоб - на президентских выборах в качестве кандидата от блока правоцентристских сил из трех партий, ныне представляемого под брендом ACUM. При этом во втором туре она уступила Своему сопернику лишь 4% голосов.

О том, насколько решительно настроена Санду, можно судить по ее приглашению для консультаций Михаила Саакашвили, с помощью которого собирается реформировать юридическую систему. Ну, а из разъяснений самого Михо следует, что главным инструментом здесь должны быть тотальные посадки. При этом она уже пригрозила генпрокурору Эдуарду Хорунжему, что тот ответит за бездействие, и потребовала провести зачистку в судейском корпусе.

Другой знаковой фишкой является встреча с Владимиром Зеленским в Киеве, на которой, в частности, говорилось о необходимости интеграции энергосистем в европейские сети.

Третьей фишкой можно считать заявление о возможности объединения Молдовы с Румынией, о котором она заявила во время июльского визита в Берлин. Правда, оговорилась, что для этого потребуется референдум. А это может и не оправдать желаемого, так как социология оценивает долю стронников румынской ориентации лишь в 25-30%. И среди самых ярых противников – нынешний президент.

Резюме

Уже из этих трех эпизодов можно представить, насколько несовместимы взгляды и настроения двух лидеров и представляемых ими сил. Но это и естественно, поскольку вполне отражает глубину раздрая в самом молдавском обществе. Опросы показывают, что есть большинство за вступление в ЕС, но в целом Молдова против НАТО. Расколота публика и в своих симпатиях к России и Румынии, причем здесь немалое значение имеет географический фактор. Ярко-красным российским цветом окрашено Приднестровье. А синим цветом флага Гагаузии в наиболее категоричной форме выражено неприятие союзного проекта с Румынией: в этой автономии даже в договоре записано, что она отделится, как только Молдова объявит о вхождении в Румынию.

Похоже,что даже по характеру и стилистике два нынешних лидера – антиподы. Додона характеризуют как человека мягкого, интеллигентного (доктор наук), нерешительного и склонного к компромиссам. Зато Санду – сгусток энергии и предприимчивости, готовой следовать самым радикальным советам грузинского экс-президента.

Вот почему Запад явно ставит на Санду, а Россия – на Додона. И трудно даже теоретически представить, что эти двое долго пробудут в одной упряжке. Так что пока лишь многоточие. И спокойная фаза в этой вечно бурлящей стране вряд ли наступила.