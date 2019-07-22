Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.

Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают украинскую "электоральную революцию". Три месяца назад артист и бизнесмен Владимир Зеленский разгромил президента и олигарха Петра Порошенко, получив втрое больше голосов. На парламентских выборах партия Зеленского "Слуга народа" набирает почти вчетверо больше, чем ближайшая преследовательница.

Данные Национального экзит-пола, проводимого тремя крупнейшими агентствами, показывают, что в парламент проходят пять партий: "Слуга народа" - 44.2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11.4%, "Европейская Солидарность" - 8.8%, "Батькивщина" - 7.4%, "Голос" - 6.5%. Официальные данные, поступающие с избирательных участков, подтверждают именно такую расстановку сил.

В Украине, как и в Литве, половина депутатов избирается по одномандатным округам. Хотя после войны на Донбассе и аннексии Крыма число мажоритарщиков и уменьшилось на 10%, с 225 до 199 человек, но именно их результат считался основной интригой.

"Голос" Святослава Вакарчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко могли рассчитывать на участие в коалиции и серьёзные посты, если бы сторонники нового президента взяли мало округов. Однако и здесь случился разгром: "Слуга народа" берёт больше половины округов и руководитель партии Дмитрий Разумков готов занять пост спикера.

Ещё несколько партий, преодолевших барьер в 2%, получат государственное финансирование. Это "Радикальная партия" не расстающегося с вилами Олега Ляшко, "Силы и честь" разведчика Игоря Смешко, "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, "Партия Шария", созданная зрителями скандального влогера, "Украинская стратегия" ещё действующего премьер-министра Владимира Гройсмана и "Свобода" националиста Олега Тягнибока.

Новая Верховная Рада станет символом смены поколений и политического ландшафта Украины. Давайте посмотрим на тех, кто прошёл в парламент и тех, кто до последнего претендовал на попадание.

Больше всего людей вообще и новых в частности приходит с партией "Слуга народа". Их имена и фамилии мало знакомы зарубежным читателям. Список условно делится на несколько групп. Первая - партнёры Владимира Зеленского по медийным и шоу бизнесам и сотрудники студии "Квартал 95". Смежная группа - люди Игоря Коломойского из телеканала "1+1". Основная часть кандидатов - общественные деятели, средний и мелкий бизнес, преподаватели, юристы. Есть и небольшая личная группа Дмитрия Разумкова, состоящая из политтехнологов.

В украинских кулуарах считается, что Зеленский, в отличие от старых политиков, дорожит кадрами и командой. Одни оценивают это как большое преимущество, другие - как возможную угрозу идее обновления государства на принципах меритократии.

Petro Porošenka Foto: Sipa / Scanpix

Сделавшая лёгкий, косметический ребрендинг партия бывшего президента "Европейская Солидарность", по данным первых опросов, едва проходила в Раду. Однако Пётр Порошенко вооружился радикальной ура-патриотической риторикой и лично объездил ключевые регионы. Его конкурентами стали партии, опирающиеся на западно-украинский электорат: "Голос" Вакарчука, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового и "Свобода" Тягнибока. Огромные, собранные под президентские выборы, медийные активы вытянули "Европейскую Солидарность" на третье место.

Оскандалившиеся же соратники Петра Алексеевича пошли на выборы вне списков. Например, по харьковскому округу №169 выдвинулся Александр Грановский, многолетний "смотрящий", то есть неформальный куратор, за прокуратурой и судами. Игорь Кононенко, правая рука бывшего президента и фигурант расследования о махинациях в энергетике, самовыдвинулся в киевском округе №94. В противоход ему выставился близкий к Игорю Коломойскому влогер и телеведущий Александр Дубинский. Правда, оба округа выигрывают представители "Слуги народа".

Партнёр Игоря Кононенко по энергетическим "схемам" Григорий Суркис, давно ушедший в бизнес и футбол, возвращается в политику по списку пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь!". Партия, ставшая политическим убежищем для скандальных персонажей, создана прямо перед выборами Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Виктор Медведчук Foto: Stop kadras

Все её лидеры связаны с Россией деловыми интересами, а ключевой игрок, Виктор Медведчук ещё и кум Владимира Путина. Оба давно дружат и схожи не только биографическими деталями вроде юридического образования и службы в КГБ, но и внешне.

С конца девяностых вплоть до Оранжевой революции, Медведчук считался "серым кардиналом" украинской политики. В публичную политику он вернулся в середине правления Порошенко и накопил солидные активы. Ему принадлежат 80% акций "Интера", одного из популярнейших телеканалов, а также - целиком - каналы "112", "News One" и "ZIK".

Месяц назад супруга политика, телеведущая Оксана Марченко увеличила долю в НЗНП "Трейд", бурящем скважины в Ханты-Мансийске, до 61% и стала серьёзным игроком нефтяного рынка России. Владимир Владимирович поддержал кума и публично: 19 июля на телеканале "Россия 1" и 20 июля на "России 24" вышел фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". С Путиным и Медведчуком в главных ролях.

Юлия Тимошенко с партией "Батькивщина" проходят в парламент поделив 3-4 места с "Европейской Солидарностью". Однако будущее "леди Ю" впервые за много лет с трудом проглядывается. Ещё в прошлом году она лидировала во всех предвыборных опросах и считалась главной претенденткой на президентский пост. Теперь её главная надежда - пост спикера Верховной Рады.

Святослав Вакарчук Foto: Stop kadras

Скромным можно считать и результат Святослава Вакарчука. "Голос" сперва уверенно проходил в парламент, но, в итоге, нервно завис над зоной вылета. Вакарчук имел хорошие предварительные рейтинги накануне президентских выборов и считался надеждой украинской политики, однако отказался выдвигаться. Идея повременить и войти в большую игру через парламент едва не завершилась как самые душераздирающие из песен "Океана Эльзы".

В кулуарах сложилось мнение, что Вакарчука подвела подготовка. В отличие от Владимира Зеленского, избегавшего ток-шоу, Святослав решил дебатировать сложные, нюансированные темы и попал под раздачу от супертяжеловесов. В первую очередь - Юлии Тимошенко.

С другой стороны барьера завис ещё один юрист и спецслужбист Игорь Смешко, возглавляющий партию "Сила и честь". Ещё полгода назад Смешко работал советником Петра Порошенко по вопросам разведки. Однако с помощью телеведущего и бизнесмена Дмитрия Гордона, малоизвестному и довольно возрастному персонажу удалось засветиться в национальном масштабе.

Главным объяснением взлёта считалась раскрутка Игоря Петровича спойлером против популярного экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Однако Смешко набрал 6% голосов, став сенсацией первого тура президентских выборов, отказался поддержать бывшего шефа во втором туре и решил самостоятельно идти на парламентские выборы. Избирательный штаб партии возглавил упоминавшийся Дмитрий Гордон.

Впервые Рада останется без эксцентричного Олега Ляшко и его "Радикальной партии". Хотя их результат оказался сильно выше ожидаемого.

Уходят и другие люди, с чьими именами много лет ассоциировалась украинская политика. "Самопомощь" Андрея Садового, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Движение новых сил" Михаила Саакашвили получают меньше 2% и переходят в третью политическую лигу, оставшись и без фракций, и без госфинансирования. Единственный их шанс получить представительство - одномандатные округа.

В одномандатных округах, на радость интеллигентной публике, впервые появился выбор между симпатичными людьми. Правда, победили, в основном, симпатичные люди из партии "Слуга народа". Даже в центральных округах Киева никто не смог с ними конкурировать, включая таких популярных личностей как журналист и действующий депутат Сергей Лещенко и ресторатор, лидер либерального движения "Люди важны" Сергей Гусовский.

Округа на Востоке полностью забрали бывшие "бело-голубые": "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок". От "Оппоблока" мандат получают и сохраняются в Раде два известных олигарха - Вадим Новинский и Борис Колесников.

Выборы в Верховную Раду девятого созыва завершатся формированием пропрезидентского большинства, позволяющего проводить реформы любой степени радикальности. Осенью должно появится правительство, от которого ждут чудес по всем направлениям: настоящих экономических реформ, порядка в судебной и правоохранительной системе, повышения социальных выплат и снижения коммунальных тарифов, жёсткой, даже жестокой борьбы с коррупцией вообще и с отдельными коррупционерами лично, строительства дорог и много чего ещё.

В то же время силы, связанные с предыдущими режимами, попытаются использовать парламент как политическое убежище от возможных преследований за воровство или за обмен национальных интересов на поддержку Кремля, или за то и за другое одновременно. Трудно предсказать, как они будут вести себя во время второй попытки Владимира Зеленского лишить депутатов иммунитета и ввести ответственность за незаконное обогащение. В их распоряжении половина популярных телеканалов, печатных и сетевых изданий, блогеры, чьё влияние сопоставимо с телевизором, огромные бюджеты, в том числе благодаря заводам и вышкам в России, широкая агентурная сеть и остающаяся важной "территориальная карта".

Если новая власть испугается влиятельного "внутреннего государства", предпочтя договор с ним договору с народом, через несколько лет её ждёт судьба команды Петра Порошенко. Украинское гражданское общество сейчас крепко стоит на ногах и хорошо умеет ставить на место политиков, обманывающих надежды и забывающих обещания.