Марюс Ивашкявичюс. Шкирпа или Цвирка?

Я не собираюсь рассуждать об их (Шкирпы и Цвирки) заслугах перед Литвой и их провинностях, об этом говорилось достаточно много.

Цвирка был хорошим писателем, но точно не великим, были и лучше, даже в числе его современников. Если иметь в виду, что в Вильнюсе есть всего несколько памятников писателям, он может и не заслуживает своего места, поскольку это искажает реальный образ пантеона литовской литературы.

И у меня не болело бы сердце, если бы этот памятник исчез. Это, возможно, было бы лучше и для памяти о самом Цвирке, как о писателе.

Но памятник Цвирке в Вильнюсе и аллея Шкирпы там же (а эти вещи все пытаются сравнивать, противопоставлять друг другу), это отнюдь не то же самое.

Памятник Цвирке поставила оккупировавшая Литву советская власть – независимая Литва не имеет с ним ничего общего.

Это значит, что современная свободная Литва (неважно: есть этот памятник или его нет) не чтит этого человека. А аллея Шкирпы – значит. Улицу его именем назвали уже после восстановления Независимости – это была наша воля, не навязанная со стороны.

И это также означает, что Литва официально одобряет следующие слова Шкирпы: "Очень важно по такому случаю избавиться от евреев. Поэтому надо в стране устроить такую душную атмосферу против евреев, чтобы ни один еврей не осмелился и помыслить, что в Новой Литве он может иметь хотя бы минимальные права и вообще возможность жить".

А это довольно жуткий призыв (из уст одного из руководителей), если иметь в виду, что вскоре после этого произошло массовое убийство евреев Литвы.

Итак, аллея Шкирпы означает, что сегодняшняя Литва официально все еще одобряет высказанные им мысли.

Это одобряют бывший президент, новый президент, премьер-министр, министры и наконец - все мы.

Такая, если ее несколько упростить, существенная разница между увековечиванием и развенчиванием Цвирки и Шкирпы.