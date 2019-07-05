Мотивы их необычной просьбы объясняет финансовая статистика. За последние тридцать лет богатство 1 процента американцев выросло до 21 триллиона долларов. За те же годы беднейшая половина страны стала еще беднее, на 900 миллиардов. Вывод очевиден: пора делиться.

Идею повысить налоги на “однопроцентников” поддерживают – независимо от партийных симпатий – семь из десяти опрошенных американцев. Что и не удивительно, не им (не нам) платить. Другое дело – написавшие письмо, которые просят увеличить налоговое бремя, справедливо считая, что они его не заметят. Смысл этой затеи растолковал в колонке для The New York Times миллиардер Эли Брод, сын нищего эмигранта из Литвы, ставший одним из самых успешных бизнесменов США.

"Несмотря на два десятилетия активной благотворительной деятельности, – пишет Брод, – я понимаю, что никакая филантропия не может уменьшить экономическое неравенство, которое чревато социальными кризисами. Для этого нужны налоговые реформы, увеличивающие налоговую ставку для очень богатых, то есть для нас".

Эли Брод
Foto: Reuters / Scanpix

Этот призыв особенно актуален в начале предвыборной кампании, но он отнюдь не нов. Еще в 2011 году Уоррен Баффет, самый успешный инвестор в стране, потребовал брать с себя больше налогов, обнаружив, что он платит в процентном отношении меньше, чем все его 20 сотрудников. Барак Обама его услышал и предложил ввести “правило Баффета”, согласно которому у миллионеров должны вычитать не меньше 30% их доходов. Но налоговая реформа Дональда Трампа оказалась выгодной прежде всего для богатых, и проблема растущего имущественного неравенства стала приоритетной, во всяком случае, среди политиков-демократов. Каждый из их президентских кандидатов предлагает тот или иной способ её решения. Однако самый простой ответ – отнять и разделить – встречает серьезное сопротивление.

Почему? Потому что любимая сказка Америки – "Золушка", и богатые ею либо являются, либо притворяются. Отсюда и мифологическая фигура миллионера в традиционной культуре. Напоминая старика Хоттабыча, он представляет собой эксцентрического волшебника, который вмешивается в жизнь, чтобы ее сперва запутать, потом распутать и уж затем привести к счастливому финалу. Такими мы узнали и полюбили сказочных богачей в фильмах Чарли Чаплина и рассказах О’Генри. Конечно, в этой картине слишком много сахарина, чтобы принимать ее всерьез. В реальной, а не в вымышленной жизни роль магнатов часто куда важнее. Большие (точнее, огромные) деньги становятся орудием цивилизации и средством преобразования действительности.

Warrenas Buffettas
Foto: Reuters

Взять того же "оракула из Омахи", как поклонники называют Баффета. Покупая акции той или иной фирмы в той или иной отрасли, он, в сущности, творит реальность по своему вкусу. Такой бизнес – акт свободного, не стесненного государственными веригами творчества. Деньги являются индикатором успеха и лишним бременем, от которого богачи обычно избавляются – рано или поздно, в той или иной степени. Всё лучшее в Америке – от парков и университетов до оркестров и музеев – создано на деньги миллионеров.

Это еще не значит, что богатых любят, но на них смотрят со специфически американской точки зрения, которая во все времена защищала страну от кошмара популизма.

В “Одноэтажной Америке” Илья Ильф и Евгений Петров приводят свой разговор с безнадежно безработным американцем. Настрадавшись от Великой депрессии, тот требует отнять деньги у богачей, но по пять миллионов оставить. За этой логикой стоит могучая американская мечта, которая и создала Америку. Как бы беден ни был этот безработный, как бы трудна ни была ситуация в стране, где каждый четвертый был таким, как он, всегда остается надежда на перемену, и обязательно к лучшему. Отсюда и пять миллионов: собеседник наших писателей в глубине души считает – или на всякий случай – верит, что он еще и сам сможет стать богачом, и тогда эти пять миллионов ему пригодятся.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"