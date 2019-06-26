Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI

Путин подписал указ о выдаче российский паспортов жителям Донбасса через три дня после второго тура президентских выборов в Украине. Кремлевские комментаторы писали, что Указ никак не связан с победой Зеленского, указ готовился давно. Действительно, еще в в конце 2016 года писатель-депутат Сергей Шаргунов заявлял, что будет создана межфракционная группа в Госдуме, которая будет добивать этого решения.

В начале 2017 года известный политолог Михаил Ремизов в большом интервью изложил план присоединения Донбасса к России через процедуру выдачи паспортов. Как сообщалось, текст Указа у Путина был готов еще в конце 2018 года. Подписав указ 30 апреля, Путин объяснил исключительно «гуманитарными» соображениями.

Однако, как выяснилось из первых же комментариев российских федеральных каналов, например, из комментария донбасского корреспондента Сладкова ("Россия", 30 апреля) ни жителям Донбасса, ни чиновникам, ни журналистам не ясна "гуманитарная составляющая". Жители не знают, какие возможности предоставляет выдача такого паспорта, этого не знают и российские чиновники, этот вопрос не подготовлен.

"Новая газета" направила своего корреспондента в Ростов и Донбасс, из репортажа ясно видно, что в процедура выдачи паспортов ДНР, которые являются основанием для выдачи российского паспорта, превратилась в хаос, двойные очереди для простых граждан и начальства. К середине июня российские медиа сообщили, что заявления подали 12 тыс. человек и первые 1200 заявлений рассмотрены, выданы первые паспорта.

МВД оккупированных территорий, не ссылаясь на конкретный источник сведений, сообщило, что 86% населения хотят получить российские паспорта, "Газета.ру" вынесла это в заголовок.

Однако нет никакой ясности, кто получает эти документы. Скорее всего те, кто уже ранее переселился из Донбасса на территорию России. Для самих жителей Донбасса эти паспорта, насколько можно судить, будут создавать только дополнительные проблемы.

Украинские власти сразу сделали заявление о том, что не признают эти паспорта. Германия, Франция и США сразу заявили, что этот шаг является нарушением минских договоренностей. Вопрос обсуждался и на на саммите глав государств Евросоюза 20-21 июня. Выдавать паспорта жителям территории, неподконтрольной Киеву, и при этом публично заявлять, что дверь открыта и для жителей других областей Украины, - это жест направленный на эскалацию, а не на урегулирование.

ES užsienio reikalų ministrai aptars rusiškų pasų išdavimą Rytų Ukrainos gyventojams Foto: Itar-Tass / Scanpix

Для сравнения: если бы Путин просто расширил гуманитарные возможности для жителей Донбасса, которыми они могут пользоваться в России — в сфере образования, страховой медицины, туризма или каких-то премиальных выплат — вряд ли это вызвало бы какую-то реакцию Евросоюза.

Равным образом и увеличение количества российских чиновников и специалистов, в том числе и военных, рекрутированных для работы и жизни в Донбассе — не вызвало бы публичной реакции. Потому что установить сколько их там сейчас, и сколько еще будет — невозможно.

Иначе говоря, жест Путина намеренно вызывающий. Москва, собирается поддерживать порядок, который в Киеве называют "гибридной оккупацией". В начале июня представители ЛНР и ДНР подписали соглашение о "синхронизации законодательства", в этом процессе участвуют и российские депутаты, поскольку сепаратисты приводят нормы в соответствии с российским законодательством.

Зачем Путин это сделал прямо на входе нового президента Украины на свой пост?

Его цель одна: показать, что никакие новые форматы урегулирования Кремль не интересуют — ни новые предложения со стороны ОБСЕ (миссия Сайдика), ни попытки создать новый консорциум европейских государств вместе минского формата, ни тем более подключение США к нормадскому формату, ни даже "мучения Медведчука".

Глава российского МИДа Сергей Лавров в конце апреля 2019 года, выступая на Московской конференции по безопасности прямо говорил о том, что цель Москвы — не допустить никаких новых инициатив по урегулированию. И в первую очередь, торпедировать публично высказанную в ходе президентской кампании в Украине идею расширить «нормандский формат», т. е. включить в него США и Великобританию.

Если для Кремля расширение нормандского формата так болезненно, что Путин пошел на провокационное подписание Указа о паспортах, то это означает, что в направлении расширения и следует действовать тем, что стремится к урегулированию. "Минский формат", который так долго записывала себе в актив немецкая дипломатия, работает сегодня на поддержание режима "гибридной оккупации" в Донбассе, но уже не создает никаких перспектив урегулирования в интересах народов Центральной и Восточной Европы.

Указ о паспортах подталкивает наблюдателей задаваться вопросом: а где границы дальнейших действий Кремля по дестабилизации в постсоветской Евразии? В первой половине 2019 года Москва грубо давила на Минск, российские политтехнологи работали в Молдове, спровоцирован новый конфликт с Грузией, в Латвии пророссийские активисты провоцируют новый конфликт по сценарию "бронзового солдата", призывая Кремль к вмешательству. Никаких "гуманитарных" опций указ о паспортах не дает. Зато он позволяет Кремлю обнадежить пророссийских активистов в разных постсоветских странах: поучаствовав, как в 2014 году в Украине, в захватах городских администрации, они будут защищены российскими паспортами. Конечно, это очень опасный сигнал для постсоветской Евразии.