Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI

Когда победа Владимира Зеленского на президентских выборах уже ни у кого не оставляла сомнений, в кругу противников новоизбранного главы украинского государства была популярна фраза: "Уж лучше бы Вакарчук…" Лидера украинской супер-группы "Океан Эльзы" стали вносить в соцопросы в 2018 году наряду с Владимиром Зеленским. Осенью прошлого года лидером президентских рейтингом была Юлия Тимошенко, Зеленский имел порядка 7-8% поддержки, Вакарчук порядка 4%.

Если актер комического жанра держал интригу четко до Нового года, то рокер о своих политических амбициях стал говорить раньше. Но конкретики, кроме призывов "менять страну" не было, на прямые вопросы об участии в президентской гонке Святослав Вакарчук сначала отвечал уклончиво в стиле "я еще думаю", но со временем отказался бороться за пост главы державы, хотя дал понять, что в политику он все-таки намерен вернуться.

Именно вернуться. Ведь рок-музыкант уже был депутатом украинского парламента: в 2007 году на досрочных парламентских выборах он прошел в Раду по списку пропрезидентской (Украину в то время возглавлял Виктор Ющенко) партии. Однако большой депутатской активностью не отличался: не подавал законопроектов, и менее чем через год сложил свой мандат, объяснив свое решение тем, что его не интересует "борьба ради борьбы". Сегодня он объясняет этот шаг (о котором очень часто любят упоминать его оппоненты) как нежелание "играть по правилам старой политики".

Святослав Вакарчук Foto: Stop kadras

Хотя музыка, которую играет с 1990 г. "Океан Эльзы", принадлежит к жанру рок, бунтарства в ней немного. Любовная лирика в текстах группы всегда преобладала над гражданской. Иногда первая по иронии судьбы заменяла вторую.

Один из хитов группы имеет воинственный припев "Я не здамся без бою"("Я не сдамся без боя"), сам текст песни лишен революционных призывов, он скорее о борьбе за чувства возлюбленной. Но мемом стал именно припев: "Я не здамся без бою" стало звучать на митингах. Причем не только в Украине, протесты на Болотной площади в Москве нередко проходили под аккомпанемент этой песни "Океана Эльзы".

Святослав Вакарчук Foto: Stop kadras

Сам Святослав Вакарчук тоже далек от имиджа рокера-бунтаря, как это принято было понимать в 60-70-е годы на Западе или в конце 1980-х в СССР. Сын профессора Львовского университета, физик по образованию (в 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию), его жизненным лозунгом никогда не было радикальное fuck the system!

Вакарчук – это музыкант-интеллектуал с активной гражданской позицией. Святослав не стоял в стороне ни во время первого Майдана (2004 г.), ни во время Революции достоинства (2014 г.), последовательно поддерживал курс на сближение Украины с ЕС и НАТО, занимался благотворительностью, присоединился к борьбе за освобождение украинских политзаключенных (в частности Олег Сенцова). До начала российской агрессии его группа активно гастролировала в России, но с началом войны "Океан Эльзы" занял четкую позицию, и никаких выступлений в РФ с тех пор не было.

"Второму пришествию" Вакарчука в политику предшествовало еще одно важное событие в его биографии: в 2017 году он поступил в Стенфорд на "Программу подготовки новых лидеров", которую успешно закончил. Сторонников этот факт вдохновил: человеку с таким дипломом сложно предъявить, что он, мол, абсолютно далек от политики, не имеет необходимого для государственного менеджмента образования. Злые языки стали выстраивать теории о том, что Вакарчук – ставленник американцев, разочарованных в Порошенко.

Накануне инаугурации новоизбранного президента Святослав Вакарчук раскрыл карты: он идет на парламентские выборы со своей партией "Голос". Презентация вышла довольно скомканной, складывалось впечатление, что политическая сила рассчитывала на очередные выборы в октябре, но риторика Зеленского не оставляла сомнений: парламент распустят, и голосование состоится в конце июля (указ о роспуске сейчас рассматривает Конституционный суд, но вряд ли стоит ожидать сюрпризов).

Святослав Вакарчук Foto: Stop kadras

Поэтому Вакарчуку и Ко пришлось действовать оперативно и форсировать работу. Последние рейтинги дают "Голосу" около 5% (таким является барьер для прохождения в Раду), в партии считают, что им под силу получить 15% - на такой результат и намерены работать.

Списки соратников Вакарчука стали известны во время съезда, состоявшегося 8 июня. В партии "Голос" немало людей, имеющих положительный имидж в обществе: бывший глава "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин, заместитель главного редактора влиятельной газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин, шоумен Сергей Притула, известный не только "приколами", но и активной волонтерской деятельностью в поддержку Украинской армии.

"Голос" пытается создать себе имидж партии "молодых технократов", поэтому в списке немало общественных активистов, менеджеров ІТ-компаний, чиновников уровня заместителей министра в правительстве Гройсмана. "Перебежчиков" из других партий тут немного: это преимущественно представители молодого поколения нынешних парламентских проевропейских партий ("Народный фронт", Блок Петра Порошенко, "Самопомощь") и баллотироваться они будут в мажоритарных округах, а не по партийному списку.

В штабе Вакарчука демонстрируют нетерпимость к "токсичным" политикам. Показательна история с кандидатом, который должен был баллотироваться от партии на округе в Луцке. "Голос" выдвинул там Тараса Шкитера – молодого политика, который в 2013 г. принимал участие в мероприятиях пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. С того момента, как СМИ сообщили о прошлом Шкитера, до решения партии снять его кандидатуру, прошло менее двух суток.

Что касается финансовой поддержки партии Вакарчука, чаще всего упоминаются имена двух олигархов. Первый: Виктор Пинчук (зять экс-президента Леонида Кучмы), его поддержка вполне очевидна, она выражается в лояльности к "Голосу" подконтрольных олигарху медиа. Второй – российский бизнесмен украинско-еврейского происхождения, создатель "Альфа-групп", Михаил Фридман. Точкой "входа" тут мог бы стать джазовый фестиваль во Львове, к которому Вакарчук имел отношение как участник, Фридман как спонсор. Но характер их контактов, равно как политическое или финансовое сотрудничество ничем пока не доказаны.

Volodymyras Zelenskis Foto: Sputnik / Scanpix

Среди всех украинских партий "Голос" занимает специфическую нишу. С одной стороны, они пытаются откусить у "Слуги народа" Зеленского электорат, который не доверяет "старым" (тем, кто уже был во власти) политикам, чувствителен к антикоррупционной риторике и лозунгам "перезапустить" страну. В то же время у Вакарчука не ставят под сомнение курс евроатлантической интеграции, декоммунизацию или недопустимость уступок России в вопросах Крыма и Донбасса.

Это роднит "Голос" с партией Порошенко "Европейская солидарность", с которой, они вполне возможно объединят усилия как оппозиция (партия "Слуга народа" декларирует создание однопартийного большинства после досрочных выборов). Но пока Вакарчук осторожен в своей риторике по отношению к Зеленскому: "если президент нарушит свои обещания…", - говорит он в агитационном ролике.

На уровне политической стилистики Вакарчук заметно подражает Зеленскому. Те же короткие видеоролики, неформальный дресс-код, легкая небритость, непринужденный тон видеоблогов. Но без уклона в комический жанр. Агитационный тур Вакарчука будет сопровождаться концертами "Океана Эльзы". Как тут не вспомнить гастроли "95-го квартала", которые заменили Зеленскому классические турне по регионам. Но "Голос" на такую замену не пойдет: встречи и серьезные разговоры будут, а концерт Вакарчука при этом – приятный бонус.

Даст ли это желаемый эффект в 15% поддержки, сказать сложно: публика, которая придет на концерт может воспринять его просто как развлечение, а не призыв поддержать "Голос". Но и без развлекательной программы у партии остается ряд преимуществ: большое количество новых лиц, отсутствие (пока?) серьезного компромата на них, патриотическая прозападная позиция, неагрессивность по отношению к политическим оппонентам.

Из ощутимых "минусов" - дружба с Виктором Пинчуком для партии, которая вынесла на щит борьбу с олигархами, становится тем самым "неудобным вопросом". Впрочем, Владимиру Зеленскому сотрудничество с миллиардером Игорем Коломойским не помешало победить на президентских выборах.