Наталья Фролова. Видный финансист, примерный семьянин, ростом с баскетболиста

В Литве избран новый президент – Гитанас Науседа. Он победил, набрав во втором туре 66 процентов голосов.

В Литве прошли такие президентские выборы, которым можно только позавидовать. Премьер-министр Саулюс Сквернялис, не сильно любимый жителями Вильнюса, Каунаса и Клайпеды за сотрудничество с популистской партией "Литовский союз крестьян и зеленых", не прошел во второй тур. Зато в нем оказались банкир Гитанас Науседа и бывший министр финансов, а ныне депутат Сейма Ингрида Шимоните.

Оба представляют правоцентристкие силы и в целом одинаково смотрят на внешнюю и на внутреннюю политику. Всю кампанию их штабы старались не прибегать к "черному пиару". Оба лагеря в итоге отметили, что столь интеллигентной избирательной кампании в Литве еще ни разу не было. И выигравший в итоге Науседа в своей первой после избрания речи сказал, что о таком конкуренте можно было только мечтать: "Она – искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек".

Против умной, харизматичной и популярной среди молодежи 44-летней Шимоните сыграла поддержка "Союза Отечества – Литовские христианские демократы" (коротко – консерваторы). Партия во главе с Витаутасом Ландсбергисом стояла у истоков независимости Литвы. Сегодня у консерваторов сохраняется верный электорат – примерно 18,5%. Этого оказалось достаточно, чтобы партия получила три из 11 мандатов на выборах в Европарламент, проходивших параллельно с президентскими, но недостаточно, чтобы выбрать президента. Даже с учетом "непартийных" голосов Шимоните набрала во втором туре почти 33%. Большинство же пришедших на выборы литовцев (явка составила примерно 53%) отдало свои голоса за кандидата, не связанного обязательствами ни с одной из партий.

Кроме того, Ингрида Шимоните частью электората воспринималась как преемница Дали Грибаускайте, которая отработала два президентских срока подряд. И хотя в реальности они сильно друг от друга отличаются, многие усталость от имиджа предыдущего президента перенесли на Шимоните. В итоге, полная смена образа: вместо одинокой сильной женщины президентом становится высокий (1 м 92 см) импозантный мужчина, примерный семьянин – 30 лет в одном браке, двое дочерей. "Я не такой, как Даля Грибаускайте", — подчеркнул новый глава государства.

Гитанасу Науседе — 55 лет, он родом из Клайпеды, по образованию экономист. Учился в университетах Вильнюса и Мангейма (Германия). Последние 18 лет был старшим финансистом и советником президента литовского SEB банка, который в 90-е годы пришел в Литву из Швеции. Владеет английским, немецким и русским языками. Популярность приобрел благодаря тому, что регулярно и в доступной форме объяснял в СМИ вопросы, связанные с экономикой и финансами.

Науседа новичок в политике, до своей кампании только однажды – 15 лет назад — работал в избирательном штабе другого президента Валдаса Адамкуса, выходца из литовских эмигрантов в США. Кстати, 92-летнего Адамкуса Науседа по-прежнему считает своим примером в политике наряду с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер. Поэтому прозападный вектор Науседы сложно поставить под сомнение. Неудивительно, что и в ночь выборов, когда Науседа поднимался с супругой Дианой на сцену уже избранным президентом, оркестр играл (судя по комментариям ведущего прямого эфира, музыка была согласована заранее с кандидатом) Марш №1 из знаменитых маршей британского композитора Эдварда Элгара Pomp and Circumstances. Причем ту его часть, в которой звучит неофициальный гимн Великобритании – "Land of hope and glory". Думаю, этот выбор был не случайным.

Для России с приходом нового президента в Литве, похоже, ничего не изменится. Аннексия Крыма и война на востоке Украины останутся главными препонами в отношениях с Кремлем. В ходе последних дебатов Науседа подтвердил, что и дальше видит страну в ЕС и НАТО и поддержал строительство военной базы США в Польше. Он обещал с первым визитом поехать в Варшаву, обязательно дружить со странами Скандинавии – соседями по Балтийскому морю.

По Конституции, президент Литвы в первую очередь решает вопросы внешней политики и представляет страну на международной арене. Науседа, который обещал, что будет другим, нежели Грибаускайте, похоже, готов тем не менее продолжить ее тренд: быть активным и во внутренней политике. Накануне избрания он говорил, что люди не хотят говорить только об обороне и внешней политике, их в большей степени волнуют экономические и социальные вопросы.

"Я думаю, что Литва достойна стать процветающей страной, в которой хорошо всем, где богатым не надо отмежевываться от тех, кто живет не так богато, где все живут в согласии и не ощущают огромного социального разрыва", — сказал Науседа в свой первой речи после избрания. Ради этого он обещает быть дипломатичным, пытаться находить компромисс и стараться объединить людей и партии.

Эксперты сходятся во мнении: для Литвы, где традиционно очень конкуретная и разобщенная политическая среда, добиться такого согласия будет, мягко говоря, непросто. Но, может, у новичка получится?