И даже на другой день пришла победа, чтоб было понятнее.

Для Европы и демократий Запада эта война закончилась 8-ого мая, когда бывшая под руководством Гитлера Германия, после того, как её фюрер застрелился, официально капитулировала.

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Советский "фюрер" уже тогда выбрал сепаратизм от демократического мира. Будем праздновать отдельно, выберем другую дату! Так и демонстрируются братья большевиков и поныне.

Вот что значил сепаратизм Иосифа Джугашвили тогда, в 1945-ом году, оставшийся как бетонное основание для тогдашней и сегодняшней России.

Сталин планировал утвердиться во всей Европе, стремился к этому и распространял несчастье войны. Экспансионный или имперский инстинкт унаследовала, к сожалению, современная Россия, почитающая тирана и порождающая новые несчастья. Разве только русский народ окажется умнее руководителей.