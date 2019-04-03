Виртуальный капитал vs "старая политика". С чем идут во второй тур выборов Зеленский и Порошенко?

Украинское общество привыкло к тому, что его пугают выборами: мол, апокалипсис национального масштаба настанет точно в назначенный Центризбиркомом день, кандидаты сойдутся не на жизнь, а на смерть, а когда паны бьются у мужиков, как известно, чубы трещат.

Впрочем, голосование привело к Майдану лишь один раз – в 2004-м, но память о нем жива, и политики нередко на ней спекулируют. Россия тоже каждый раз потирает руки, видя в украинских выборах шанс для реванша или как минимум дискредитации Украины как failed state, не готового к демократии государства.

Президентская кампания этого года – не исключение: говорили и о готовящихся массовых фальсификациях, и о сценарии срыва выборов и массовых волнениях сразу после объявления экзитполов… Ничего подобного не случилось: волеизъявление прошло довольно спокойно, без каких-либо серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результат голосований.

На момент написания этого материала ЦИК Украины обработал 99% бюллетеней и результат таков:



- Владимир Зеленский 30,3%

- Петр Порошенко 15,92%

- Юлия Тимошенко – 13,39%

За тройкой лидеров идут пророссийский кандидат Юрий Бойко с 11,68% голосов, министр обороны времен Виктора Ющенко, пытавшийся объединить демократическую оппозицию, Анатолий Гриценко – 6,92%, глава спецслужбы (СБУ) времен Кучмы Игорь Смешко – 6,03% и лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%. Эти цифры довольно близки к тем, которые показывала социология перед выборами и проведенные социологами в день голосования экзитполы.

Юлия Тимошенко поставила под сомнение и социологию, и данные Центризбиркома: на своем брифинге после закрытия избирательных участков она заявила, что по данным экзитполов ее партии, она набрала 20,9% и заняла второе место, обогнав Петра Порошенко. Так было воскресным вечером, 31 марта. Во вторник, 2 апреля Юлия Владимировна выступила с таким заявлением: выборы – фарс, они сфальсифицированы, но обжаловать их результаты она не станет, так как не верит в судебную систему. Также она заявила, что не будет поддерживать никого из финалистов президентской гонки. На этом интригу первого тура следует считать исчерпанной: Тимошенко – единственный кандидат, который мог бы убедительно поставить под сомнение честность выборов, ведь ее отрыв от Порошенко совсем незначителен. Но, по факту, у нее нет инструментов "раскачать" ситуацию: против нее в суде будет социология и международные наблюдатели, которые не зафиксировали массовых фальсификаций, апеллировать к улице тоже бессмысленно: можно вывести людей на мирный протест, но не будет ни массовым, ни эффективным, идти на радикализацию и обострение – рискованно для имиджа, а уже осенью парламентские выборы. Похоже именно на них и будет делать ставку Тимошенко: трижды проиграв борьбу за кресло президента, она может попытаться реализовать свою новую мечту: стать сильным канцлером при слабом президенте. Очевидно, что при Порошенко такая мечта останется несбыточной.

Сторонников Порошенко заметно расстроил результат их лидера: ожидали большего, патриотического подъема, отказа от голосования "по приколу". Но стоит сказать что голоса, которые получил действующий президент в первом туре – честные, без "дорисовок". Никаких масштабных фактов применения админресурса не зафиксировано. Вот косвенные доказательства. Традиционно почти 100% поддержки власти обеспечивали так называемые специальные избирательные участки, которые находятся в местах лишения свободы, воинских частях и т.д., словом, там, куда внешние наблюдатели не наведаются, а у начальства всегда есть серьезные рычаги влияния на подчиненных. Но на них в этот раз не давили "сверху", поэтому, например, в СИЗО прифронтового города Бахмут (Донецкая область), где в частности содержатся подозреваемые в сепаратизме лица, больше всего голосов получил Владимир Зеленский, а Петр Порошенко получил лишь четвертый результат.

Армия тоже не показала "единого порыва": на избирательных участках в воинских частях на Донбассе Порошенко и Зеленский набрали почти одинаковое количество голосов (примерно по 40%). Объяснить этот феномен можно так: командование не осуществляло давления на подчиненных, не вело агитацию за действующего Верховного главнокомандующего, не нарушало тайну голосования. Что касается самих бойцов: служба в зоне боевых действий не оставляет времени на чтение журналистских лонгридов и изучение программ кандидатов, солдат часто голосует "как дома", а "дома", как показали результаты первого тура, зачастую поддерживают Владимира Зеленского.

Если говорить о географии первого тура, то тут картина довольно интересная: Владимир Зеленский занял первое место практически во всех областях, за исключением трех западных (Львовская и Тернопольская предпочли Петра Порошенко, а Ивано-Франковская – Тимошенко) и двух восточных (на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей на первое место вышел пророссийский кандидат Юрий Бойко). По иронии судьбы именно эти регионы ("крайний" Запад и "крайний" Восток) в сериале "Слуга народа" были последними, которые согласились присоединиться к стране, которую возглавил Василий Голобородько (герой Владимира Зеленского).

Главной интригой "межтурового" времени станут дебаты. В украинской истории уже не раз бывало, что кандидаты отказывались от них. В эйфории объявления результатов экзитполов Владимир Зеленский успел сказать, что готов к "поединку" с Петром Порошенко. Похоже, это был экспромт и импровизация. Штаб ЗеКандидата почти сразу начал сеять сомнения в том, что дебаты все-таки состоятся. Самые экзотические аргументы таковы: Зеленский пойдет на дебаты, если найдет "окно" в своем концертном графике либо "провести дебаты с Коломойским" (это своего рода ответ на фразу Петра Порошенко о том, что его оппонент является "марионеткой" Коломойского).

Тем временем общественность развернула кампанию за проведение дебатов на конкретном телеканале – Общественном (Суспільне:Ua) как на свободной от олигархического влияния площадке. В команде Порошенко говорят о готовности выйти "к барьеру". Для действующего президента встреча с Зеленским один на один в прямом эфире была бы хорошей возможностью продемонстрировать, насколько слаб в вопросах государственного менеджмента главный комик страны. Потенциально интеллектуальный "нокаут" позволил бы Порошенко максимально эффективно и за короткий срок повысить свой рейтинг. Впрочем, не стоит думать, что Зеленскому совсем будет нечего сказать на дебатах: он может включить максимум своего сценического обаяния и "троллить" своего визави многочисленными "проколами" власти, называть те проблемы, которые остаются нерешенными в стране. Тут у Зеленского есть "фора": он никогда не был в политике, потому и никаких "собак" из прошлого на него нацеплять вряд ли получится.

Но скорее всего Владимир Зеленский решит не "развиртуаливаться". Он по-прежнему держит в тайне свою будущую команду: обещает назвать ее прямо перед вторым туром. Это тоже своего рода "военная хитрость". Назови Зеленский сегодня своих потенциальных соратников, сразу же начнется поиск компромата на них – что-то да накопают, поэтому выгодно поддерживать атмосферу таинственности. Сейчас возле него заметны экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-министр экономики Айварас Абромавичус, недавно вышедший из партии Порошенко депутат-еврооптимист Сергей Лешенко. Из-за границы шлет приветы Михаил Саакашвили. Такой команды явно недостаточно, особенно, если учесть что по Конституции президентскими приоритетами являются национальная безопасность и внешняя политика.

Одна из первых фраз, сказанная Зеленским на пресс-конференции 31 марта была "Расслабьтесь". В этом же духе было и большинство его ответов. На вопрос о том, чтобы он сказал при встрече с Путиным Зеленский выдал довольно пафосную фразу: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?" Этим он как бы дал понять, что готов говорить с президентом РФ лишь после деоккупации Донбасса и Крыма. Что довольно странно слышать от кандидата, который за неделю до этого говорил, что главное прекратить стрелять и начать договариваться, привлекая к переговорному процессу Великобританию и США. Логично, что в такой дипломатической беседе одной из сторон должна быть Россия, тогда зачем этот самонадеянный спич? Впрочем, невзыскательный избиратель вряд ли уловит такое противоречие.

О феномене Владимира Зеленского говорят очень много. Среди слагаемых успеха и отсутствие графы "против всех" в бюллетене, и поиск новых лиц, и разочарование во власти, и иррациональный бунт в стиле "желтых жилетов" - чего только нету в этом электоральном коктейле! Первый тур показал, что старый социальный популизм уже не работает: ни обещания Юлии Тимошенко снизить тарифы, ни нарочито "колхозное" представление Олега Ляшка о справедливости не имели такого эффекта, который можно назвать "синдромом Александра Грина". Этот русский советский писатель почти всю жизнь провел в нищете и скитаниях, но при этом писал чувственные сентиментально-наивные романы, такие как "Алые паруса" или "Бегущая по волнам". Так и часть украинских избирателей, видя вполне конкретные проблемы (война, коррупция, бедность), предпочитает сбежать от реальности в "страну мечты" (укр. країна мрій, реальный "мем" кампании Зеленского), о которой говорит то ли комик Владимир Зеленский, то ли киногерой Василий Голобородько.

Впрочем, свою дань реальным делам в штабе Зеленского все же собираются отдать: на следующую неделю штаб готовит презентацию своего видения судебной реформы.

В штабе Порошенко в ночь выборов не скрывали своей радости по поводу победы над Тимошенко – ведь в начале кампании именно ее считали оппонентом №1. По отношению к Зеленскому боевой настрой демонстрировал лишь сам Петр Порошенко, но его приближенные в кулуарах мало что могли сказать о дальнейшей стратегии. Оперативное пространство не так уже и велико. Во-первых, есть "трофей" в виде более 50% голосов тех, кто проголосовал не за финалистов гонки. Социология тут дает некоторые утешительные для нынешнего президента прогнозы: по данным опроса КМИС, на вопрос "за кого бы вы отдали свой голос, если ваш кандидат не пройдет во второй тур?", 9,2% сторонников Тимошенко ответили, что готовы поддержать нынешнего президента, а 6,9%, что отдали бы голос Зеленскому.

Победитель первого тура категорически отверг возможность сотрудничества с кем-либо из "старых политиков", что вполне соответствует его "внесистемному" имиджу. Порошенко будет нелегко найти союзников среди других кандидатов. Анатолий Гриценко уже заявил, что никого из финалистов не поддержит. Вряд ли стоит ждать помощи и от Олега Ляшко. Впереди парламентские выборы – выгоднее лелеять свою оппозиционность. Возможно, Порошенко поддержит Игорь Смешко – "сюрприз" избирательной кампании, бывший генерал, который создает себе имидж консерватора и государственника. Скорее всего, к лагерю президента примкнут и националисты, правда, их ставленник Руслан Кошулинский набрал в первом туре всего 1,6% - "трофей" невелик. В-третьих, есть смысл бороться за более высокую явку - в первом туре она составила 63% (это обычный показатель для президентских выборов, хотя социология показывала, что на участки были готовы прийти порядка 80%). В двух западных областях, Черновицкой и Закарпатской она была довольно низкой: 47% и 56%.

Показательным является голосование украинцев за границей: в заграничном избирательном округе победил Порошенко (38,93% голосов), однако, как отметил министр иностранных дел Украины, Павел Климкин, в этом году на зарубежные участки пришло на 27% меньше избирателей, чем в 2014-м. В-четвертых, нужны победы на антикоррупционном фронте. Порошенко уже объявил о том, что чиновники концерна Укроборонпром (злоупотребления в нем стали предметом громкого журналистского расследование Дениса Бигуса) пройдут проверку на полиграфе. Но времени для маневра мало: получить за три недели решение суда по какому-то громкому коррупционному расследованию практически нереально.

В украинских соцсетях, где тон задают интеллектуалы в той или иной степени поддерживающие Порошенко, сейчас актуальной является дискуссия о том, что стоит избегать языка ненависти по отношению к сторонникам Зеленского и искать точки соприкосновения для возможной встречной агитации оппонентов. Впрочем, хватает голосов, утверждающих, что нынешнюю власть уже ничего не спасет и следует искать "драйверов реформ" в команде Зеленского. Страсти первых дней после голосования потихоньку улеглись. Главным открытым вопросом остается: а будут ли дебаты? Как шутят коллеги-журналисты, зрелище такого уровня может установить национальный рекорд телепросмотров.