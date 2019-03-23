Владимир Скрипов. "Токсичен" ли Владимир Макей? Миф или шанс?

Гадать о том, когда же Лукашенко навластвуется всласть, для Беларуси не в новинку. Как и в России, фантазии на тему смены режима возникали и перед предыдущими выборами. Дошло до того, что летом прошлого года телеграм-канал "Незыгарь", ссылаясь на "надежные источники", назвал даже дату заявления бацьки о своем уходе – 20 июля 2019, приуроченную к 25-летию пребывания его на должности главы государства. И дату внеочередных выборов – 8 сентября.

Впрочем, "недолго музыка играла...". 1 марта с.г. в ходе "Большого разговора" с чиновниками и журналистами, отвечая на прямой вопрос, бацька развеял "тревоги", "утешив" публику намерением вновь выставить свою кандидатуру на выборах 2020-го. Мол, придется это сделать, чтоб не было потом пересудов о том, будто струсил, бросил в трудный для страны час. Заодно белорусский президент дезавуировал "злые сплетни", будто его предложения подредактировать Конституцию преследует цель придумать механизм для наследования власти кем-то из сыновей. Заверил, что они, мол, и сами не хотят идти во власть.

Но, как бы то ни было, кандидатуры тех, кто его сменит, обсасываются с регулярной настойчивостью. И если вынести за скобки старшего сына Виктора и младшего Колю, то среди альтернативных фигур, воплощающих чаяния иного – прозападного и демократического – тренда, вот уже много лет называется одно и то же имя – Владимир Макей.

Феномен скромного чиновника

Если взглянуть на нынешнего главу белорусского МИД чисто визуально, то он производит впечатление скромного и прилежного чиновника, преданного начальнику и вполне довольного своим местом. Не блистает, ничем особенно не выделяется он и манерой и энергетикой речи. Готовя текст, я прослушал несколько его интервью, и своим словарем и обтекаемостью фраз они напомнили стилистику министра советских времен – этакого Громыку. Только, разве что, более мягкого в манере. А если оценивать его на предмет харизмы, да еще сравнивая с лукашенковской, то можно говорить о полном отсутствии таковой. Глядя на него, трудно увидеть в нем лидера крупного масштаба и ответить на вопрос, почему именно он возведен наблюдателями в ранг кандидата номер один. И почему аналитик Юрий Баранчик назвал его "самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко"?

Впрочем, Путин периода помощника Собчака тоже не был примечательным персонажем.

Другое впечатление – если посмотреть на послужной список. А в нем нельзя не обратить внимание на три фрагмента. Во-первых, свою карьеру он начал в армии, которой отдал 12 лет и дослужился до полковника. Этот пункт его карьеры политологи вспоминают как предпосылку для нахождения "общего языка" с военными, когда рассматривают вариант "дворцового переворота".

Во-вторых, на то, что свою дипломатическую карьеру он начал во второй половине 90-х на западном векторе – на базе стажировки в Дипакадемии австрийского МИД и в качестве представителя страны в Совете Европы, советника посла во Франции и начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД.

Во-третьих, что с этим опытом он становится приближенным Лукашенко, сначала в лице его помощника, а затем 4 года (2008—2012) воглавляя его администрацию. И с этой ключевой должности ставится во главе МИД, где сохраняет кресло уже при третьем премьере.

И при этом Макей носит титул "архитектора многовекторной политики" Беларуси и пользуется репутацией активного сторонника евроинтеграции. И, наоборот, подспудного тормоза движения в противоположном направлении и умеренного националиста – любителя "вышиванок" и чтения стихов на белорусской мове.

С его именем связывают такие приметы в работе возглавляемого им ведомства, как предложение Беларуси в качестве носителя услуг в части международного посредничества (Минские соглашения, идея "Хельсинки-2"), предоставление облегченного или безвизового режима для множества государств, начало процесса подготовки базового соглашения с ЕС, официально объявленного в октябре 2017 года еврокомиссаром по европейской политике Йоханнесом Ханом, наконец, снятие ограничений на численность американского посольства в Минске, введенных более 10 лет назад, о чем Минск сообщил 14 января с.г. Его заслугам также приписывается "открытие" Китая, куда пошла белорусская сельхозпродукция.

При этом, в многочисленных СМИ, в том числе и оппозиционных, он изображается как политический конкурент президенту, идейный лидер некоей влиятельной группировки, настроенной на демократические преобразования и дрейф Беларуси в сторону, противоположную "русскому миру". В статьях того же Баранчика обращается внимание, что у него не сложились отношения с Лавровым. Зато напоминают (и, якобы, даже Путин отметил Лукашенко при встрече), что Макей отправился в Лондон, где мило общался со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в самый разгар скандала по "делу Скрипалей".

Иногда дело доходит до провокаций, самым ярким образчиком которой была странная инфоатака в январе 2015 г. – то есть за семь месяцев до минувших президентских выборов. Напомню, что целый ряд известных людей – писателей, журналистов, политологов – получили по электронной почте письма, адресованные, якобы, российскими журналистами, которые просили их прокомментировать "сведения из достоверных источников" о том, что Лукашенко не намерен участвовать в очередных выборах. А вместо него будет баллотироваться Макей.

При таком раскладе возникает естественный вопрос: как же мудрый, проницательный Лукашенко не просто терпит, но и поддерживает и возвышает своего соперника, доверяет ему важнейшие миссии (в частности, послал вместо себя на саммит по Восточному партнерству в Брюсселе в ноябре 2017 г., куда его впервые пригласили на мероприятие такого рода и уровня)?

Диалектика желаемого и дозволенного

Полагаю, что, говоря о Макее, следует отдавать отчет, что считать его проводником самостоятельной политики – сильное преувеличение. Ясно, что его прозападная ориентация возможна и используется ровно в тех дозах, которая устраивает бацьку. Да и самые яркие инициативы Лукашенко склонен транслировать от своего имени – как, к примеру, идею проведения на минской площадке "Хельсинки-2" под знаком примирения Запада и России, которую он озвучил еще в 2017 г. на сессии ОБСЕ.

Сам факт, что министр носит свой портфель уже 6 лет, свидельствует об отведенной ему роли. Причем, если принять версию, что Макей убежденный и горячий "европеец", то это только подчеркивает отведенную ему роль. Роль "сильной фигуры", персонажа, создающего иллюзию наличия на минском политическом Олимпе некоей группы прозападно настроенных лиц и альтернативного России тренда, с которыми можно иметь дела и строить планы. Такой человек близ тела Александра Григорьевича хорош одновременно и как приманка для Запада, и как некий громоотвод для Востока, персонифицирующий все "прозападное". В конце концов, будучи тет-а-тет с Путиным, можно шепнуть: ну ты ж понимаешь, Владимир, что это понарошку. Мне же нужно кем-то заманивать Европу для полезных разговоров.

При этом сам Макей осмотрительно позиционирует себя вполне в русле концепта "многовекторности", проповедуемого его темпераментным шефом. Показательно в этом амплуа его интервью каналу "Настоящее время", в котором он заявил: "Мы не являемся ни рупором Вашингтона, ни Брюсселя, ни Москвы. Мы — голос Минска". Кстати, сама формула "многовекторной дипломатии", приписываемая Макею, скорее всего, – плод совместного творчества с Лукашенко еще во времена, когда он стал советником президента. А столь длительное его пребывание у тела Хозяина позволило доказать ему и свою личную лояльность. Вот как характеризует его на сей счет телеграм-канал "Незыгарь": "Макей улавливает настроение своего главного начальника и никогда не предложит и не посоветует президенту то, что заранее не гарантирует положительное решение Лукашенко. Нередко Макей был в роли няньки и сиделки младшего сына Николая Лукашенко. За десятилетия карьеры он не сделал ни одной ошибки, которая смогла бы поколебать его положения". О том, что министром доволен, Лукашенко подтвердил, вручив ему в январе орден Отечества.

Но это не является и аксиомой, будто у Макея нет амбиций. Вполне можно допустить, что в определенных обстоятельствах он не станет отказываться от миссии сменщика своего шефа и проводника нового курса на европеизацию Беларуси, ее католизацию и превращения страны в чиновничью обитель, где они будут править спокойным народом, капитализируя свою власть в в бизнес. Тем более, что его кандидатуре благоволит некоторые белорусские оппозиционеры. Вот как, к примеру, в одном из интервью его расхваливал видный ее представитель, экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич:

"Я думаю, Владимир Макей мог бы прекрасно справиться с ролью президента... Могу сказать точно: по уровню подготовки, по многим другим качествам он гораздо выше Лукашенко. И прекрасно смог бы руководить страной, не вмешивался бы в решения исполнительной власти и правительства. Он умеет делегировать полномочия, умеет искать компромиссы", - так оценил он кандидатуру министра.

А это значит, что вопрос лишь в том, как обстоятельства-карты лягут? Решится ли Макей вступить в противоборство с Лукашенко уже на ближайших выборах, получив ощутимую поддержку внутри и извне (США, ЕС)? Или, оценив ситуацию, заявление бацьки о намерении идти еще на один срок, продемонстрирует лояльность? И как с ним поступит его шеф? Предпочтет держать и впредь у ноги? Или, почувствовав неприязнь, заменит?