Глава группы Apranga: на 2021-ый смотрим более позитивно

Руководство контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga, чей оборот в прошлом году сократился почти на 18%, надеется, что нынешний год будет более успешным. Все же, по утверждению главы группы Римантаса Парвеняцкаса, многое будет зависеть от масштаба торговых ограничений.

По словам гендиректора группы, Apranga больше всего зависит от пострадавших в наибольшей степени от пандемии литовских компаний группы, поскольку более двух месяцев магазины были полностью закрыты.

"Это отразилось на наших результатах. А на 2021 год мы смотрим позитивнее, надеемся на несколько лучшие результаты, но, конечно, все будет зависеть от того, сможем ли мы полностью работать", – сказал BNS Р. Первеняцкас.

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"Надеемся, что таких крупных закрытий точно не будет в 2021-ом году , но не от нас это зависит", – добавил он.

По словам руководителя, в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, электронная торговля выросла в два с половиной раза, однако это не компенсировало общего сокращения оборота.

Группа пока не планирует увольнение работников, а планирует дальнейшие инвестиции в торговую сеть.

"Мы не планируем увольнять людей (...) У нас действительно очень хорошо развитая сеть физических магазинов, и мы продолжаем в них инвестировать. (...) В 2021 году инвестиции в торговую сеть превысят уровень 2020 года", – сказал руководитель группы.

В прошлом году розничный оборот группы Apranga (с НДС) составил 204,2 млн евро - на 17,6% меньше, чем в 2019 году.

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