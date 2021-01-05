Во вторник утром в Вильнюсском районе обнаружили сгоревший автомобиль

ru.DELFI.lt

Во вторник утром, в 7.10 ч., в полицию Вильнюсского округа сообщили о том, что в Вильнюсском районе с дороги съехал и полностью сгорел автомобиль Peugeot. Людей около автомобиля не было.

ДТП произошло на дороге Nr. 5258 Медининкай–Рукайняй–Скайдишкес, в 4 км от Рукайняй в сторону Вильнюса. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!