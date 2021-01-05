ДТП произошло на дороге Nr. 5258 Медининкай–Рукайняй–Скайдишкес, в 4 км от Рукайняй в сторону Вильнюса.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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