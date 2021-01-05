Эксперты предлагают установить сроки и формы смягчения карантина: что может измениться

Экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить, а также предложение разрешить формы социальной поддержки - общение проживающих поодиночке людей.

В обнародованной во вторник правительством информации экспертов говорится о предложении разрешить общение между человеком из одного домашнего хозяйства с другим домохозяйством (независимо от его размера) с целью предоставления эмоциональной и практической помощи людям, испытывающим сильный стресс от изоляции.

Четыре сценария карантина опираются на прирост новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.

Худший сценарий - если прирост новых случаев превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. В такой ситуации, когда невозможно обеспечить лечение больных COVID-19, предлагается применять самые строгие меры, которые действуют сейчас.

По данным Департамента статистики, в настоящее время заболеваемость ковидом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней составляет 1199,1 случая.

Если прирост новых случаев будет меньше 500, но будет превышать 100 случаев на 100 тыс. жителкй, карантин, по мнению экспертов, можно будет смягчить: разрешить общение двух домохозяйств, вернуться к контактному обучению в школах при регулярном тестировании учителей и учеников. При условии ограничения потоков можно было бы разрешить торговлю не только самыми необходимыми товарами.

Если прирост новых случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней будет составлять 25-100, то национальные ограничения можно будет заменить локальными, разрешить общение трем домохозяйствам, снять ограничения на предоставление услуг здравоохранения, разрешить открыться заведениям общественного питания, возобновить предоставление всех услуг, проведение мероприятий с участием до 100 человек, работу музеев, театров и пр.

Отмена большинства ограничений будет возможна после того, как прирост новых случаев на 100 тыс. жителей будет меньше 25 , если доля положительных тестов на ковид не будет превышать 4% и будет эффективная система тестирования и отслеживания контактов.

В состав экспертного совета входят медики, представители лечебных учреждений и ученые.

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