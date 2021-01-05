В Литву возвращается зима: прогнозируют вьюгу и сильный ветер

Во вторник в Литву придет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, прогнозируют осадки. На северо-западе будет идти снег, мокрый снег, на юго-востоке мокрый снег и дождь.

Местами ожидается гололед. Утром гололед прогнозируют во многих районах, днем на северо-западе.

Усилится ветер, местами порывы достигли 16 м/с. В Жемайтии и на взморье во время осадков возникнут короткие вьюги.

Температура будет колебаться в пределах 0-1 градуса тепла, в Тельшяй и Клайпедском районе немного ниже 0, а в Варенском и Шальчининкском будет 3-4 градуса тепла.

В ночь на среду местами, днем во многих районах ожидаются осадки. Ночью в основном будет идти снег, местами возможны небольшие вьюги. Гололед снова охватит большую часть страны. Ветер понемногу успокоится.

Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет от 2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.

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