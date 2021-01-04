В Литве еще можно курить на балконах многоквартирных домов

С 1 января 2021 года в Литве вступил в силу закон, запрещающий курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов. Однако, по словам представителя Клайпедского муниципалитета Марюса Панкявичюса, чтобы запрет начал действовать, нужно, чтобы кто-то из жителей сообщил о том, что он против курения на балконах дома, в котором он живет, пишет Vakarų ekspresas.

МВД Литвы подготовило порядок действия этого запрета. Согласно установленному порядку, если хотя бы один житель дома против курения на балконе, то жители этого дома не смогут курить на балконах.

Панкявичюс подчеркнул, что курение на балконах запрещено законом. "Сначала должен быть подан протест. Потом будут проведены другие процедуры, и только после этого вступит в силу запрет директора администрации", – сказал он.

Приказ главы администрации муниципалитета вступает в силу не раньше чем через 15 дней со дня принятия закона.

"Пока курить на балконах можно. Первый этап начинается с поступления жалобы жителя. Только тогда будет введен запрет. Потом появятся специальные знаки. После вступления запрета в силу, не соблюдающих закон жителей ждет наказание. Наш отдел общественного порядка будет решать, привлечь ли нарушителя к ответственности", – сказал Панкявичюс.

Напомним, что заявитель должен не только сообщить о курящем, но и назвать его имя, фамилию и адрес, указать обстоятельства происшествия. На такие заявки будут реагировать как отдел общественного порядка муниципалитета, так и полиция.

"Но еще только начало. Законодатель принимает закон, а механизма контроля пока нет. Поэтому мы будем работать вместе с полицией и вместе решать возникающие ситуации, будем следить, как этот закон удастся воплотить в жизнь на практике. А как все будет, мы и сами не знаем, поскольку это новшество. Как все должно выглядеть, мы знаем только в теории. Что будет на практике – покажет время", – сказал Панкявичюс.

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