Эстонские министры поставили под сомнение легитимность выборов в Литве премьер Эстонии: перед радиопередачей им стоит проходить допинг-контроль

В эфире радиопередачи "Räägime asjast" ("Поговорим о деле") министр финансов Мартин Хельме и бывший министр внутренних дел Март Хельме поставили под сомнение легитимность выборов в Америке, Литве и Румынии, пишет rus.delfi.ee.

Помимо этого имел место и сбор стран-членов ЕС в категорию "манипулируемых глубинным государством ставленников", в число которых вошли также, например, Нидерланды и Франция.

"Что происходило на выборах, например, в Литве в последний раз: такая явно прозрачная схема глубинного государства, которую там привели в действие и которую там удалось протолкнуть", — описал Март Хельме прошедшие в октябре выборы в Литве.

Министр финансов Мартин Хельме также вставил несколько слов: "Пробовали то же самое в Румынии: точно такая же схема, точно такая же схема". Для более точных комментариев ни один из Хельме не взял трубку.

В этом контексте из уст Марта Хельме зашла речь о "массовых фальсификациях", которые якобы по-прежнему имеют место в свете результатов выборов президента США.

"Факты таковы, что несмотря на все то, что старались замять, замолчать, более половины жителей-избирателей Америки говорили, что "да, выборы сфальсифицированы", — сказал Мартин Хельме в эфире.

Он отметил, что плечо силы тандема Джо Байдена и Камалы Харрис у власти поэтому останется слабоватым, ведь половина жителей страны не считают выборы законными. Мартин Хельме провел параллель с сфальсифицированными выборами в Советском Союзе и отметил, что опыт дает им способность зорко подмечать манипуляции на выборах.

На это отреагировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Сегодня утром я заверил премьер-министра Литвы, что у нас прекрасные двусторонние отношения. У нас много общего как уже позади, так и еще впереди: восстановление независимости, вступление в Европейский Союз и НАТО, воздушная оборона стран Балтии, боевая группа НАТО, строительство Rail Baltic, синхронизация электросетей, торговля, контакты между людьми, туризм, управление кризисом COVID-19 и так далее. Более того, в этих вопросах едины три страны: Литва-Латвия-Эстония. Стратегические отношения между странами Балтии крепкие и отличные, а также останутся такими и завтра, и послезавтра. Я всегда с уверенностью и гордостью могу подтвердить это.

Estijos premjeras Juri Ratas Belgijoje Foto: Sputnik / Scanpix

Никакая воскресная радио-передача не может этого изменить. Однако вызывает вопрос, чего действительно хотят добиться лидеры EKRE. Кажется, что эта передача вызывает распри внутри EKRE, но это – дело их партии. Быть может, есть желание нарушить совместные договоренности, которые три партии подкрепили коалиционным соглашением? Или, второй вариант, EKRE хочет пересмотреть его? В соглашении много правильных и хороших принципов, которые мы до сих пор придерживались в нашей работе. А потому, честно говоря, ни один из названных подходов не является разумным и перспективным.

Я рекомендую делать быструю проверку на допинг перед радиопередачей, а также перепроверять, что у гостей нет с собой «львиного шоколада». На мой взгляд, хорошо бы поставить перед участниками и глобус.

И еще: EKRE работает в коалиции с центристско-либеральной партией более 20 месяцев, и я лично являюсь ярым сторонником Евросоюза. Сильная Эстония в сильной Европе!

Друзья, давайте поспокойнее! И счастливого 2021-го года!" - заявил премьер-министр Эстонии.

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