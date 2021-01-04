Глава сети Norfа рассказал об угрозах: появляются проблемы с поставками, диагностируют много бессимптомных случаев

Глава сети Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис сказал, что наступило время, когда государство должно начать массовое тестирование, иначе в скоро времени улучшения ситуации не будет. Его группа сотни тысяч евро тратит на тесты и только благодаря огромным усилиям умудряется не останавливать производство.

В октябре коронавирус установили у 5 работников бойни в Шилале. На этой бойне производят 1/4 всей литовской свинины. Изолироваться должны было 20 человек. Возникла угроза остановки деятельности предприятия, непонятно было, что делать со свиньями.

"В Литве сложно сдать тест. Могу поделиться личным опытом, когда в Латвии в августе заболел мой сын, сдать тест там было очень легко. Когда мы столкнулись с болезнью в наших компаниях, то увидели, что сдать тест сложно", – рассказал Дундулис.

"Что касается бойни, если бы она была закрыта, то в Литве ощущалась бы нехватка свежего мяса, изменился бы сам рынок. Нас немного спасало то, что часть заболевших не была на работе больше недели, поскольку люди были в отпуске. Мы обратились в Минздрав, чтобы нам помогли проверить работников. До сих пор ответа мы не получили. Мы не сообщали о ситуации, чтобы избежать паники и роста цен", – сказал Дундулис.

По его словам, они просили начать массовые проверки работающих людей, чтобы видеть полную картину. Удалось найти частную лабораторию, которая занялась этим. 12 ноября мы проверили всех работников. Обнаружили 35 бессимптомных случаев. Через неделю повторили тестирование. Проверили всех, кто не болел. Нашли 9 бессимптомных больных. Еще через неделю - 3 бессимптомных. На четвертый раз бессимптомных уже не было, после 5 был один. Шестой раз проверили на этой неделе.

"После этого раз в 1-2 недели мы проверяем всех работников производственных отделов и предприятий. Продавцов массово проверяем, если кто-то заболевает. Интересно, что в магазинах случаев намного меньше, чем на производстве и меньше, чем в среднем по Литве. Почему? Не знаю", – сказал Дундулис, который считает, что нужно массово тестировать людей, поскольку бессимптомных случаев очень много.

Компания Дундулиса истратила на тесты уже несколько сотен евро. Сейчас пользуются быстрыми тестами, если результат бывает положительный, то тест повторяют в медучреждении.

"Неужели Литва не может в государственном масштабе купить столько тестов, чтобы можно было проводить массовое тестирование. Я за такой порядок, чтобы работников проверяли по понедельникам, без отрицательного результата, чтобы они не могли приходить на работу. Тестирование дешевле, чем выплата больничных больным. Государство могло бы помочь компаниям. Если бы не частные лаборатории, то на Рождество часть магазинов Norfа не работали бы, остановились бы производственные отделы", – сказал Дундулис, заметив, что уже сейчас часть поставщиков не привозит товары из-за массовой заболеваемости работников.

Ходят слухи, что некоторые компании даже боятся тестировать работников, чтобы не было видно масштабов заболеваемости и не пришлось останавливать производство.

По действующему порядку, если люди должны изолироваться, надо делать тест, если он положительный, его повторяют через три дня. И так несколько раз. Предприниматель рассказал о случае, когда человек заболел, лечился дома, а когда пришел на работу, позвонили из контролирующего ведомства и сообщили о положительном тесте - это была ошибка.

В самой компании Дундулиса была вспышка коронавируса. Во всей системе Norfа, где работают больше 4000 человек, сделано 6000 тестов. Тестировать хотя бы раз старались всех работников. Сам Дундулис также дважды тестировался.

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