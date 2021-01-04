В прошлом году рынок новых автомобилей сократился на 14,8%

В январе-декабре прошлого года в Литве были зарегистрированы43,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 14,8% больше, чем за тот же период 2019 года (50,8 тыс.)

Только в декабре новых автомобилей было зарегистрировано на 24,8% больше - 4,5 тыс., тогда как за такой же период 2019 года было зарегистрировано 3,6 тыс. автомобилей, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Реэкспорт по-прежнему остается наиболее значительным фактором", – говорится в сообщении.

В декабре регистрация автомобилей в личное пользование выросла на 30,5% почти до 4,3 тыс., а объемы легковых коммерческих транспортных средств сократились на 32% до 225 единиц.

В минувшем месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (более 1,2 тыс.), на втором месте оставался Jeep (1 тыс.), а третью позицию заняла Alfa Romeo (651).

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