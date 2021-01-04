Член совета экспертов рассказал о критерии, который покажет, что можно вздохнуть свободнее

Ужесточенный карантин в Литве введен с 16 декабря – есть ли какие-то результаты этих ограничений? По данным за последние сутки, каждый 5 тест дал положительный результат. В беседе с членом совета экспертов, созданного президентом Литвы, и ученым Euromonitor International Вайдотасом Землисом-Балявичюсом выясняли, достаточно ли принятых ограничений.

В передаче "День на Delfi" ученый сказал, что реальную эпидемиологическую ситуацию мы увидим после этой недели.

"Все увидим на этой неделе, у нас были праздники, поэтому тестирование снизилось. И, к сожалению, мы не можем сказать, по какой причине снизилось количество больных", – сказал ученый.

Он сказал, что понимает, что общество хочет услышать ясный ответ на этот вопрос, но придется подождать еще неделю. Однако некоторые улучшения статистика показывает.

"В последнее время есть некоторые улучшения, поскольку в выходные несколько снизился процент положительных случаев, обычно он в выходные дни увеличивался. Но это данные за пару дней. Надо подождать данные за эту неделю, чтобы увидеть и убедиться в том, какова сейчас ситуация", – сказал ученый.

Он заметил, что призывает подождать данные не только за эту, но и за следующую неделю, и только тогда оценивать реальную ситуацию в Литве.

"Данные должны снизится до нескольких сотен больных в сутки, а мы пока еще видим тысячи, даже при сниженном объеме тестирования. Пока дата действия ограничений 31 января, тогда будем смотреть, нужны ли дальнейшие ограничения", – сказал Землис-Балявичюс.

Эксперт сказал, что пока процент положительных тестов составляет двузначное число, поэтому нельзя расслабляться. 4 января этот показатель составлял 22,7% за последние 7 дней.

"А когда будет такой результат - зависит от нас, как мы соблюдаем ограничения. Я думаю, часть людей их соблюдает, но другая - нет. Это они способствуют распространению болезни. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы будем наблюдать спад. Если он будет значительным, то ограничения можно будет ослабить", – сказал эксперт.

В Латвии в Новый год был введен комендантский час, несмотря на то, что ситуация там лучше, чем в Литве.

"Я не знаю, какие законы в Латвии, не знаю, какой там порядок введения комендантского часа. Но у нас его нельзя ввести, если нет режима ЧП. А режим ЧП связан с военным положением, поэтому кажется нелогичным в условиях пандемии. Конечно, комендантский час помог бы, но это работа для парламента, он должен принять законы для управления пандемией и т.д. (…) Если его вводят в ночное время, это неплохой психологический фактор, поскольку это серьезно", – сказал эксперт.

"При плохом сценарии, я думаю, на следующей неделе средний показатель будет 3000 в сутки. Это плохой сценарий, конечно, еще хуже будет, если количество случаев будет расти. Хороший сценарий – если будет снижение.

Если средний показатель за 7 дней составит 2000 в день, это значит, ограничения действуют. (…) До 31 января может снизиться до 1000 в день, это значительно улучшит положение системы здравоохранения, это будет хорошо", – сказал Землис-Балявичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!