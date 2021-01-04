Литовская исполнительница Мия в новый год год пыталась проехать через блокпост в нетрезвом состоянии

2020 год завершился для литовской исполнительницы Мии невесело. В Новогоднюю ночь она пыталась приехать из Каунаса, где сейчас живет, в Вильнюс. Мало того, у полицейских появилось подозрение, что исполнительница пьяна.

По сведениям Delfi, 31 декабря, в 23.30 ч., Мию остановили на посту около Вильнюса. Полиция проверила исполнительницу на трезвость. Алкотестер показал 1,02 промилле.

Ей грозит штраф в размере 280-434 евро и лишение прав на 1-1,5 года.

Однако выяснилось также, что это было не первое "приключение" Мии 31 декабря. Немногим ранее она была наказана за то, что оставила автомобиль на стоянке для инвалидов.

По сведениям Delfi, исполнительница потом уехала в Каунас, а перед самым Новым годом снова ехала в столицу.

С самой Мией журналистам не удалось связаться, она не отвечает на звонки.

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