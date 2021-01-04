В праздники полиция Литвы развернула 11 000 автомобилей и ловила участников вечеринок: сейчас форма контроля изменится

Новогоднюю ночь обычно называют самой кровавой в году. В этом году Новый год в Литве и в мире встретили намного спокойнее. В передаче "Утро на Delfi" заместитель генкомиссара Арунас Паулаускас рассказал, как в стране прошли праздники.

Собеседник рассказал, что минувшая Новогодняя ночь не была похожа на прежние.

"Полиция следила за центральными площадями городов, где стоят елки. Площади были пустыми, людей было немного. Что касается общественных пространств, то эта новогодняя ночь была особой", – сказал Паулаускас.

Он заметил, что радует тот факт, что люди услышали призыв оставаться дома.

"Что касается домашних вечеринок, тут привычки людей не изменились. Люди праздновали, полиция выезжала по вызовам в связи с семейными конфликтами, конфликтами между нетрезвыми людьми, работы было достаточно", – сказал Паулаускас.

"Не все соблюдали указание праздновать новый год в кругу домочадцев. Мы зафиксировали 35 нарушений, были вечеринки, собрались компании. Были такие нарушения. Были составлены неприятные протоколы", – сказал он.

Паулаускас отметил и активность соседей, они жаловались на тех, у кого были вечеринки.

Заместитель генкомиссара сказал, что в праздничные выходные развернули 11 000 автомобилей.

"Это показывает, что немало людей пытались попасть в другие муниципалитеты без основания", – заметил он.

Паулаускас сказал, что прогулки на территории другого муниципалитета - недостаточное основание для выезда. "Это не является уважительной причиной. Поэтому просим жителей гулять на территории своего муниципалитета", – отметил он.

По словам заместителя генкомиссара, полиция уже устала от действующих ограничений, отдежурила три недели. Сейчас контроль продлен до 31 января. Такое решение правительство приняло 3 января.

"Как известно, мы больше не можем интенсивно контролировать движение, наши ресурсы ограничены. Полицейским нужен отдых, поэтому мы не можем постоянно держать блокпосты. После интенсивной работы полицейским нужен отдых. Но мы стараемся использовать технические средства контроля. Ведь на дорогах Литвы установлены видеокамеры", – сказал представитель полиции.

Он сказал, что будут говорить со специалистами в сфере ИТ, будут стараться создать мобильное приложение, которое будет контролировать автомобили, выезжающие за пределы муниципалитета.

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