В Вильнюсе скончалась выпавшая с балкона женщина

ru.DELFI.lt

Foto: Policijos departamentas

В воскресенье, в 13.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, было обнаружено тело женщины (1957 г.р.).

По предварительным данным, женщина упала с балкона. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!