Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением коронавируса стабилизируется

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, однако количество смертей и тяжелых форм заболевания пока растет.

"Похоже пока у нас ситуация стабильнее или мы по крайней мере идем к этому", – сказала LRT в понедельник утром Ашоклене.

По ее словам, пока сложно оценить данные за праздничные выходные, поскольку меньше людей тестировали, в результате было меньше больных. По словам Ашоклене, более конкретные выводы можно делать на следующей неделе.

"Небольшое количество больных, скорее всего, может быть связано с тем, что было сделано меньше тестов, но процент положительных результатов от общего числа не меняется, некоторую стабильность ситуации", – сказала она.

"Очень вероятно, что новая неделя покажет реальную ситуацию и мы не будем наблюдать рост числа новых случаев, ситуация будет стабильнее", – сказала она.

По словам эпидемиолога, количество смертей и тяжелых случаев по-прежнему растет, ситуация в больницах остается сложной. Самый большой уровень заболеваемости фиксируется в Алитусе.

Напомним, что второй карантин в Литве введен с 7 ноября. С 16 декабря новое правительство ужесточило карантин. Было закрыто сообщение между муниципалитетами и все магазины за исключением продовольственных. Кроме того, все школьники учатся удаленно. Запрещено общение членов разных домашних хозяйств.

Сейчас в Литве в среднем устанавливают 2200 новых случаев коронавируса в день (если брать данные за 7 дней). Перед Рождеством этот показатель составлял 3000.

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