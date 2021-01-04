В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий

Как только в Литву пришли первые партии вакцины от коронавируса, жители, не входящие в группы риска, стали искать возможность сделать прививку за деньги.

Главы частных клиник, с которыми говорил журналист Delfi, сказали, что в последнее время к ним часто звонят и пишут люди, интересуясь возможностью сделать прививку от коронавируса за деньги. И сами клиники с нетерпением ждут, когда на рынке появится коммерческая вакцина и даже подыскивают необходимые для ее хранения холодильники.

К сожалению, пока производители не обещают, что появится необходимое количество вакцины для всех. Поэтому какое-то время приобретенную государством вакцину будут использовать для вакцинации медперсонала и людей из групп риска.

Советник министра здравоохранения Айсте Шукшта сказала порталу Delfi, что сейчас все сделки, связанные с покупкой вакцины, идут через Еврокомиссию.

"Количество вакцины, предлагаемое производителями, недостаточное для удовлетворения запросов частного сектора. Однако уже сейчас ведутся переговоры с Литовской ассоциацией контроля частных учреждений об их использовании для массовой вакцинации жителей", – сказал Шукшта.

В том, что в этом году появится возможность за деньги сделать прививку от коронавируса, сомневался и глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас. И это нехорошо.

"Следующей осенью, возможно, опять придется вводить карантин, если до осени не привьем 70% популяции. А сейчас все, вероятно, понимают, что сделать это невозможно не потому, что не все хотят делать прививки, а потому, что не будет произведено такое количество вакцины. Мы говорим о том, что она требуется во всем мире, не только в Литве. Вряд ли в этом году на коммерческом рынке появится эта вакцина", – сказал Чаплинскас.

Несмотря на это, много людей звонит в частные клиники и интересуется возможностью привиться от COVID-19 за деньги.

"Люди звонят, пишут. Спрашивают, можно ли зарегистрироваться в очередь на прививку. Мы пока не можем им это предложить, но надеемся, что в будущем такая возможность появится", – сказала директор Балтийско-американской клиники терапии и хирургии Инга Григене.

По словам собеседницы, клиника стала интересоваться возможностью приобретения вакцины, как только сообщили о том, что она создана.

"Мы понимаем, что сейчас вакцина от COVID-19 нужнее всего на первой линии борьбы с болезнью, необходима медперсоналу, но мы хотим, чтобы и частные клиники были включены в каналы будущей вакцинации. Сейчас в нашей клинике ежедневно делают много тестов на COVID-19 (PGR, на антитела), поэтому мы должны гарантировать максимум безопасности и нашему персоналу. Пока нам сказали ждать. Мы надеемся на понимание со стороны власти, на понимание, что в безопасности нуждаются в том числе и работники частных медучреждений", – сказала Григене.

О возможности приобретения вакцины с поставщиками говорят и другие клиники.

Сейчас мы ищем возможность приобретения вакцины от коронавируса, говорим с поставщиками. Но в ближайшее время не планируем поставлять вакцину на коммерческой основе, по крайней мере пока государство не завершит вакцинацию людей из группы риска. Трудно сказать, когда вакцина будет доступна всем желающим. Можем лишь сказать, что о поставках можно конкретно говорить только в конце весны-начале лета", – сказал представитель Kardiolitos klinikos и MediCA klinika Валериюс Добровольскис.

Он подтвердил, что в клинику обращается множество клиентов: "Интерес пациентов очень велик – поступает немало запросов. Можно предположить, что вакцина на рынке будет пользоваться спросом".

Гендиректор клиники Northway Диана Бумялите также сказала, что они ищут возможность покупки вакцины но пока такой возможности нет.

По ее словам, многие хотят сделать прививки за деньги, но такой возможности в ближайшее время не будет.

На вопрос, сколько может стоить вакцина, Бумелите ответила: "Это будет зависеть от себестоимости вакцины, расходов на перевозку и хранение. Сейчас себестоимость вакцины колеблется в пределах 2,9-18 евро".

Гендиректор центров диагностики Affidea Lietuva Виталий Орлов сказал Delfi, что он говорил с производителями вакцины от коронавируса, но ему сказали, что пока коммерческих сделок с вакциной не будет.

"Вопрос в том, когда ее начнут производить, ведь пока в Европе велика потребность в вакцинации множества людей из группы риска, поэтому "свободной" вакцины пока нет", – сожалел Орлов.

По его словам, к ним также обращается немало физических и юридических лиц, интересуются возможностью приобрести вакцину за деньги.

"Все ждем. Все сидим на скамье запасных и ждем. Но мы на этом рынке незначительные игроки. Во-первых, потому, что в Литве прививается небольшое количество людей. У нас прививки делают 20% людей – каждый пятый, в Европе – до 80%, в зависимости от конкретной страны. Мы не такой большой рынок, как Германия, Италия или Франция, чтобы привлекать производителей вакцины. Но сейчас важнее всего привить людей из группы риска", – заметил Орлов.

Орлов сказал, что они интересуются возможностью приобретения специальных холодильников для хранения вакцины от коронавируса. Он также сказал, что маловероятно, что в этом году появится возможность сделать прививку от коронавируса за деньги.

"Один из производителей сказал, что в 2021 году можем даже не мечтать о коммерческой вакцине от коронавируса, поскольку потребность в вакцине велика. Появится ли она, будет зависеть от количества производителей. Фабрики по производству вакцине небольшие, oсама вакцина чувствительная, а странам выделены квоты. Может, весной-летом вакцин появится больше, тогда они станут доступнее", – выразил надежду Орлов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!