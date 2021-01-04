По словам специалиста компании Dezinfa, ежегодно в зимние праздники жители чаще сообщают о появлении грызунов. В дома грызунов привлекает не только тепло, но и еда, которой в праздники бывает предостаточно. У мышей и крыс отличное обоняние, поэтому их привлекают ароматы готовящейся еды, запах объедков. Однако грызуны атакуют не только жилые дома.

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"От жителей поступают самые разные сообщения. Жители многоквартирных домов чаще жалуются на мышей и крыс в подвалах и кладовках, а владельцы частных домов сообщают о грызунах на чердаках. В последнее время нередко сообщают о грызунах в гаражах. Еще один житель жаловался, что мыши обосновались в автомобиле – ни мышеловки, ни клейкие ленты не помогают, человек боялся, что грызуны выведут автомобиль из строя. Мы получаем много таких сообщений, поэтому рады, что жители обращаются к профессионалам", - сказал Жалнераускас.

По словам эксперта, мыши и крысы часто поселяются между стен, од крышей, под перекрытиями, под уличными террасами, под полами. О появлении грызунов можно узнать по шуршанию и скребущимся звукам, сильному запаху мочи и экскрементов, сырам и обгрызенным проводам.

Взрослая мышь может привести до 100 мышат в год. Грызуны являются переносчиками разных опасных болезней и вредителей (блох и клещей). По этой причине Жалнераускас рекомендует жителям даже в зимние праздники оставаться бдительными и предпринимать превентивные меры для защиты домов от появления грызунов. ·

Важно поддерживать чистоту, должным образом утилизировать отходы, регулярно выносить мусор. ·

Рекомендуется не украшать елку съедобными декорациями, поскольку мыши - прекрасные "альпинисты". ·

Защищайте провода, если мыши перегрызут их это может стать причиной пожара. ·

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