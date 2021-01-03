Аналитик: в ближайшие 7-10 дней станет ясно, будет ли улучшение ситуации иметь долгосрочный эффект

В воскресенье правительство решило продлить ограничения на передвижение между муниципалитетами страны до 31 января. На заседании правительства аналитик представил последнюю оценку эпидемиологической ситуации. Он сказал, что в ближайшие 7-10 дней станет ясно, улучшаются ли тенденции.

Эксперт Айстис Шимайтис представил на заседании правительства текущую эпидемиологическую ситуацию.

"У нас была праздничная неделя, когда количество заболевших, казалось, уменьшалось, но объем тестирования также уменьшился. Хотя эти кривые заболеваемости с точки зрения случаев в муниципалитетах падают, необходимо рассмотреть другие показатели. (…) Глядя на эту неделю, когда у нас были более меньшие цифры и нормальные объемы тестирования, количество случаев в день в понедельник и четверг было очень похоже на то, что у нас было на прошлой неделе", - сказал он.

По его словам, доля положительных тестов осталась стабильной, возможно, даже немного выросла.

"Поскольку мы меньше тестировали, на что мы можем смотреть? Мы можем посмотреть на долю положительных тестов. Мы видим, что она осталась стабильной, может, даже немного увеличилась. В праздничные дни она выше, потому что профилактических тестов меньше, а в другие дни мы видим, что пропорция не меняется по сравнению с тем, что было раньше", - сказал А. Шимайтис.

Он пояснил, что ситуация не улучшается. А данные с мобильных пунктов показывают, что количество положительных тестов увеличилось.

"Резкого роста у нас нет, но говорить о снижении пока рано", - сказал эксперт.

Говоря о ситуации в больницах, А. Шимайтис отметил, что общее количество пациентов за последние 10 дней составило около 2450 человек.

"Если посмотреть глубже на эти цифры, то количество коек немного увеличилось. Значительно увеличилось количество тех, кого лечат в реанимации, уменьшилось количество легких пациентов в больницах. Хотя мы видим, что количество не изменилось, но посмотрев на тех, кто проходит лечение в больнице, можно отметить, что изменилась в худшую сторону", - сказал он.

На прошлой неделе количество смертей выросло на 15 процентов.

"На прошлой неделе рост составил 15 процентов, и эта тенденция роста продолжается. Это продлится еще пару недель, потому что они опаздывают на несколько недель", - сказал А. Шимайтис о статистике смертей.

Хорошая новость - снижение данных о мобильности. Это было видно как во время праздников, так и по будням.

"Это действительно хорошая новость, что мобильность снижается. Мы вышли на уровень, аналогичный тому, что был весной", - сказал эксперт.

По его словам, пандемия в стране продолжает расти, но есть и положительные тенденции.

"Пандемия в нашей стране все еще растет. За последние пару дней стала наблюдаться положительная тенденция", - пояснил А. Шимайтис.

Он сказал, что в течение следующих 7-10 дней станет ясно, будет ли улучшение долгосрочным.

"За эти дни мы посмотрим, будет ли эта тенденция устойчивой или это будет просто праздничный эффект", - сказал А. Шимайтис на заседании правительства.

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