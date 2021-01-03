Ученый назвал причину ограничения торговли алкоголем в воскресенье: этот день действительно исключительный

Андрюс ​​Мазуронис недавно предложил снять запрет на торговлю алкоголем после 15.00. Ранее он сказал Delfi, что это показалось ему одним из самых нелогичных ограничений, которое приняли "крестьяне" прошлой каденции Сейма. Политик также сообщил, что не получил ответа, почему было выбрано воскресенье. Однако Даумантас Стумбрис, учены философского факультета Вильнюсского университета (ВУ), ответил на этот вопрос.

Как мы уже упоминали ранее, А. Мазуронис заверил новостной портал, что "самая большая нелогичность - это исключение одного дня. Я всех спросил: и левых, и правых, чем воскресенье отличается от понедельника или вторника? Согласно такому регламенту, это означает, что в понедельник можно употреблять алкоголь дольше, а в воскресенье почему-то нельзя. Это странное постановление, и никто мне не объясняет, почему выбрано воскресенье. Даже те, кто это сделал, не смогли это объяснить".

По словам Д. Стумбриса, объяснение может заключаться в том, что исследования показывают, что именно это время связано с наибольшим вредом, который причиняет употребление алкоголя.

"Другими словами, сокращая доступность алкоголя в этот момент, мы выигрываем больше всего по сравнению с другими днями недели. Меньше проблем со здоровьем, меньше потерянных человеческих жизней, меньше несчастных случаев на работе и так далее.





Kodėl būtent sekmadienio popietę yra ribojama alkoholio prekyba? Toks klausimas iškilo Andriui Mazuroniui, skaitant... Опубликовано Daumantas Stumbrys Воскресенье, 20 декабря 2020 г.

Анализ, опубликованный 19 лет назад в журнале International Journal of Epidemiology, показывает рост смертности от болезней системы кровообращения и отравлений алкоголем по воскресеньям и понедельникам. Другими словами, смерти, связанные с употреблением алкоголя. Аналогичные результаты были получены в исследовании в России", - заверил он.

Он также поделился, что недавно вместе с коллегой Илоной Тамутене провел еще одно исследование, которое, по данным worksober.com, показало, что большинство нетрезвых работников приходят на работу в понедельник утром.

"Хотя исследование не репрезентативно, однако более 2,6 миллиона проведенных тестов действительно позволяют нам увидеть закономерности, которые показывают, что после выходных риск встречи с нетрезвым работником удваивается. Кроме того, такое распределение смертей от алкоголя и интоксикации на работе может быть связано с особенностями культуры потребления алкоголя в Литве.

Стандартизированное европейское исследование алкоголя показывает, что мы, как правило, употребляем алкоголь относительно нечасто, но за один раз выпиваем много. Мы пьем в среднем раз в неделю, но употребляем его очень рискованно", - предупредил Д. Стумбрис.

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