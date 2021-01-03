Билотайте: мы не будем объявлять даты установки полицейских постов

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что дни, когда будут установлены стационарные посты полиции, не будут объявляться, чтобы не допустить злоупотребления ситуацией.

"Как стационарные, так и мобильные посты будут продолжать работу. Мы не будем детализировать, в какие даты они будут. Департамент полиции высказал позицию, что люди, видя отсутствие блокпостов, пытаются воспользоваться этой ситуацией. Будут средства, стационарные и мобильные посты, но сейчас мы не будем публиковать план", - заявила в воскресенье журналистам А. Билотайте.

"В те дни, когда сообщалось об отсутствии постов проверки, снижение мобильности было не столь значительным, но в дни, когда были блокпосты, она уменьшилось на 92 процента", - добавила она.

По ее словам, ограничения на передвижение были продлены с учетом прогнозов ученых.

"Я понимаю, что это плохие новости, но ситуация действительно сложная. Это решение было принято с учетом того, что говорят ученые и эксперты. Несмотря на то, что скорость роста заболеваемости снижается, сама скорость не уменьшается, количество тяжелых пациентов увеличивается, количество смертей на прошлой неделе увеличилось на 15%, и количество случаев на число всех тестов увеличивается", - сказала А. Билотайте.

По словам министра, по состоянию на 16 декабря, в другие муниципалитеты не впустили 40 тысяч автомобилей. Этот период обошелся государству примерно в 2 миллиона евро.

"Все эксперты единогласно заявляют, что существует прямая связь между снижением мобильности и распространением вируса. Размышления, дискуссии о необходимости освободиться означают, что мы вернемся назад, поэтому этого нельзя делать, потому что это было бы преступлением против жизни и здоровья людей", - подчеркнула она.

А. Билотайте также сообщила, что сотрудникам полиции будет оплачена дополнительная работа. В воскресенье правительство одобрило предложение правительственной комиссии по экстремальным ситуациям о продлении контроля за передвижением между муниципалитетами до 31 января. Однако на встрече было решено, что к этому вопросу вернутся 17 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!