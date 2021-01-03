Если неправильно утилизируете елку – штраф до 600 евро: вот что делать нельзя

Так радовавшие нас дома елки уже выполнили особую праздничную работу - осветили и одарили наше Рождество. Теперь мы обязаны как следует попрощаться с ними и убедиться, что они оказались в нужном месте после праздников. Самая большая ошибка, которую можно сделать, прощаясь с живой елкой, - это оставить ее рядом с контейнером: за такой поступок штраф может составить до 600 евро.

Срубленные рождественские елки отправляются в места сбора или в компост

После гуляний жители, украсившие дома живыми елками, задаются вопросом, куда их убарть.

По словам главы питомника Раудондвариса Государственного лесхоза Римы Жебраускайте, срубленные елки лучше всего отдавать в места сбора, о которых сообщает муниципалитет, сжечь их или вернуть в питомник.

"Когда мы говорим о срубленных елках, муниципалитеты крупных городов организуют их сбор. В небольших городах, особенно если имеется собственное хозяйство, рождественскую елку нужно измельчить и сжечь в печи, или, может быть, в камине. Другой способ - измельчить еще больше и заложить компост вместе с листьями и другими вещами. В питомнике Раудондварис мы приглашаем наших клиентов принести или привезти елки обратно в питомник. Мы будем измельчать их, компостировать и использовать в будущем для выращивания других деревьев", - говорит Р. Жебраускайте.

Елку в горшке стоит посадить: дерево может ожить

В случае, если елка не срубленная, а с корнями и не просушенная, ее можно посадить и, возможно, она выживет. Чтобы елка росла удачно, руководитель питомника Раудондварис делится советами, как правильно ее посадить и ухаживать за ней.

"Чтобы такие елки выжили в помещении, они не должны пересыхать, и важно не поливать их слишком часто и обильно, чтобы не загнили корни. Чем дольше мы держим елки в теплой комнате, тем меньше у нее шансов выжить. Если земля не промерзшая, погода такая же, как перед новым годом, деревце нужно сразу сажать. Однако в начале января часто бывают заморозки - тогда елку с вазоном нужно выносить постепенно, позволяя ей привыкнуть к более прохладной погоде. Корни, горшок, чтобы не промерзли, нужно прикрыть, может быть торфом, снегом, еловыми ветками, агропленкой. И отложить посадку до весны", - советует она.

Выбирая место для посадки елки, Р. Жебраускайте рекомендует сажать ее у себя во дворе, на участке, возможно, согласовав с друзьями, на их участке. После посадки о деревце нельзя забывать, а весной, если долго не идут дожди - поливать.

"В первый год после праздничного стресса и пребывания в комнате дерево не спешит расти, оно только существует - оно не засыхает и не растет. В следующем году дерево уже начинает давать новые побеги, и только на третий год начинает укрепляться и становится красивее. Мы считаем, что около 60 процентов елок из питомников приживаются, если посадить после праздников, поэтому попробовать стоит", - советует Р. Жебраускайте.

Как и каждый год, лесхоз продает живые деревья перед праздниками. По словам руководителя питомника Раудондвариса, с каждым годом продается все больше елок в горшках. "Мы не знаем, все ли их сажают, но есть также покупатели, которые говорят, что за несколько лет они вырастили целый лес рождественских елок", - говорит она.

Живые рождественские елки, использованные в Вильнюсе, будут посажены в новом рождественском лесу.

Eglučių surinkimo vieta Foto: Saulius Žiūra

Представитель самоуправления Вильнюса Неринга Колкайте добавила, что с каждым годом в городе устанавливается все больше и больше мест, специально предназначенных для сбора рождественских елок. На этот сезон запланировано более 90, и все они будут готовы к использованию с 6 января.

Как напоминается в отчете мэрии Вильнюса, идея оставлять елки возле контейнеров со смешанными бытовыми отходами или просто выбрасывать их через балкон очень неудачна. За загрязнение окружающей ожидает штраф до 600 евро. С перевозчиками отходов согласовано, что ель будет вывозиться из специальных пунктов сбора для утилизации или на места компостирования в течение января.

Рождественские елки также можно отдать на все крупные и зеленые площадки для сбора мусора в Вильнюсском районе. Принимаются также новогодние елки в горшках - их потом высаживают на площадках для сбора мусора.

Также стоит учесть, что елки подходят для вторичного использования. Они отлично подойдут для укрытия чувствительных к морозу растений в саду или дворе, если вы еще не позаботились об этом, а тонкий слой еловых веток может стать отличной базой для компостной корзины.

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