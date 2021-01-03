Глава НЦОЗ: наибольшее количество неучтенных смертей было в декабре

Робертас Петрайтис, директор Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), объяснил ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса на пресс-конференции в воскресенье.

Р. Петрайтис объяснил на пресс-конференции, как возникла такая ситуация.

"Хочу обратить всеобщее внимание, прежде всего, на то, что именно мы обнаружили несоответствие между количеством смертей от коронавируса, определенным по отчетам и свидетельствам о смерти, представленным медицинскими учреждениями. 18 декабря это несоответствие составило 804 случая. И теперь я хотел бы рассказать, как это было определено", - пояснил он на пресс-конференции.

Р. Петрайтис сообщил, что в декабре НЦОЗ обратился по поводу уточнения данных.

"После того, как в декабре появилась информация о возможных "лишних" смертях, НЦОЗ связался с Центром регистра, обработчиком данных e-sveikata, и запросил данные свидетельств о смерти тех, у кого когда-то был диагностирован коронавирус. Мы проанализировали полученные данные и сравнили их с теми, которые получили от медицинских учреждений", - сказал Р. Петрайтис на пресс-конференции.

По его словам, анализ был проведен 17 декабря, и об этом было информировано Министерство здравоохранения. Позже была организована отдельная встреча с представителями министерства.

"Откуда это взялось? Это было связано с тем, что ряд медицинских учреждений не сообщали в НЦОЗ о случаях смерти. Список учреждений очень большой, 3 страницы, это основные учреждения, борющиеся с коронавирусом. (…) Я просто хочу сказать, что 804 случая - наибольшее количество, было зафиксировано в декабре", - сказал директор НЦОЗ.

В то время, когда было выявлено несоответствие, НЦОЗ интенсивно работал с медицинскими учреждениями, чтобы прояснить ситуацию.

"Не было так, что мы закрыли глаза и сидели несколько недель. Я хочу подчеркнуть, что каждый случай смерти индивидуален", - сказал он.

Р. Петрайтис сообщил, что зафиксировано несколько случаев смерти, которые отнесены к категории смертей от коронавируса, однако люди уже вылечились от этой инфекции.

Информация, обновленная в последние дни прошлого года, показала еще большее несоответствие.

"На 30 декабря это расхождение составляет 1171 случай. 441 человек умер от коронавируса, остальные - от других причин, у них когда-то был диагностирован коронавирус. В настоящее время мы не можем сказать, что все 666 человек были заражены коронавирусом и умерли от других причин. Возможно, они вылечились от инфекции", - сказал он.

Глава НЦОЗ заявил, что это проблема не только НЦОЗ, но и системная.

"Поступило много жалоб на мою работу, если будут выявлены недостатки в деятельности учреждения, или я лично мои, то я возьму на себя эту ответственность", - пояснил глава НЦОЗ.

Карантин дает свои плоды

Директор НЦОЗ Р. Петрайтис заявил, что, по мнению специалистов центра, карантинные ограничения, введенные правительством, уже дает свои плоды.

"По мнению наших специалистов, ограничения действуют. Число заболевших больше не растет так интенсивно, кривая заболеваемости выравнивается. Сейчас это очень сложно оценить, так как количество лабораторных тестов колеблется в праздничные дни. Но тот факт, что заболеваемость не очень быстро растет, я думаю, является следствием введенных ограничений", - сказал он.

Также уменьшилось количество лиц, имевших контакт с заразившимся.

"Еще одна вещь, на которую обращают внимание наши специалисты, - это уменьшение числа контактировавших с больными людей. Следовательно, социальное взаимодействие снизилось. Если в конце лета, в сентябре, у нас были вспышки контактов от 100 до 200 человек, то сейчас такая ситуация не возникает, несколько человек. На наш взгляд, это тоже следствие введенных нами ограничений", - пояснил Р. Петрайтис.

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