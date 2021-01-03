Работавший на экскаваторе на заднем дворе дома 82-летний мужчина смертельно ранил внучку

ru.DELFI.lt

2 января, около 15.20, в Клайпедском районе, в д. Вайтеляй, во дворе дома мини-экскаватор, управляемый мужчиной (1938 года рождения), придавил и смертельно ранил молодую девушку (1994 года рождения).

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти. По данным Департамента полиции, погибла внучка мужчины, работавшего на экскаваторе. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!