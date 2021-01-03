Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

По данным Департамента полиции, погибла внучка мужчины, работавшего на экскаваторе.

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