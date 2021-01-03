Некоторые банки в начале года изменят плату за обслуживание

Некоторые банки Литвы в начале года изменят плату за обслуживание. Операции с наличными деньгами станут дороже.

По сообщению Swedbank, с февраля цены на услуги изменятся для того, чтобы стимулировать использование электронных услуг, делать покупки в Интернете более привлекательными и предотвратить отмывание денег.

С февраля для частных клиентов, у которых нет тарифного плана, за снятие наличных в банкоматах Swedbank будет взиматься плата в размере 0,5% (минимум 0,5 евро) от суммы, подлежащей снятию. Если есть план, но вы снимаете большую сумму, чем предусмотрено, взимается комиссия в размере 0,5 процента (сейчас 0,4 процента).

Максимальная сумма внесения наличных в банкоматах с дебетовой картой достигнет 7,5 тысяч евро в месяц (сейчас - 10 тысяч евро).

Тарифный план "Patogu", который позволяет осуществлять неограниченное количество денежных переводов в евро и иметь неограниченное количество бесплатных счетов, станет подешевеет с 1,7 до 1,3 евро в месяц.

Для бизнес-клиентов внесение наличных в банкоматы Swedbank будет стоить 0,1 процента (теперь 0,07 процента) от внесенной суммы, а снятие наличных - 1 процент от снимаемой суммы или не менее 1 евро (сейчас 0,5%, не менее 0,58 евро). Снятие наличных в банкоматах других банков будет стоить 2 процента (минимум 3 евро) от суммы (сейчас 2%, минимум 2,9 евро).

Помимо прочего, как для юридических, так и для частных клиентов внесение наличных на их счет будет стоить 0,2% или минимум 5 евро (сейчас 0,1%, минимум 3 евро), снятие средств - 2% или минимум 5 евро (сейчас 1 %, не менее 3 евро) и платеж на счет другого лица - 0,4% или не менее 5 евро (сейчас 0,3%, не менее 3 евро).

Šiaulių bankas утверждает, что пересматривает цены один или два раза в год с учетом поведения клиентов, требований законодательства, стоимости услуг и новых услуг. Цены были пересмотрены в октябре этого года, большинство из них вступило в силу 10 декабря, некоторые - 1 января 2021 года.

"Основными причинами изменения ставок являются выполнение требований законодательства и изменение стоимости продуктов и услуг", - сказал Андрюс Камараускас, директор Департамента ежедневного банковского обслуживания Šiaulių bankas.

С 1 января Šiaulių bankas начинает применять новую плату за администрирование денежных средств, когда клиент не переводит средства на другие счета после прекращения деловых отношений. Плата составит составит 0,05% или минимум 0,7 евро (для бизнес-клиентов - 2,5 евро). Кроме того, плата за обслуживание счетов для частных клиентов увеличивается с 0,6 до 0,7 евро в месяц, а за закрытие счета - с 3,6 до 4,2 евро. Для бизнес-клиентов комиссия за ведение счета увеличивается с 2 до 2,5 евро.

Банк SEB указал, что состав планов и цены не изменятся, за исключением стандартного плана, цена которого снизится на 0,05 евро до 1,45 евро. Тарифные планы используют 80% частных клиентов SEB.

С 18 января изменится комиссия за использование дебетовых и кредитных карт, не входящих в тарифный план - использование дебетовой карты обойдется в 1 евро, кредитной - 1,6 евро.

Кроме того, для клиентов будет действовать лимит на внесение наличных в банкоматах, но, согласно SEB, в случае частных клиентов он актуален только для 0,1% пользователей.

Банк Luminor сообщил, что в последний раз ставки обновлялись в сентябре и не будут меняться в ближайшем будущем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!