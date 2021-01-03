В Каунасском районе готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Муниципалитет Каунасского района собирает данные о медицинских учреждениях, действующих на его территории, и готовится к всеобщей вакцинации против коронавируса.

По словам врача Милды Лабашаускайте, при сотрудничестве с учреждениями здравоохранения определяется потребность в вакцине COVID-19 сотрудников и жителей, относящихся к этим учреждениям. Правильная предварительная подготовка облегчит вакцинацию, как только вакцины для персонала и жителей этих учреждений будут доставлены в страну.

В самоуправлении Каунасского района есть два учреждения здравоохранения, которые организовывают вакцинацию жителей (государственное и частное): Государственное учреждение Центр первичной медико-санитарной помощи Пакауне и UAB Pilėnų Klinika.

После доставки в Литву первых вакцин против COVID-19 в стране было создано 5 центров вакцинации: Вильнюсская университетская больница Сантарос, Каунасская клиника Литовского университета медицинских наук, Клайпедская университетская больница, Шяуляйская республиканская больница и Паневежская республиканская больница. Учреждения распространили вакцину в стационарные учреждения своего региона, которые лечат пациентов с COVID-19.

Чтобы обеспечить надлежащую организацию вакцинации жителей, самоуправление Каунасского района приглашает стоматологические учреждения и специалистов к сотрудничеству в предоставлении информации. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету, опубликованную самоуправлением. Этим учреждениям также предлагается составить списки сотрудников в соответствии с предоставленной таблицей.

Обращается внимание, что эти данные в данный момент не нужно никому отправлять, они должны храниться в самих учреждениях.

"Вакцинация будет проводиться в зависимости от наличия и типа вакцины COVID-19. Если вы заполнили анкету и у вас есть списки сотрудников, вы будете заранее проинформированы о том, когда, где и как будет проходить вакцинация сотрудников вашего учреждения", - подчеркивается в отчете самоуправления Каунасского района.

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