Погода: в начале недели ждут перемены

В воскресенье северо-восточный ветер немного усилится, будет мало осадков, в некоторых районах страны ожидается снегопад.

Днем ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Когда температура будет колебаться около 0, о себе напомнит гололедица.

В понедельник будет больше осадков. Ночью они начнут падать в южных районах, а днем ​​пойдет снег, мокрый снег пройдет во всех регионах страны. Ветер умеренный северо-восточный.

Ночью почти везде температура упадет до 1-6 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Во вторник восточный ветер принесет немного более теплую погоду, но в то же время выпадут более интенсивные осадки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!