Днем ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Когда температура будет колебаться около 0, о себе напомнит гололедица.
В понедельник будет больше осадков. Ночью они начнут падать в южных районах, а днем пойдет снег, мокрый снег пройдет во всех регионах страны. Ветер умеренный северо-восточный.
Ночью почти везде температура упадет до 1-6 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Во вторник восточный ветер принесет немного более теплую погоду, но в то же время выпадут более интенсивные осадки.
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