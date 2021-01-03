В Литве установлено 1239 новых случаев коронавируса, 27 человек умерли

ru.DELFI.lt

В воскресенье Департамент статистики Литвы публикует информацию о новых подтвержденных случаях коронавируса и количестве зарегистрированных смертей. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1239 новых случаев коронавируса, еще 27 человек умерли от COVID-19.

Количество новых случаев: 1239 Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 146 637 Скончались за минувшие сутки: 27 Общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19: 1643 Умерли по других причинам: 850 Количество выздоровевших за последние сутки: 587 Количество выздоровевших: 77 362 Болеют: 66782 Количество проб, проверенных за вчера: 6399 На сегодняшний день на подозрение на коронавирус протестировано 1 651 623 образца. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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