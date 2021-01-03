Количество новых случаев: 1239
Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 146 637
Скончались за минувшие сутки: 27
Общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19: 1643
Умерли по других причинам: 850
Количество выздоровевших за последние сутки: 587
Количество выздоровевших: 77 362
Болеют: 66782
Количество проб, проверенных за вчера: 6399
На сегодняшний день на подозрение на коронавирус протестировано 1 651 623 образца.
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