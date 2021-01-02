Обвиненный в насилии боец ММА: я допустил ошибку, но защищал свою подругу

Боец ММА Витольдас Ягело, которого отпустили из КПЗ после инцидента, который произошел в новый год, признал, что применил насилие, но в свое оправдание сказал, что он защищал свою девушку и себя. "К моей девушке приставали, а меня дважды ударили по голове, потом напали с ножом, что мне оставалось делать – повернуться и уйти?" – сказал в интервью Delfi известный спортсмен.

Ранее сообщалось, что 1 января, в 2.50 ч. жительница (1992 г.р.) ул. С.Нериес в Вильнюсе сообщила в полицию. Женщинам потребовалась помощь врачей.

Ягело уверяет, что он сам получил травмы, кроме того, он сам и его девушка сообщили в полицию об избиениях.

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"Там живет подруга моей девушки Анастасия Виктория, она пригласила нас на Новый год. Мы пришли в 20-21 ч., вечеринка была в самом разгаре. Там был друг Виктории и еще одна ее подруга, ее звали Котрина – я не был с ними знаком.

Это была странная вечеринка, Виктория постоянно выясняла отношения со своим другом, какие-то любовные выяснения. Котрина была без настроения, жаловалась, что ее бросил парень, она постоянно оскорбляла меня – я ей чем-то не нравился. Она сказала, может, не пей больше, ведь ты боксер, итак дурной, будешь пить, еще больше одуреешь... И это она постоянно повторяла. Я не знаю, почему она ко мне приставала", - рассказал Ягело.

"После полуночи, когда мы уже встретили Новый год, м потанцевали, а тогда подошла Виктория и говорит: "Ну, ударь меня". Я попросил оставить меня в покое, но она стала мне угрожать расправой, сказала, что приедут ее друзья. Я не обращал на нее внимания, она успокоилась. Тогда моя подруга сказала, что хочет прилечь и ушла в другую комнату, за ней пошел друг Виктории. Я удивился. Тут услышал шум, побежал туда и увидел, что он пристает к моей подруге. Я уже видел, что до этого он ее то пощипывал, то похлопывал по мягкому месту... Я молчал, но когда в комнате такое увидел и услышал крик... Тогда тот мужчина два раза ударил меня по лицу. Я ударил его – 2-3 раза. Тут прибежала Котрина – с ножом в руках. Она замахивалась на меня. Не было времени думать, что делать – я забрал нож, два раза ударил ее", - продолжил свой рассказ спортсмен, заметив, что прибежала Виктория и стала бить его по спине.

По словам Ягело, они сразу ушли, захватив с собой нож (на нем были отпечатки пальцев Котрины). Как только они дошли до дома, им позвонила полиция.

"Очень жалею о случившемся - не тех друзей выбрали", - сказал он.

Ягело уверяет, что выдающие себя за пострадавших рассказали полиции много неправы. Он передал нож полицейским и представил свою версию событий. Ягело и его девушка также написали заявление в полицию.

По его словам, он сожалеет, что поддался на уговоры и пошел в гости, но считает, что не мог просто уйти после того, как его два раза ударили по голове.

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