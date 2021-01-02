Два сценария для Литвы на 2021 год: волна эмиграции и рост безработицы до 20%

Директор Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский представил два сценария для Литвы на 2021 год и вызовы, с которыми столкнется экономика страны. По его словам, сейчас наиболее реален пессимистический сценарий, а в нем рост безработицы до 20%, волна эмиграции, снижение уровня жизни и рост цен.

По словам профессора, экономика и перспектива жизни жителей Литвы в 2021 году будет зависеть от трех факторов. Первый, связан с обузданием пандемии и успехом вакцинации. Второй – с состоянием мировой экономики и изменениями, третий – с политической стабильностью.

"Больше всего на нас сказывается положение в ЕС, рядом с нами Россия и Беларусь, также в 2021-2022 гг. большое значение будут иметь экономические отношения между США и Китаем. Что касается Литвы, многое будет зависеть от решений правительства", – сказал Гружевский.

Он представил Delfi два возможных сценария на 2021 года – оптимистический и пессимистический, и заметил, что пессимистический сейчас, по его мнению, намного реальнее.

По словам Гружевского, пессимистический сценарий связан с неподходящим влиянием вакцинации на уровень заболеваемости. Это может привести к продлению карантина до мая. С карантином затянется и экономическая рецессия.

"В результате в бюджете будет нехватка средств, поскольку снизится занятость, оборот и др. Рост безработицы, недостаток социальной помощи, нехватка бюджетных средств, снизят выплаты, не говоря уже об индексации пенсий, а в результате - снижение уровня жизни и социальное разобщение", – сказал Гружевский.

BПо его словам, в рамках пессимистического сценария, уровень безработицы в январе-феврале вырастет до 20% и выше, а безработицы среди молодежи - до 30%.

"С февраля/марта появится необходимость в снижении зарплат, в первую очередь в госсекторе. Кроме того, увеличится долгосрочная безработица, кроме того, Служба занятости сможет в меньшем объеме помогать трудоустройству", – сказал он.

Что касается изменения в сфере демографии, то Гружевский заверил, что тут ситуация будет неоднозначной. Во время пандемии демография в Литве улучшилась, поскольку увеличилась иммиграция, вернулось немало литовцев.

"Я думаю, будет расти смертность от COVID-19 и других болезней. В рамках пессимистического сценария прогноз такой, что нам не удастся наладить доступ к услугам здравоохранения, поэтому увеличится смертность и от других болезней. Снизится и рождаемость. Сейчас она не очень снизилась, поскольку дети, которые рождаются, были зачаты до пандемии. Есть вероятность, что сейчас люди сознательно не будут рожать детей", – сказал он, заметив, что это приведет к сокращению населения.

"И самую большую опасность я вижу в том, что границы приоткроются, влияние пандемии снизится, а экономика Литвы не сможет быстро восстановиться, и тут есть следующий эффект: а одной стороны рост смертности из-за пандемии, а с другой у людей появится мотивация уехать ради лучшей зарплаты, если наша экономика долго будет восстанавливаться. Тогда много людей эмигрирует", – предупредил он.

Пессимистический сценарий означает также сокращение продолжительности жизни, снижения привлекательности Литвы для инвесторов, рост безработицы, рост цен, снижения зарплат госсектора. Профессор считает, что этот сценарий в нынешних условиях наиболее реален.

Что касается оптимистического сценария, то, по словам Гружевского, тут все будет зависеть от решительности правительства. Он сказал, что тут главное - успешность вакцины. Если все будет хорошо, что карантин смягчится с середины января, а с февраля вообще будет отменен и начнется восстановление экономики.

Профессор заметил, что для осуществления этого сценария важно эффективное и прозрачное использование финансовых ресурсов, которые появятся в результате оживления экономики, рост эффективности управления государством. Если этот сценарий осуществится, то безработица будет снижаться с середины января, а Служба занятости сможет эффективнее финансировать меры по поощрению трудоустройства.

"Будут благоприятные перемены в сфере демографии, – заметил профессор. – Это означает эффективное решение проблем в сфере здравоохранения, снижение смертности, в первую очередь от COVID-19, далее по другим причинам, восстановление рождаемости".

Если Литва будет эффективно развивать свои отношения в сфере производства, то будет укреплен и сектор ИТ.

"В Минске работает один из самых сильных секторов ИТ в Европе. Если мы создадим для белорусов все условия, если эти компании переберутся к нам, мы можем сделать большой скачок и побудить иммиграцию квалифицированной рабочей силы. Рост числа квалифицированных работников побудит развитие экономики, рынка труда и демографии", – сказал он.

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